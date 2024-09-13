Ліверпуль - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Попередній поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Вулверхемптон" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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