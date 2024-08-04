Колос - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Оболонь 21.08.2024, Кубок України

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 21.08.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Колос у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній матч команди Колос був зіграний проти Чорноморець - 16.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 16.08.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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