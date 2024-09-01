Лівий Берег - Кривбас онлайн трансляція матчу

У першому таймі Кривбас більше володів м'ячем, (ЛБ не був проти такого розкладу), але за весь тайм створив тільки 1 момент для Соси, який не влучив у рамку. Загалом, типові 0:0 у нас, при цьому за ударами в створ теж 0:0. Усе логічно...