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Шахтар - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 вересня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
38%
Оболонь
21%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 8 times, there have been 0 draws while FC Obolon Kyiv have won 2 times. The goal difference is 20-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Obolon Kyiv (1-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Obolon Kyiv haven't won any of their last 6 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing away, FC Obolon Kyiv have not scored a goal so far this season.
  • FC Obolon Kyiv have not managed to score in their last 6 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 44% of their matches, FC Obolon Kyiv in 13% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 44% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Obolon Kyiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 5, FC Obolon Kyiv won 0, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Obolon Kyiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Obolon Kyiv is 0.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.07 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.53 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
7
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Оболонь
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
20.07.2021 - 18:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Оболонь
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021
27.05.2020 - 11:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 19:45 Болонья 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
38%
Оболонь
21%
Трансляція
Інфо
Оболонь іде останньою з 2 нічиїми та 4 поразками — 2 очки.
Інфо
Шахтар іде сьомим із 3 перемогами та 2 поразками — 9 очок.
Запасні: Рибка, Кичак, Осман, Грисьо, Лук’янчук, Курко, Блізніченко, Вітенчук, Слободян, Теслюк.
Оболонь: Федорівський — Мединський, Карась, Дубко, Стасюк — Мороз, Приймак — Груша, Черненко, Суханов — Тарануха.
Запасні: Фесюн, Франьїч, Педріньйо Азеведо, Грам, Фарина, Степаненко, Швед, Глущенко, Назарина, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Егіналду.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та київська Оболонь.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Оболонь 23.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Оболонь (Киев):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Шахтар у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Оболонь можна подивитися 23.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти "Болонья" - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 13.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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