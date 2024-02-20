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Манчестер Сіті - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 вересня 2024, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Бонд
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
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Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Брентфорд
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Manchester City have won 4 times, there have been 0 draws while Brentford FC have won 2 times. The goal difference is 8-4 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Brentford FC (1-0 at home and 3-1 away).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 7 goals. Bryan Mbeumo has scored 3 times for Brentford FC.
  • Manchester City have scored at least one goal for 21 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Brentford FC in 24% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Brentford FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 38% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Brentford FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Brentford FC won 2, 0 draws.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Brentford FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Brentford FC is 1.
  • Manchester City scores 2.59 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.42 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
4
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Брентфорд
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Суперкубок Англії 2024
10.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
25.05.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Колчестер 0 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Брентфорд 2 - 4 Завершено Ньюкасл П
Показати більше
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Брентфорд
33%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Зазначимо, що український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк у запасі на цей матч
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен, Коллінз, Піннок, Аєр, ван ден Берг, Нергор, Янельт, Дамсгор, Льюїс-Поттер, Мбемо, Вісса
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Едерсон, Аканджі, Льюїс, Волкер, Стоунз, Гюндоган, Ковачич, Де Брейне, Холанд, Савіо, Гриліш
У Брентфорда в 3-х турах 2 перемоги та поразка. Як результат - 6 очок і 6-е місце в таблиці на даний момент
Після 3-х турів Сіті очолює турнірну таблицю зі 100% показником – 9 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, головний суддя поєдинку – Джеремі Бонд
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 4-го туру АПЛ, в якому Манчестер Сіті прийме Брентфорд
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Чайка Чайка 2 Нива Нива 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Мансфілд Таун Мансфілд Таун 2 Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Нортгемптон Таун Нортгемптон Таун 1 Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 1 Сток Сіті Сток Сіті 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Міллуолл Міллуолл 0 Лутон Таун Лутон Таун 1

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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 20.02.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 31.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній матч команди Брентфорд був зіграний проти "Саутгемптон" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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