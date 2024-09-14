Тоттенхем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з такими результатами: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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