Реал Сосьєдад - Реал онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Reale Arena.
Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 26.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Попередній матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Хетафе - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
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