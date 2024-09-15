Жирона - Барселона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Вальядолід - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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