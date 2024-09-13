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Борнмут - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 вересня 2024, 22:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
38'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
18' Christie, Ryan 31' Fofana, Wesley 35' Cook, Lewis
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
25%
Челсі
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 4 times. The goal difference is 13-9 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 17 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 11 times. The goal difference is 27-17 in favour of Chelsea FC.
  • AFC Bournemouth's last home win against Chelsea FC was in 2019.
  • Last season's matches: 0-0 (AFC Bournemouth at home) and 2-1 (Chelsea FC at home).
  • Antoine Semenyo is AFC Bournemouth's top scorer with 2 goals. Noni Madueke has scored 3 times for Chelsea FC.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 16 in the table with 1 points. Now they are number 8 with 5 points.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 27% of their matches, Chelsea FC in 36% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 27% of halftimes, Chelsea FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Chelsea FC won 4, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 1.
  • AFC Bournemouth scores 1.62 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
16
Ігор
9
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут В
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Челсі 2 - 1 Завершено Борнмут П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 21:30 Servette 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Вулверхемптон 2 - 6 Завершено Челсі В
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 22:00 Челсі 2 - 0 Завершено Servette В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
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Новини команд
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Головні події
Cook, Lewis
35'
31'
Fofana, Wesley
Christie, Ryan
18'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
25%
Челсі
46%
Склади команд
42
Travers, Mark
3
Kerkez, Milos
5
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Evanilson
1
Sanchez, Robert
2
Disasi, Axel
29
Fofana, Wesley
6
Colwill, Levi
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
40
Veiga, Renato
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
7
Neto, Pedro
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 9
    Evanilson
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
    18
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 42
    Travers, Mark
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 7
    Neto, Pedro
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 40
    Veiga, Renato
    Півзахисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 29
    Fofana, Wesley
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
3
Удари повз
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
11
1
Кутові
2
2
Офсайди
1
9
Фоли
3
30%
Володіння м'ячем
70%
2
ЖК
1
3
Удари в отвір
1
1
Сейви
3
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
39'
Незабитий пенальті
Сам Еванілсон і пробив - Санчес пірнув у кут і дістав!
37'
Жовта картка
Фофана страшенно помилився. Віддав пас назад і вивів Еванілсона 1 на 1 із Санчесом, Роберт збив 9-ку господарів. Жовта для голкіпера і пенальті у ворота лондонців.
36'
Жовта картка
Пристрастей у нас чимало. Усі чіпляються, фолять, штовхаються. Градус у повітрі є точно. Жовта Кукурерьї.
34'
Небезпечний момент
Колвілл (!) вивів Джексона 1 на 1 із голкіпером - Ніколас влучив у Траверса.
34'
Жовта картка
Ще одна жовта, для Кука цього разу. Загальмував Палмера не за правилами.
31'
Жовта картка
Фофана відмахнувся в обличчя Еванілсону. Гірчичник.
27'
Офсайд
Сенесі в останній момент блокує в підкаті удар Джексона. Проте, затягнув із пасом Мадуеке, там офсайд.
23'
Офсайд
Еванілсон скинув Клюйверту під удар, Санчес парирував блискуче, але там, у будь-якому разі, офсайд.
21'
Забарний обікрав Джексона на фланзі на чужій половині і знайшов пасом партнера. Проте далі атака захлинулася.
19'
Жовта картка
Крісті заїхав у коліно Палмеру. Це жовта.
18'
Таверньє тепер перевіряє, чи не спить Санчес. Контратака господарів, Клюйверт знайшов Таверньє, той пробив із лінії штрафного в руки Роберту.
16'
Ще один неточний удар від Мадуеке. При цьому ще й примудрився Нонні бутсою влучити в груди Керкесу. На щастя, обійшлося.
12'
Удар від Семеньо здалеку - поруч із дальньою штангою. Але Санчес, загалом, усе контролював.
9'
Пас із глибини на Джексона - Траверс виходить із воріт і м'яч забирає. До речі, так, Траверс, а не Кепа. Адже Кепа належить «Челсі».
6'
Відповідь «Челсі». Перехопили лондонці м'яч на чужій половині, Мадуеке пробив із лінії штрафного, але удар заблокували.
4'
Небезпечний момент
Нічого собі момент! Таверньє прийняв м'яч у зоні лівого напівфлангу і хльостко пробив здалеку - поперечина рятує гостей!
3'
«Вишеньки» активно починають поєдинок. Тиск, подачі, кутовий. Біжать господарі.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 2. Дісасі, 29. Фофана, 6. Колвілл, 3. Кукурелья, 40. Вейга, 25. Кайседо (к), 20. Палмер, 11. Мадуеке, 7. Нету, 15. Джексон. Мудрик - на лавці для запасних
Інфо
"Борнмут": 42. Траверс, 3. Керкес, 4. Кук, 5. Сенесі, 9. Еванілсон, 10. Крісті, 15. Сміт (к), 16. Таверньє, 19. Клюйверт, 24. Семеньо, 27. Забарний
Інфо
Добрий вечір, пані та панове. Раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 4-го туру АПЛ між «Борнмутом» і «Челсі». «Вишні» мають 5 очок і йдуть на 10-й сходинці, у “синіх” 4 пункти, вони 13-ті.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Челсі" 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Челсі" можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Евертон - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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