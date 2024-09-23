Шахтар - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Оболонь 23.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.09.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Шахтар у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Оболонь можна подивитися 23.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти "Болонья" - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 13.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.