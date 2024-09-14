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Тоттенхем - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 вересня 2024, 16:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
0 - 0
Оновити
27'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
15' Saliba, William
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
29%
Нічия
33%
Арсенал
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 14 times, there have been 14 draws while Arsenal FC have won 8 times. The goal difference is 56-46 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 71 meetings, Tottenham Hotspur have won 16 times, there have been 28 draws while Arsenal FC have won 27 times. The goal difference is 114-91 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 2-3 (Tottenham Hotspur at home) and 2-2 (Arsenal FC at home).
  • Arsenal FC haven't lost in their last 5 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Son Heung-min is Tottenham Hotspur's top scorer with 2 goals. Kai Havertz has scored 2 times for Arsenal FC.
  • James Maddison has assisted the most goals for Tottenham Hotspur with 2. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (3).
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 3 in the table with 7 points. Now they are number 10 with 4 points.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 30% of their matches, Arsenal FC in 52% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 30% of halftimes, Arsenal FC wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Arsenal FC won 3, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Tottenham Hotspur scores 1.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Arsenal FC is 2.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Tottenham Hotspur scores 1.91 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
8
Перемог
26
Ігор
11
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.01.2023 - 18:30 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.10.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Тоттенхем 4 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.08.2024 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 14:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
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Головні події
15'
Saliba, William
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
29%
Нічия
33%
Арсенал
38%
Склади команд
1
Vicario, Guglielmo
13
Udogie, Destiny
37
Van de Ven, Micky
17
Romero, Cristian
23
Porro, Pedro
10
Maddison, James
30
Родріго Бентанкур
21
Kulusevski, Dejan
7
Heung-min, Son
19
Домінік Соланке
22
Johnson, Brennan
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
12
Timber, Jurrien
20
Жоржиньйо
5
Partey, Thomas
19
Trossard, Leandro
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 7
    Heung-min, Son
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 13
    Udogie, Destiny
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 1
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
    15
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Удари в отвір
2
5
Штрафні
6
2
Кутові
1
2
Сейви
2
6
Фоли
5
73%
Володіння м'ячем
27%
1
Блоковано ударів
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
26'
Простріл Порро з правого флангу Рая забрав на ближній.
25'
Тоттенгем знову тримає м'яч на чужій половині.
23'
Вайт пропустив під ногою передачу до правого флангу оборони.
21'
Соланке заштовхав у сітку Раю під час подачі з правого флангу.
19'
Небезпечний момент
Мартінеллі отримав передачу на вільний лівий фланг, зайшов до штрафного, але закрутив точно до рук Вікаріо.
17'
Небезпечний момент
Навіс із лівого флангу від Мартінеллі на дальній завершував головою Гаверц, але Вікаріо парирував і забрав відскок.
15'
Жовта картка
Саліба відкинув м'яч, після фолу в центрі поля.
15'
Помилка Вайта під тиском під час передачі з правого флангу оборони так і не завершилась ударом від Джонсона.
13'
Тімбер кинув через стегно Джонсона ліворуч у захисті.
11'
Фол Вайта проти Сона на правому фланзі оборони.
10'
Тоттенгем тримає м'яч на чужій половині.
8'
Заблоковано удар Кулушевські з правого флангу штрафного.
7'
Небезпечний момент
Кулушевські подавав із правого флангу, м'яч ніхто не зачепив, а той летів у ворота, тож Раї довелось тягнути.
7'
Простріл Порро з правого флангу на кутовий блокував Мартінеллі.
5'
Небезпечний момент
Сон отримав пас до лівого флангу штрафного від Удоджі, після чого котив у центр на Соланке, той бив у ближній, але Рая парирував.
4'
Тоттенгем пересунув гру в центр поля.
2'
Фол проти Кулушевські в центрі поля від Парті.
1'
Арсенал почав із кутового з правого флангу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Арсенал до цього зіграв унічию проти Брайтона (1:1) та виграв у Вулвергемптона (2:0) й Астон Вілли (2:0).
Інфо
Тоттенгем до цього зіграв унічию проти Лестера (1:1), виграв у Евертона (4:0) та програв Ньюкаслу (1:2).
Запасні: Нето, Ківьйор, Качуррі, Гівен, Люїс-Скеллі, Нванері, Жезус, Стерлінг, Кабіа.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Тімбер — Жоржиньо, Парті, Троссар — Сака, Гаверц, Мартінеллі.
Запасні: Форстер, Дрегушін, Спенс, Девіс, Грей, Бергвалль, Сарр, Вернер, Одобер.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулушевські, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Сон Хин Мін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джарред Джиллетт (Австралія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Тоттенгем Готспур Стедіум (Лондон, Англія) зіграють лондонський Тоттенгем та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Арсенал 15.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з такими результатами: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Арсенал можна подивитися 15.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Ньюкасл" - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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