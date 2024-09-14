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Реал Сосьєдад - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 14 вересня 2024, 22:00 - Reale Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Реал Сосьєдад
Сан-Себастьян
0 - 0
Оновити
38'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
17' Садік Умар 25' Diaz, Brahim Вийшов: Rodrygo 28' Aramburu, Jon
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
35%
Нічия
35%
Реал
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid when Real Sociedad San Sebastian is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Real Sociedad San Sebastian playing at home, Real Sociedad San Sebastian have won 9 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 14 times. The goal difference is 48-40 in favour of Real Madrid.
  • During the last 58 meetings, Real Sociedad San Sebastian have won 13 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 33 times. The goal difference is 122-74 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Real Sociedad San Sebastian (2-1 at home and 1-0 away).
  • Real Sociedad San Sebastian have a losing streak of 4 matches at home.
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 14 away matches.
  • A year ago, Real Sociedad San Sebastian were number 8 in the table with 6 points. Now they are number 12 with 4 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 1st half in 25% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Real Sociedad San Sebastian wins 25% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Sociedad San Sebastian leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Real Sociedad San Sebastian is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Sociedad San Sebastian's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Real Sociedad San Sebastian (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Sociedad San Sebastian won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Sociedad San Sebastian.
  • Real Sociedad San Sebastian have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Real Sociedad San Sebastian (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Sociedad San Sebastian and Real Madrid is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Sociedad San Sebastian scores 1.17 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.9 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал Сосьєдад
4
Перемог
27
Ігор
17
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад
Останні матчі - Реал Сосьєдад
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:15 Хетафе 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.08.2024 - 22:30 Реал Сосьєдад 1 - 2 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 22:30 Еспаньол 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 20:00 Реал Сосьєдад 1 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 17:15 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Атлетіко П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 22:30 Реал 2 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.08.2024 - 22:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Реал Н
Суперкубок УЕФА 2024
14.08.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Аталанта В
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Головні події
Aramburu, Jon
28'
25'
Diaz, Brahim
Вийшов: Rodrygo
Садік Умар
17'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Реал Сосьєдад
35%
Нічия
35%
Реал
30%
Склади команд
1
Remiro, Alex
12
Хавi Лопес
21
Aguerd, Nayef
5
Zubeldia, Igor
27
Aramburu, Jon
24
Sucic, Luka
4
Zubimendi, Martin
17
Gomez, Sergio
14
Kubo, Takefusa
11
Becker, Sheraldo
19
Садік Умар
1
Тібо Куртуа
2
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
8
Федеріко Вальверде
10
Лука Модрiч
21
Diaz, Brahim
15
Guler, Arda
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 19
    Садік Умар
    Форвард
    17
  • 17
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 14
    Kubo, Takefusa
    Півзахисник
  • 11
    Becker, Sheraldo
    Форвард
  • 24
    Sucic, Luka
  • 4
    Zubimendi, Martin
    Півзахисник
  • 12
    Хавi Лопес
    Півзахисник
  • 21
    Aguerd, Nayef
    Захисник
  • 5
    Zubeldia, Igor
    Півзахисник
  • 27
    Aramburu, Jon
    Захисник
    28
  • 1
    Remiro, Alex
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
    25
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
2
Штрафні
3
2
Фоли
2
1
Удари в отвір
3
2
Блоковано ударів
2
4
Кутові
1
3
Сейви
1
2
ЖК
31
Володіння м'ячем
68
2
Удари повз
1
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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Реал
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MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
36'
Небезпечний момент
