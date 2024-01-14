Астон Вілла - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Астон Вілла" - Евертон 14.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 14.09.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою Евертон (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - Евертон можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Попередній матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Борнмут" - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.