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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 вересня 2024, 14:30 - Сент-Мэри . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
29'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Manchester United is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 5 times, there have been 6 draws while Manchester United have won 15 times. The goal difference is 50-32 in favour of Manchester United.
  • During the last 50 meetings, Southampton FC have won 7 times, there have been 12 draws while Manchester United have won 31 times. The goal difference is 108-54 in favour of Manchester United.
  • Southampton FC's last home win against Manchester United was in 2003.
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Taylor Harwood-Bellis has more yellow cards (2) than any other player at Southampton FC. Kobbie Mainoo has collected 2 for Manchester United.
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 6 points. Now they are number 14 with 3 points.
  • Southampton FC wins 1st half in 47% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • Southampton FC wins 47% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Southampton FC.
  • Southampton FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 0, Manchester United won 2, 3 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Southampton FC scores 0.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.4 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Manchester United is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Southampton FC scores 2.19 goals when playing at home and Manchester United scores 1.7 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
2
Перемог
23
Ігор
11
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Кардіфф Сіті 3 - 5 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіоншип 2023/2024
26.05.2024 - 17:00 Лідс Юнайтед 0 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Новини команд
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
32%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
37%
Склади команд
30
Ramsdale, Aaron
5
Джек Стівенс
35
Ян Беднарек
16
Sugawara, Yukinari
2
Кайл Уокер-Пітерс
26
Ugochukwu, Lesley
4
Downes, Flynn
18
Fernandes, Mateus
33
Dibling, Tyler
19
Archer, Cameron
17
Brereton, Ben
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
6
Martinez, Lisandro
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
37
Mainoo, Kobbie
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Zirkzee, Joshua
Стартовий склад
  • 19
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 17
    Brereton, Ben
    Форвард
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 26
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 4
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 33
    Dibling, Tyler
    Форвард
  • 5
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 16
    Sugawara, Yukinari
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рассел Мартин
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
3
Штрафні
4
4
Фоли
3
54%
Володіння м'ячем
46%
1
Удари в отвір
2
2
Сейви
1
Кутові
1
ЖК
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
26'
Жовта картка
23'
21'
Вокер-Пітерс активно діє на своєму фланзі, регулярно проникає до карного та шукає варіанти продовження атаки в центрі. Поки захисникам МЮ вдається перехоплювати його передачі.
17'
Мазраві виграв підбір після кутового та завдав непоганого удару злету. Рамсдейл добре бачив мʼяч і легко зафіксував його в руках, змістившись заздалегідь у кут.
15'
Небезпечний момент
Манчестер Юнайтед нагадав про себе! Діалло на дриблінгу ввійшов до карного та прострілив. Зіркзе замкнув простріл, але удар вийшов слабким і прийшовся просто в голкіпера.
14'
Як не дивно, наразі гра під повним контролем Саутгемптона. Володіння м’ячем 56% на 44% на користь господарів. При цьому мʼяч тримається саме на половині поля Манчестер Юнайтед.
10'
Арчера намагалися запустити віч-на-віч із глибини. Передача виявилася засильною, Онана заволодів мʼячем.
7'
Перший момент за «святими»! Діблінг розібрався з кількома суперниками, пішов під ліву та закручував під дальню стійку. Онана довелося вступити в гру.
5'
Початок максимально спокійний. Поки жодна з команд навіть не наблизилася до чужих воріт.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Стюарт Аттвелл.
Запасні: Маккарті (в), Армстронг, Арібо, Гарвуд-Белліс, Корне, Лаллана, Стюарт, Тейлор, Фрейзер.
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Рамсдейл — Стівенс (к), Беднарек, Сугавара — Вокер-Пітерс, Угочукву, Даунс, Фернандеш, Діблінг — Арчер, Бреретон Діас. Головний тренер — Расселл Мартін.
Запасні: Баїндир (в), Антоні, Вітлі, Гарначо, Еванс, Каземіро, Кольєр, Магвайр, Угарте.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Мартінес, Де Лігт, Мазраві — Мейну, Еріксен — Рашфорд, Фернандеш (к), Діалло — Зіркзе. Головний тренер — Ерік Тен Хаґ.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го раунду АПЛ між Саутгемптоном і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рассел Мартин и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Минулий поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти Брентфорд - 31.08.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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