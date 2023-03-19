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Інгулець - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 вересня 2024, 13:00 - Черноморец . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 0
Оновити
27'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
34%
Нічия
29%
Чорноморець
37%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 1 times, there have been 3 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 6-4 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 6 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-3-2.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 6 in the table with 9 points. Now they are number 13 with 3 points.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 29% of their matches, FC Ingulets Petrove in 33% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 29% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, FC Ingulets Petrove won 1, 3 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Ingulets Petrove is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Ingulets Petrove is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.32 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.29 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2021
23.07.2020 - 17:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 15:15 Пробій 3 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Зоря П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
34%
Нічия
29%
Чорноморець
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 4
    Dubiley, Vitaly
    Захисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 18
    Sad, Valerii
    Півзахисник
  • 11
    Bogunov, Yaroslav
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Василий Кобин
Трансляція
24'
Чорноморець активніше виглядає в останні хвилини, але знову ж таки, абсолютно без загострень
20'
Знову моряки пробували з лівого флангу, але навіс Кисіля нейтралізували захисники.
18'
А ось Петряк загострив на фланзі, скинувши трохи назад на лінію штрафного майданчика під удар Сігєєву, але постріл того припав у захисника
16'
16 хвилин у нас пройшло без небезпечних моментів, навіть натяків наразі немає
14'
Пару фолів у центрі поля - не гребують цим прийомом обидві команди
11'
Кутовий
Кутовий для гостей - пішов навіс, але спокійно відбилися одесити
10'
Інгулець намагається пресингувати, але не високо, у середині поля
8'
А ось і перший удар - від Інгульця, метрів з 40 і набагато вище воріт
6'
Пробує Чорноморець намацати щось на чужій половині поля, але поки що нічого цікавого з цього не виходить
3'
Поки що все спокійно у нас. Звикають команди одна до одної
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Також зазначимо, що головного тренера Інгульця Василя Кобіна дискваліфіковано на цей матч і намагатиметься керувати своєю командою з трибун. Ну а на брівці працюватиме його помічник Олександр Стахів
На полі вже команди
Інфо
Запасні Інгульці: Жилкін, Віллівальд, Сидоренко, Лосенко, Мисик, Резепов, Чабан, Кисленко, Лісняк, Козиренко, Сітало, Пушкарьов
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук, Дубілей, Шершень, Малий, Мельничук, Волохатий, П'ятов, Сад, Богунов, Білоцерковець, Козак
Інфо
Запасні Чорноморця: Вічний, Лотоцький, Савченко, Мозес, Габелок, Калин, Пшеничнюк, Хромей, Янаков, Нето, Хобленко
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Бутко, Скиба, Лацебіде, Кисіль, Білошевський, Сігеєв, Васильєв, Петряк, Кайо Гомес, Попов
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судити гру буде Анастасія Романюк
Формально ця гра має бути домашньою для Інгульця, але через проблеми з новим стадіоном у Петровому поєдинок пройде в Одесі. А вже у другому колі одесити вирушать на виїзд
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 6-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Інгулець.
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Анонс матчу Інгулець - Чорноморець 14.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Інгулець (Петрово) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Інгулець (Петрово) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Чорноморець, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Чорноморець можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Рух - 30.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Полісся - 31.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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