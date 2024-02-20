Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 14.09.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 31.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Попередній матч команди Брентфорд був зіграний проти "Саутгемптон" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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