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Динамо - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 вересня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
28'
Рух
Львов
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Хід матчу
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
53%
Нічия
24%
Рух
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Rukh Lviv is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 6 times, there have been 1 draws while FC Rukh Lviv have won 0 times. The goal difference is 15-2 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Rukh Lviv (2-0 at home and 2-1 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 54% of their goals between the minutes 46-60?
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to FC Rukh Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Rukh Lviv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, FC Rukh Lviv in 27% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 4, FC Rukh Lviv won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.4 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Rukh Lviv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Rukh Lviv is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
6
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.05.2024 - 15:30 Рух 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 4 Завершено Рух В
Показати більше
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
53%
Нічия
24%
Рух
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 28
    Ceballos, Brayan
    Захисник
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Захисник
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 15
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 14
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Ponomarov, Vitaliy
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Рух
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В ефірі
2+2
Трансляція
25'
Небезпечний момент
Кутовий для киян. Шапаренко цікаво дав пас низом, і Бражко пробив метрів із 15-ти! Цікава заготівка, ось тільки удар мимо!
23'
Полтайму пройшло - поки що без моментів у нас і лише один удар у площину воріт (від Краснопіра)
20'
Знову Динамо досить довго катало м'яч біля чужого штрафного майданчика, але знову до штрафного зайти киянам не вдалося. Поки що впевнено обороняються гості
17'
Притула наважився на дальній удар, але влучив у голову Михавка
15'
А Ярмоленко проводить свій 250 матч в УПЛ за Динамо. Так ось
13'
Ванат на фланзі поборовся із Сичем, упав форвард Динамо, але суддя не свистить, дає поборотися
12'
Загалом темп гри поки невисокий. Швидкостей не вистачає командам
10'
Затиснуло зараз Динамо суперника на його половині. Обороняється Рух
8'
Шапаренко закинув між на Ваната, але Владислав трохи не встиг на цей пас
6'
Перший удар по воротах у нас – від Краснопіра головою після навісу з флангу, але не дуже сильно, та й до рук Бущану
5'
Кутовий
Перший кутовий у матчі – для Руху. Розіграли львів'яни, але далі ауту не просунулися
4'
Ярмоленко намагався загострити з флангу, обігравшись із Буяльським. Але після рикошету від захисників м'яч прилетів до кіпера Руху.
2'
Окремо зазначимо, що спостерігач арбітражу на сьогоднішньому матчі – Катерина Монзуль
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Руха: Герета, Товарницький, Лях, Семотюк, Руніч, Климчук, Плюман, Клайвер, Квас
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Дідик, Холод, Сич, Роман, Підгурський, Притула, Федор, Квасниця, Карабін, Краснопір
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Ігнатенко, Дячук, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Піхальонок
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Вівчаренко, