Лівий Берег - Кривбас онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.
Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 15:30
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Верес - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лівий Берег.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Бетіс - 29.08.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.
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