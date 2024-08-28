Бетіс - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бетіс - Кривбас 29.08.2024, Ліга конференцій

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 29.08.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Бетіс (Севилья) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бетіс, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Бетіс у попередньому футбольному матчі 22.08.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Минулий матч команди Бетіс був зіграний проти "Алавес" - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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