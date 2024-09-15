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Жирона - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 15 вересня 2024, 17:15 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 2
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
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Хід матчу
30' Yamal, Lamine 36' Bryan Gil 37' Yamal, Lamine
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
27%
Нічия
36%
Барселона
36%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings, Girona FC have won 2 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 8 times. The goal difference is 29-16 in favour of FC Barcelona.
  • Last season Girona FC won both games against FC Barcelona (4-2 at home and 4-2 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Abel Ruiz is Girona FC's top scorer with 2 goals. Robert Lewandowski has scored 4 times for FC Barcelona.
  • Girona FC wins 1st half in 42% of their matches, FC Barcelona in 41% of their matches.
  • Girona FC wins 42% of halftimes, FC Barcelona wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Girona FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, FC Barcelona won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.6 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and FC Barcelona is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and FC Barcelona is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Girona FC scores 2.81 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.12.2023 - 22:00 Барселона 2 - 4 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024
10.04.2023 - 22:01 Барселона 0 - 0 Завершено Жирона
Клубні товариські матчі 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 Барселона 3 - 1 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.05.2024 - 22:00 Жирона 7 - 0 Завершено Гранада В
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Барселона 7 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Барселона В
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Новини команд
Головні події
37'
Yamal, Lamine ГООЛ!
Bryan Gil
36'
30'
Yamal, Lamine ГООЛ!
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
27%
Нічия
36%
Барселона
36%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
16
Frances, Alejandro
23
Martin, Ivan
22
Solis, Jhon
20
Bryan Gil
11
Danjuma, Arnaut
8
Віктор Циганков
9
Ruiz, Abel
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
8
Pedri
17
Casado, Marc
20
Olmo, Dani
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
Стартовий склад
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
    36
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 22
    Solis, Jhon
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 16
    Frances, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
    37 30
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
39%
Володіння м'ячем
61%
3
Удари в отвір
4
Кутові
3
2
Сейви
3
2
Блоковано ударів
1
2
Штрафні
13
10
Фоли
2
1
Удари повз
4
3
Офсайди
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Жирона - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+5'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
45+1'
Небезпечний момент
44'
Небезпечний момент
Знову Хіль в центрі уваги! Зобовʼязаний був вінгер Жирони скорочувати відставання, але з кількох метрів влучив просто в тер Штегена.
37'
Гоооол!!!
Барселона подвоїла перевагу! Ямаль дуже вальяжно почувався в зоні підбору. Зустрівся з м’ячем і другим дотиком поклав його в нижній лівий кут. Дуже погана організація гри при стандартному положенні.
36'
Жовта картка
Хіль хапав Бальде двома руками, щоб зірвати перспективну контратаку. Зірвав.
36'
Хіль ніби активний, обігрує суперників, але щойно треба прийняти рішення — починаються проблеми. Решту гравців Жирони навіть не видно.
31'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Лопес так довго возився з м’ячем, що Ямаль встиг зблизитися, вступити у відбір і здобути для себе вихід віч-на-віч. У Гассаніги був теоретичний шанс врятувати команду, але суперник пробив ідеально.
25'
Стартовий тиск Барселони не міг тривати довго. Гра перемістилася ближче до центру поля, а Жирона почала більше контролювати мʼяч. Втім, це не означає що загрози перестануть виникати біля воріт Гассаніги.
17'
Гутьєррес перевірив тер Штегена ударом з-за меж штрафного майданчика. Жодних проблем у капітана Барси не виникло. Розігнав атаку, до речі, Циганков. Ледь не перша вдала дія українця за сьогодні.
16'
Левандовський візуально легко виграв верхову боротьбу на кутовому та пробив по воротах. Пощастило Гассанізі, що мʼяч пішов по центру і став для нього легкою здобиччю.
14'
Циганкова на позиції «десятки» поки зʼїдають повністю. Так, він діє саме під нападником. Виглядає розгублено, діє повільно.
10'
Ось і перші атакувальні дії від господарів. Хіль різко пішов з флангу в центр і виконав навіс у зону, куди вбігали Циганков і Руїс. Жоден із них не дістався м’яча, але було гостро.
9'
Наразі Барселона повністю захопила ігрову ініціативу. Жироні не вдається навіть вийти зі своєї половини поля. Мічел помітно нервує.
6'
Небезпечний момент
Ямаль пробив злету, перебуваючи в зоні одинадцятиметрової позначки. Це було несподівано для Гассаніги, лише з другої спроби він зафіксував мʼяч у руках.
3'
Агресивний початок як від Барселони, так і від Жирони. Гості проявляють активність із мʼячем, господарі — в пресингу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Муніс Руїс.
Запасні: Лопес (в), Хуан Карлос (в), Аспрілья, ван де Бек, Крейчі, Арнау, Рауль, Міовський, Місехой, Порту, Стуані, Хуанпе.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Лопес, Франсес — Хіль, Мартін (к), Соліс, Циганков — Данжума, Руїс. Головний тренер — Мічел Санчес.
Запасні: Кокен (в), Пенья (в), Віктор, Гарсія, Домінгес, Мартін, Торре, Торрес, Фернандес, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Ольмо, Касадо, Педрі — Рафінья, Левандовський, Ямаль. Головний тренер — Гансі Флік.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду Ла Ліги між Жироною і Барселоною.
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Анонс матчу Жирона - "Барселона" 15.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 15.09.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - "Барселона" можна подивитися 15.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти "Севілья" - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Вальядолід - 31.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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