Що коїться з Реалом? Бекер заволодів м'ячем на половинні поля суперника, увірвався у штрафний, переграв захисників і пробив за району одинадцятиметрової, але після мінімального дотику від Куртуа м'яч влучив у поперечину
35'
Кутовий
Знову кутовий в Ла Реалу і цього разу після навісу та боротьби Садік намагався пробити, але прямо перед ним був захисник, в якого влучив гравець, а після підбирання Арамбуру він відправив м'яч значно вище воріт
33'
30'
Офсайд
Господарі вибігли в контратаку і вдвох виходили на одного Менді, але захисник мадридців відпрацював на відмінно і створив офсайд для суперників, який зафіксував арбітр
29'
Кутовий
Гості виконали кутовий, але після навісу на ближню стійку програли боротьбу на другому поверсі і втратили м'яч
29'
Небезпечний момент
Модрич виконав навіс зі стандарту і боротьбу на другому поверсі виграв Рюдігер та пробив головою, але Реміро чудово відпрацював та відбив м'яч
28'
Жовта картка
Арамбуру збив Вінісіуса неподалік власного карного майданчику і за свої дії отримує попередження від арбітра
25'
Небезпечний момент
Неймовірний удар від Сучича з-за меж карного майданчику, але м'яч влучив прямо у "хрестовину", після чого Рюдігер вибив його подалі
25'
Заміна
Карло Анчелотті вимушений провести заміну. Замість травмованого Діаса на поле вийшов Родріго
21'
Небезпечний момент
Ще одна атака Реал Мадриду з вриванням Мбаппе, але цього разу він не зумів переграти Агерда та втратив м'яч
18'
Небезпечний момент
Мбаппе увірвався у штрафний та пробив по воротах, але Реміро встиг зреагувати та відбити м'яч ногами
17'
Жовта картка
Садік порушив правила проти Карвахаля наступивши йому на ногу і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
15'
Спроба атаки Лос Бланкос завершилася порушенням правил в атаці після вкидання з-за бокової
13'
Запекла боротьба на полі продовжується, але поки жодному з колективів не вдається дістатися воріт суперника
9'
Кутовий
Після навісу з другого поспіль кутового Карвахаль виграв боротьбу та вибив м'яч
8'
Кутовий
Знову кутовий виконали гравці Ла Реалу і в боротьбі Куртуа та Садіка м'яч вийшов за межі поля. Арбітр знову вказує на прапорець корнеру
7'
Мбаппе виконав простріл з правого флангу і Реміро встиг зреагувати та відбити м'яч
5'
Перші хвилини господарі виглядають набагато небезпечніше, більше контролюють м'яч і частіше наближаються до воріт суперника
3'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили баски і після розіграшу Сучич виконав удар з-за меж карного майданчику, але влучив у голову Карвахаля
2'
Небезпечний момент
Господарі заробили стандарт на половині поля суперника і Гомес виконав прямий удар. Хоча м'яч й не летів у площину воріт, але Куртуа перестрахувався і перевів м'яч на кутовий
1'
Свисток
Хосе Луїс Мунуера Монтеро дає стартовий свисток. Мадридці розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хосе Луїс Мунуера Монтеро
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Андрес, Вальєхо, Гарсія, Ендрік, Лукас, Лунін, Местре, Родріго
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-2-3-1): Куртуа - Менді, Рюдігер, Мілітао, Карвахаль - Модрич, Вальверде - Вінісіус Жуніор, Гюлер, Діас - Мбаппе
Головний тренер Реал Сосьєдаду: Іманоль Альгуасіль
На лаві запасних: Барренечеа, Елустондо, Марреро, Мартін, Марін, Муньйос, Одріосола, Оласагасті, Оскарссон, Оярсабаль, Пачеко, Турр'єнтес
Інфо
Стартовий склад Реал Сосьєдаду (4-2-3-1): Реміро - Лопес, Агерд, Субельдія, Арамбуру Йон - Сучич, Субіменді - Гомес, Кубо, Бекер - Садік
За чотири попередні матчі Сосьєдад здобув лише по одній перемозі та нічиї. На даний момент команда займає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці. Реал Мадрид виграв два матчі з чотирьох, стільки ж разів зіграв у нічию. З урахуванням перемоги Вільярреалу Вершкові займають третє місце Ла Ліги
Матч пройде у Сан-Себастьяні на Реал Арені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого туру Іспанської Ла Ліги, в якому Реал Сосьєдад прийме у гостях Реал Мадрид
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Анонс матчу Реал Сосьєдад - Реал 14.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Reale Arena.

Дата проведення матчу: 14.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Реал Сосьєдад залишилася з поразкою . Зіткнення Реал Сосьєдад та Реал у попередньому футбольному матчі 26.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Альгвасиль, Иманоль и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Реал можна подивитися 14.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал Сосьєдад - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян)
Рік заснування Реал Сосьєдад (Сан-Себастьян): 1909
Країна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Попередній матч команди Реал Сосьєдад був зіграний проти Хетафе - 01.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 01.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Реал Сосьєдад - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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