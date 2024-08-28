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Бетіс - Кривбас онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 29 серпня 2024, 22:00 - Бенито Вильямарин
Рейтинг матчу:
Бетіс
Севилья
0 - 0
Оновити
36'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
38%
Нічия
19%
Кривбас
43%
Цікаві факти
  • Real Betis Seville haven't lost in their last 5 games.
  • The result of the first leg: FC Kryvbas Kriviy Rih - Real Betis Seville 0-2.
  • Real Betis Seville wins 1st half in 35% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 45% of their matches.
  • Real Betis Seville wins 35% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 45%.
  • When Real Betis Seville leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • Real Betis Seville scores 1.6 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Real Betis Seville.
  • On their last meeting Real Betis Seville won by 2 goals.
  • Real Betis Seville's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бетіс
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс
Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 20:15 Алавес 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 22:30 Бетіс 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Бетіс 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Вікторія 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Бетіс
38%
Нічия
19%
Кривбас
43%
Live Zone
Трансляція
34'
Небезпечний момент
23'
Гравці Кривбасу помилилися під пресингом на своїй половині, що призвело до удару Лосади по воротах. Відстань була велика, а мʼяч пішов по центру, тому Кліщук легко зафіксував його в руках.
19'
Руїбаль був готовий пробивати по воротах з лінії воротарського майданчика, але Романчук в останній момент став на шляху мʼяча.
14'
Небезпечний момент
Складно повірити своїм очам! Мʼяч дивом не опинився в сітці. Бандейра підключився до атаки своєї команди і, відгукнувшись на навіс Драмбаєва, розстрілював ворота Сілви з кількох метрів. Не влучити в площину було майже неможливо, але португалець примудрився перевірити на міцність стійку.
12'
Натан наважився на удар з метрів 35, якщо не більше. Над воротами пройшов мʼяч, хоча в цілому спроба не найгірша.
8'
Небезпечний момент
Класну комбінацію провів Бетіс! Ез Абде пропустив простріл Бельєріна на партнера, а той пробив з хорошої позиції, але не влучив у площину. Альтіміра це був.
5'
Руїбаль технічно розвернувся і намагався пробити з-під Стецькова, захисник встиг перевести мʼяч на кутовий.
4'
Бетіс грає першим номером і не дає Кривбасу потримати мʼяч навіть кілька секунд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Ігор Паяч (Хорватія).
Запасні: Адріан (в), Вьєтес (в), Діао, Карвалью, Перро, Рока, Сабалі, Форнальс, Хуанмі.
Інфо
Стартовий склад Бетіса: Сілва — Родрігес, Натан, Льоренте, Бельєрін — Альтіміра, Джонні — Еззальзулі, Лосада, Родрі — Руїбаль (к). Головний тренер — Мануель Пеллегріні.
Запасні: Маханьков (в), Хома (в),Конате, Аморозо, Микитишин, По, Понєдєльнік, Соса, Твердохліб, Хомченовський.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук — Дібанго, Стецьков, Романчук, Бандейра — Вакулко (к), Бізімана — Драмбаєв, Луньов, Кузик — Кожушко. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій Бетіс – Кривбас.
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Анонс матчу Бетіс - Кривбас 29.08.2024, Ліга конференцій

Матч між командою Бетіс (Севилья) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Бенито Вильямарин.

Дата проведення матчу: 29.08.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Бетіс (Севилья) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бетіс, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Бетіс у попередньому футбольному матчі 22.08.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетіс (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Минулий матч команди Бетіс був зіграний проти "Алавес" - 25.08.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Інгулець - 25.08.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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