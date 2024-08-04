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Колос - Оболонь онлайн трансляція матчу

Кубок України - 21 серпня 2024, 17:00 - Колос
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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27'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Колос
35%
Нічия
30%
Оболонь
35%
Особисті зустрічі
Колос
5
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.12.2023 - 13:00 Колос 0 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Колос
Клубні товариські матчі 2019
10.07.2019 - 18:30 Оболонь 0 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Оболонь 2 - 2 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Колос
35%
Нічия
30%
Оболонь
35%
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Паулаускас біля лицьової на правому фланзі штрафного дочекався на передачу на Ільїна на кут воротарського, той бив у дотик, але поцілив повз дальню стійку.
21'
Колос тримає м'яч у себе без шансів для суперників зачепитись.
19'
Велетня праворуч у захисті збив фолом Грисьо.
16'
Небезпечний момент
Удар Мединського з лівого флангу здалеку оминув лівий каркас воріт.
13'
Подачу Поправки з правого флангу на Паулаускаса на дальню не пустили. Кутовий.
10'
Господарі відвели гру до центру поля.
8'
Небезпечний момент
Велетень на швидкості пройшов до лицьової на лівому фланзі штрафного, прострілював у центр, але до Паулаускаса м'яч не пустив Дубко.
7'
Гагнідзе сфолив на лівому фланзі оборони проти Груші.
5'
Гості не полишають чужу половину з м'ячем.
3'
Небезпечний момент
Штанга! Паулаускас на дальній у паніці зрізав простріл Блізніченка з лівого флангу штрафного в дальню стійку, а потім вибив м'яч.
2'
Штрафним на правому фланзі завершилось просування Суханова до атаки.
1'
Колос пресингує на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому турі Колос та Оболонь зіграли внічию — 2:2.
Інфо
Жодна з команд ще не перемагала в цьому сезоні.
Інфо
Перший матч обох команд на турнірі.
Запасні: Рибка, Марченко, Карась, Лук’янчук, Приймак, Т. Лях, Осман, Тарануха, Теслюк, Чернов.
Оболонь: Федорівський — Мединський, Курко, Дубко, Грисьо — Черненко, Мороз, Вітенчук, Блізніченко — Груша — Суханов.
Запасні: Пахолюк, Горох, Кукош, Шершень, Криворучко, Бойко, Алефіренко, Салабай, Безбородько.
Колос: Мисак — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Оріховський — Ільїн, Гагнідзе, Велетень — Паулаускас.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Резніков (Кам'янське, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/32 фіналу Кубку України. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та київська Оболонь.
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Останні матчі
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Анонс матчу Колос - Оболонь 21.08.2024, Кубок України

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 21.08.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Колос у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти Чорноморець - 16.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 16.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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