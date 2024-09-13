Ліверпуль - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Ліверпуль переміг в усіх трьох стартових поєдинках не пропустивши жодного голу і наразі ділить першу сходинку з Манчестер Сіті, поступаючись лише за різницею голів. Ноттінгем ще жодного разу не програв у новому сезоні, але виграв лише один матч. Чотири очки дають команді можливість займати десяту сходинку турнірної таблиці