Дженоа - Рома онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Дженоа" (Генуя) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Луиджи Феррарис.
Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 13:30
Історія протистоянь між командами "Дженоа" (Генуя) та командою Рома (Рим):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Дженоа" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Попередній матч команди "Дженоа" був зіграний проти Еллас Верона - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еллас Верона.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти Ювентус - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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