Шахтар - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 23.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Оболонь (Киев):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Шахтар у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти "Болонья" - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий поєдинок команди Оболонь був зіграний проти ФК Олександрія - 13.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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