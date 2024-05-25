Колос - Зоря онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 23.09.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Колос у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 16.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився нічиєю.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Динамо - 14.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
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