  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Зоря Дивитися онлайн
У тренді

Колос - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 вересня 2024, 15:30 - Колос . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Pritsina, Sofia
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Оновити
перерыв
Зоря
Луганск
Хід матчу
23' Dryshliuk, Kyrylo 25' Micin, Petar
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
30%
Нічия
39%
Зоря
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 1 times, there have been 0 draws while FC Zorya Lugansk have won 4 times. The goal difference is 7-2 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 11 meetings, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 7 times. The goal difference is 14-6 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-1 (Kolos Kovalivka at home) and 0-1 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Kolos Kovalivka have lost 4 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 7 games.
  • Kolos Kovalivka have played 11 home matches in a row without winning.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not scored a goal so far this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 12 in the table with 5 points. Now they are number 8 with 9 points.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 16% of their matches, FC Zorya Lugansk in 32% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 16% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • Kolos Kovalivka scores 0.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 0.38 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.29 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 0-2-1.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 9 in the table with 8 points. Now they are number 14 with 3 points.
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
11
Ігор
7
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Зоря 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Зоря 2 - 2 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос П
Показати більше
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 13:00 Олімпія 1 - 4 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Показати більше
Головні події
25'
Micin, Petar
23'
Dryshliuk, Kyrylo
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
30%
Нічия
39%
Зоря
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
  • 15
    Husol, Artem
    Форвард
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
    23
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
    25
  • 23
    Владислав Супряга
    Форвард
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 32
    Trontelj, Zan
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Младен Бартулович
Статистика матчу
ЖК
2
Трансляція
44'
41'
Небезпечний момент
Тронтель втратив концентрацію, Цуріков цим скористався та вийшов віч-на-віч із Турбаєвським. Пощастило луганцям, що їхній воротар перебував у високій позиції, тому пробити його було дуже складно.
38'
Гусол розхитав Вантуха, після чого спробував уразити дальню девʼятку з лівої ноги. Неточний удар в нього вийшов.
25'
Жовта картка
Попередження Мічину за аналогічний фол. Послідовно.
23'
Жовта картка
Дришлюк без злого наміру наступив на ногу супернику. Причина розцінила це як фол на жовту картку.
20'
Мічин сильно пробив низом у лівий кут воріт. Пахолюк лише з другої спроби зміг зафіксувати мʼяч у руках.
13'
Захисники Колоса перехопили навіс Тронтеля, однак першим на підборі опинився Вантух. Капітан Зорі здорово піймав мʼяч злету, Козіку довелося кидатися під удар, щоб нівелювати небезпеку.
12'
Башич випередив Гусола і змусив того сфолити, прикривши мʼяч корпусом. Замість загрози воротам вільний удар для Зорі.
5'
Третяков дуже непогано загострив гру. Пройшов флангом, змістився в центр і завдав удару в дальній кут. Було близько, але мʼяч пірнув повз стійку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Софія Причина.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Алефіренко, Бурда, Денісенко, Дієго Каріока, Криворчуко, Паулаускас, Салабай, Шершень, Ільїн.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк — Цуріков, Бондаренко (к), Козік, Поправка — Краснічі, Демченко — Третяков, Оріховський, Гусол — Болівар. Головний тренер — Олександр Поздєєв.
Запасні: Мацапура (в), Сапутін (в), Беніто, Будківський, Вакула, Волошин, Горбач, Ескінья, Жунінью, Кораблін, Нваезе, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський — Вантух (к), Джордан, Башич, Тронтель — Мічин, Яцик, Дришлюк, Кирюханцев — Антюх, Супряга. Головний тренер — Младен Бартулович.
Дебют Супряги в складі луганців. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру УПЛ Колос – Зоря.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:10 - Сьогодні Ворскла-2 Ворскла-2 0 ФК Чернігів ФК Чернігів 1 Завершено 01:15 - Сьогодні Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон 4 Ді Сі Юнайтед Ді Сі Юнайтед 0 Завершено 22:00 - Вчора Райо Вальєкано Райо Вальєкано 1 Атлетіко Атлетіко 1 Завершено 21:45 - Вчора Ліон Ліон 2 Марсель Марсель 3 Завершено 21:45 - Вчора Інтер Інтер 1 Мілан Мілан 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Колос - Зоря 23.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 23.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Колос у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Зоря можна подивитися 23.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 16.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Динамо - 14.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.