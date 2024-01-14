  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Астон Вілла - Евертон Дивитися онлайн
У тренді

Астон Вілла - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 вересня 2024, 19:30 - Вилла Парк
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
0 - 0
Оновити
4'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Everton FC when Aston Villa is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Everton FC is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 15 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 5 times. The goal difference is 49-28 in favour of Aston Villa.
  • During the last 58 meetings, Aston Villa have won 24 times, there have been 20 draws while Everton FC have won 14 times. The goal difference is 85-70 in favour of Aston Villa.
  • Last season's matches: 4-0 (Aston Villa at home) and 0-0 (Everton FC at home).
  • Everton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Aston Villa have played 4 home matches in a row without winning.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 33% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Aston Villa wins 33% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than Everton FC.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 3, Everton FC won 1, 1 draws.
  • Aston Villa have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa scores 1.8 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.6 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Everton FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Everton FC is 0.8.
  • Aston Villa scores 2.21 goals when playing at home and Everton FC scores 1.04 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Астон Вілла
8
Перемог
20
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 16:00 Евертон 0 - 0 Завершено Астон Вілла
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Астон Вілла 1 - 2 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 16:00 Астон Вілла 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Евертон 0 - 2 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Крістал Пелес 5 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Ліверпуль Н
Показати більше
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Донкастер Роверс В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Тоттенхем 4 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Евертон 0 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон П
Показати більше
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
33%
Нічия
33%
Евертон
33%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
12
Люка Дінь
14
Torres, Pau
4
Konsa, Ezri
26
Bogarde, Lamare
8
Юрі Тілеманс
24
Onana, Amadou
41
Ramsey, Jacob
27
Rogers, Morgan
7
McGinn, John
11
Watkins, Ollie
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
5
Майкл Кін
19
Віталій Миколенко
42
Iroegbunam, Tim
27
Gueye, Idrissa Gana
11
Джек Гарісон
10
Ndiaye, Iliman
7
McNeil, Dwight
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 26
    Bogarde, Lamare
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 42
    Iroegbunam, Tim
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
Трансляція
1'
Фол у центрі поля від Гує проти Тілеманса.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Вірджинія, О'Браєн, Діксон, Мангаля, Дукуре, Гарнер, Ліндстрем, Армстронг, Бету.
Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Кін, Миколенко — Айрогбунам, Гує — Гаррісон, Ндіає, Макніл — Калверт-Льюїн.
Запасні: Гаучі, Неделькович, Дієго Карлос, Матсен, Барклі, Буендія, Дуран, Філоген, Янг.
Астон Вілла: Мартінес — Богард, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Ремзі — Воткінс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Евертон до цього програв Брайтону (0:3), Тоттенгему (0:4) та Борнмуту (2:3).
Інфо
Астон Вілла до цього програла Арсеналу (2:0) та виграла у Вест Гема (2:1) і Лестера (2:1).
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Вілла Парк (Бірмінгем, Англія) зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Евертон.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні ПСВ ПСВ 2 НЕК НЕК 0 Завершено 17:30 - Сьогодні Твенте Твенте 1 Зволле Зволле 1 Завершено 17:15 - Сьогодні Еспаньол Еспаньол 3 Алавес Алавес 2 Завершено 17:00 - Сьогодні Samsunspor Samsunspor 0 Коньяспор Коньяспор 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Сівасспор Сівасспор 3 Газіантеп Газіантеп 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Астон Вілла" - Евертон 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - Евертон можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Борнмут" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.