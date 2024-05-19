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Дженоа - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 15 вересня 2024, 13:30 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Антонио Джуя
Рейтинг матчу:
Дженоа
Генуя
0 - 1
Оновити
перерыв
Рома
Рим
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Хід матчу
37' Артем Довбик 45' Pisilli, Niccolo
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
29%
Нічия
29%
Рома
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and AS Roma when Genoa CFC is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Genoa CFC and AS Roma is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 8 times, there have been 2 draws while AS Roma have won 8 times.
  • During the last 37 meetings, Genoa CFC have won 8 times, there have been 5 draws while AS Roma have won 24 times.
  • Last season's matches: 4-1 (Genoa CFC at home) and 1-0 (AS Roma at home).
  • AS Roma haven't won in their last 4 games.
  • AS Roma have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing away, AS Roma have not scored a goal so far this season.
  • When playing away, AS Roma have not conceded a goal so far this season.
  • A year ago, Genoa CFC were number 14 in the table with 3 points. Now they are number 10 with 4 points.
  • Genoa CFC wins 1st half in 33% of their matches, AS Roma in 37% of their matches.
  • Genoa CFC wins 33% of halftimes, AS Roma wins 37%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, Genoa CFC has better performance than AS Roma.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Genoa CFC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 1, AS Roma won 3, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • Genoa CFC scores 0.8 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and AS Roma is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and AS Roma is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Genoa CFC scores 1.54 goals when playing at home and AS Roma scores 1.28 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Дженоа
2
Перемог
26
Ігор
18
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.09.2023 - 21:45 Дженоа 4 - 1 Завершено Рома
Кубок Італії 2022/2023
12.01.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
05.02.2022 - 16:00 Рома 0 - 0 Завершено Дженоа
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 19:30 Дженоа 0 - 2 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 21:45 Монца 0 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Дженоа 2 - 2 Завершено Інтер Н
Кубок Італії 2024/2025
09.08.2024 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершено Реджана В
Чемпіонат Італії 2023/2024
24.05.2024 - 21:45 Дженоа 2 - 0 Завершено Болонья В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Кальярі 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Емполі 2 - 1 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа В
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Новини команд
Головні події
45'
Pisilli, Niccolo
37'
Артем Довбик ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
29%
Нічия
29%
Рома
42%
Склади команд
95
П'єрлуїджі Голліні
22
Хоан Васкес
4
De Winter, Koni
14
Vogliacco, Alessandro
3
Martin, Aaron
2
Мортен Торсбі
47
Мілан Бадель
32
Frendrup, Morten
20
Sabelli, Stefano
19
Pinamonti, Andrea
18
Калєб Екубан
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
3
Angelino
56
Saelemaekers, Alexis
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
61
Pisilli, Niccolo
92
El Shaarawy, Stephan
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 19
    Pinamonti, Andrea
    Форвард
  • 18
    Калєб Екубан
    Форвард
  • 3
    Martin, Aaron
  • 2
    Мортен Торсбі
    Півзахисник
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Захисник
  • 95
    П'єрлуїджі Голліні
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
    37
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
    45
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алберто Жилардино
  • Де Росси, Даниэле
Статистика матчу
6
Штрафні
4
1
Офсайди
1
3
Фоли
6
2
Кутові
4
1
Удари повз
4
Блоковано ударів
2
36%
Володіння м'ячем
64%
Удари в отвір
3
2
Сейви
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Це нарешті сталось! ВАУ! І більше нічого цікавого в цьому таймі не було. Дженоа дуже важко грає в атаці, Рома — так само, але хоч забити змогла.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+7'
Навіс Мартіна з лівого флангу полетів до рук Свілара.
45+4'
Дібала докрутився на лівому фланзі штрафного до втрати м'яча.
45+2'
Рома з флангів вантажить м'яч до чужого штрафного.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 7 хв.
45'
Жовта картка
Пізіллі в підкаті зіграв на лівому фланзі атаки проти Сабеллі.
43'
Інфо
ГОЛ ЗАРАХОВАНО!
39'
Інфо
Досі не хоче зараховувати.
37'
Гоооол!!!
Треба ще відшукати той офсайд перед ударом Довбика в дальній кут у центрі штрафного, після того, як Голліні парирував удар Пізіллі з правого флангу.
36'
Збили перед чужим штрафним Пізіллі.
34'
Небезпечний момент
Ель Шаараві завершував передачу до правого флангу штрафного ударом у дальній кут, але Голліні витягнув і це.
32'
Небезпечний момент
Довбик на межі штрафного отримав пас Пізіллі відкинув на Дібалу, той із лівого флангу п'ятою повернув, після чого Артем низом пробив у Голліні.
31'
Довбик сфолив проти Васкеса на правому фланзі штрафного.
29'
Ель Шаараві з гострого кута на правому фланзі штрафного просто підняв м'яч над воротами.
27'
Дуже важко з моментами для обох команд. Удень грати не хочуть.
24'
Небезпечний момент
Салемакерс зіграв із лівого флангу на межу штрафного на Коне, а той пробив над воротами.
22'
Бадель подав штрафний із правого флангу до рук Свілара.
20'
Салемакерс виконав високу подачу з лівого флангу, але Довбик не мав шансів дістати.
18'
Зіткнення колінами від Пізіллі та Сабеллі перед штрафним Роми.
15'
Васкес подавав із лівого флангу до центру штрафного, але Анхеліньйо вибив у аут.
13'
Кутовий
Манчіні головою в центрі штрафного пробив із подачі кутового з лівого флангу, але Васкес грудьми блокував на ще один корнер.
11'
Довбик красиво грав п'ятою до центру штрафного на Дібалу, але тому не дали пробити.
9'
Контроль м'яча від Роми на чужій половині.
6'
Свілар на ближній забрав подачу з правого флангу від Сабеллі.
4'
Мартін виконав подачу з лівого флангу на голову супернику.
2'
Передачу Пізіллі з лівого флангу перехопив захисник.
1'
Рома тримає м'яч на власній половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні Роми: Рен. Марін, Раян, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Суле, Челік, Ермосо, Даль, Бальданці, Сангаре.
Запасні Дженоа: Леалі, Соммаріва, Богінен, Вітінья, Маліновський, Екатор, Маттурро, Акконеро, Аханор, Мазіні.
Інфо
Рома до цього зіграла внічию проти Кальярі та Ювентуса (по 0:0) та програла Емполі (1:2).
Інфо
Дженоа до цього зіграв унічию проти Інтера (2:2), виграв у Монци (1:0) та програв Вероні (0:2).
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс, Пізіллі, Крістанте, Коне, Ель Шаараві — Дібала, Довбик.
Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко, Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель, Торсбю, Мартін — Пінамонті, Екубан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Антоніо Джиуа (Ольбія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Луїджі Ферраріс (Генуя, Італія) зіграють генуезький Дженоа та римська Рома.
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Анонс матчу "Дженоа" - Рома 15.09.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 13:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Дженоа" (Генуя) та командою Рома (Рим):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Дженоа" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - Рома можна подивитися 15.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Попередній матч команди "Дженоа" був зіграний проти Еллас Верона - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еллас Верона.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти Ювентус - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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