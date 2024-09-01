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Лівий Берег - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 вересня 2024, 15:30 - Stadium Livyi Bereh . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
0 - 0
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перерыв
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
33%
Нічия
29%
Кривбас
38%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 38% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 43% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 38% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 43%.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Levy Bereg Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1.87 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.57 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
13.08.2024 - 12:00 Кудрівка-Нива 3 - 2 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Кривбас
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Вікторія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
33%
Нічия
29%
Кривбас
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 3
    Олександр Дударенко
    Захисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 29
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 97
    Poe, Jean Morel
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Вернидуб, Юрий
Трансляція
У першому таймі Кривбас більше володів м'ячем, (ЛБ не був проти такого розкладу), але за весь тайм створив тільки 1 момент для Соси, який не влучив у рамку. Загалом, типові 0:0 у нас, при цьому за ударами в створ теж 0:0. Усе логічно...
45+3'
Свисток
Усе, свисток на перерву, 0:0 у нас після першого тайму
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Ні, нічого суддя не знайшов, триває гра...
43'
А Пасхал слухає ВАР, цікаво, щодо чого?
42'
Багато боротьби у нас... Ось чергове зіткнення в центрі поля
41'
А на трибунах два вболівальники у футболках Ліверпуля. Навряд чи англійці, але хто знає...
39'
Офсайд
А ось це цікаво було... Банаду вивели на удар, але той пробив повз. Хоча ні, запалив боковий офсайд...
38'
Кутовий
Ще один кутовий подав ЛБ. 2:1 за кутовими на користь господарів
35'
Лівий Берег в останні хвилини відсунув гру від своїх воріт і навіть навідується на чужу половину поля
33'
Кутовий
Кутовий для ЛБ, але після подачі з кута поля м'яч перетнув лицьову лінію...
31'
Бізімана фолить на фланзі, відмашка. Суддя поки не роздає гірчичники, хоча зараз було дуже схоже на попередження
30'
Режисер трансляції знаходить на трибунах красивих дівчат... Справді, там зараз більше краси, ніж на полі
27'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу, але По навісив так, що м'яч полетів у протилежний аут
26'
І знову у нас деякий застій у грі. ЛЮ не проти володіння суперника, господарі люблять так грати...
23'
Небезпечний момент
А ось це вже момент! Класно Соса вискочив з лінії під пас По, але в дотик пробив трохи повз дальню штангу!
22'
А ось цікава атака ЛБ з виведенням на ударну Синиці, який метрів з 25-ти пробив повз
21'
Цікаво, що обидві команди не пресингують високо, а зустрічають суперника на своїй половині
20'
Продовжує володіти м'ячем Кривбас... На цьому поки що все... Моментів у нас у матчі поки що не було...
18'
Вистачає фолів у нас... Без грубощів, але часто фолять команди...
16'
У відповідь і гравці Лівого Берега, які збігали в атаку, сфолили біля чужого штрафного майданчика
15'
Ось Соса фолить в атаці...
13'
Начебто і володіє м'ячем Кривбас, але ось небезпеки біля чужих воріт поки створити не може. Організовано господарі обороняються
11'
"Юзик" і Владислав Ващук на трибунах. Така ось підтримка для Кривбасу
10'
Лівий Берег поки що акуратно грає в обороні. В атаку кияни фактично не ходять
8'
Більше в центрі поля команди вовтузяться зараз, загострень поки що немає
5'
Позиційна атака Кривбасу закінчилася дуже і дуже неточним дальнім ударом Драмбаєва
4'
Загалом, поки що все спокійно. Кривбас пробує заволодіти ініціативою
2'
Соколов одразу ж поклав на газон Бізіману, але обійшлося поки що без жовтої
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Кривбасу: Маханьков, Хома, Конате, Аморозо, Дібанго, Твердохліб, Задерака, Шевченко, Каплунов
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Кузик, Бізімана, Вакулко, По, Луньов, Микитишин, Соса
Інфо
Запасні Лівого Берега: Фастів, Астахов, Самар, Шаповал, Сідней, Співаков, Косовський, Галас, Войцеховський, Іван Когут, Непейпієв, Кобзар
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Соколов, Якимів, Семенов, Дударенко, Дідух, Банада, Приходько, Синиця, Микола Когут, Сухоручко
У Кривбасу 7 набраних очок та 9-е місце у таблиці
Лівий Берег у двох останніх матчах здобув дві перемоги та з 6 очками зараз посідає 10-е місце у таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Ігор Пасхал
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 6-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег прийматиме Кривбас.
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Анонс матчу Лівий Берег - Кривбас 15.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Кривбас можна подивитися 15.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Верес - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Бетіс - 29.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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