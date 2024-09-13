  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ліверпуль - Ноттінгем Форест Дивитися онлайн
У тренді

Ліверпуль - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 вересня 2024, 17:00 - Энфилд
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
28%
Ноттінгем Форест
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Nottingham Forest is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 6 times, there have been 0 draws while Nottingham Forest have won 0 times. The goal difference is 20-7 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 13 meetings, Liverpool FC have won 8 times, there have been 3 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 26-13 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Nottingham Forest (3-0 at home and 1-0 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 12 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Nottingham Forest have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Nottingham Forest haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Nottingham Forest in their last 6 encounters.
  • A year ago, Nottingham Forest were number 19 in the table with -1 points. Now they are number 9 with 5 points.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 48% of their matches, Nottingham Forest in 18% of their matches.
  • Liverpool FC wins 48% of halftimes, Nottingham Forest wins 18%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Nottingham Forest.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Nottingham Forest's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, Nottingham Forest won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Nottingham Forest is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Nottingham Forest is 0.4.
  • Liverpool FC scores 2.72 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.38 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
4
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 14:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Показати більше
Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Бернлі 1 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Показати більше
Новини команд
Ліверпуль – Ноттінґем Форест. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 13.09.2024 в 11:05 Ліверпуль – Ноттінґем Форест. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Чи побачимо ми перший пропущений "Ліверпулем" гол в сезоні?
Ліверпуль – Ноттінґем Форест. Анонс та прогноз матчу 4-го туру АПЛ на 14.09.2024 13.09.2024 в 10:45 Ліверпуль – Ноттінґем Форест. Анонс та прогноз матчу 4-го туру АПЛ на 14.09.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Ліверпулем" та "Ноттінґем Форест" у рамках чемпіонату Англії
АПЛ. Непроста перемога Астон Вілли та легка прогулянка для команди Ярмолюка 31.08.2024 в 19:01 АПЛ. Непроста перемога Астон Вілли та легка прогулянка для команди Ярмолюка Також про нічиї в Іпсвічі та Ноттінґемі
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
28%
Ноттінгем Форест
33%
Трансляція
На лаві запасних: Авонії, Вільямс, Еланга, Жота Сілва, Карлос Мігел, Морату, Омобаміделе, Тоффоло, Хадсон-Одой
Інфо
Стартовий склад Ноттінгем Форест (4-2-3-1): Селс - Морено, Мурілло, Міленкович, Айна - Єйтс, Домінгес - Андерсон, Гіббс-Вайт, Ворд-Праус - Вуд
Головний тренер Ліверпуля: Арне Слот
На лаві запасних: Бредлі, Гакпо, Гомес, Джонс, Ендо, Кванса, Келлехер, Нуньєс, Цімікас
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-2-1-3): Аліссон - Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд - Макаллістер, Гравенберх - Діас, Собослай, Салах - Діогу Жота
Ліверпуль переміг в усіх трьох стартових поєдинках не пропустивши жодного голу і наразі ділить першу сходинку з Манчестер Сіті, поступаючись лише за різницею голів. Ноттінгем ще жодного разу не програв у новому сезоні, але виграв лише один матч. Чотири очки дають команді можливість займати десяту сходинку турнірної таблиці
Матч пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ліверпуль прийме у гостях Ноттінгем Форест
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Чайка Чайка 2 Нива Нива 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Мансфілд Таун Мансфілд Таун 2 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 1 Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 1 Сток Сіті Сток Сіті 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Міллуолл Міллуолл 0 Лутон Таун Лутон Таун 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Попередній поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Вулверхемптон" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.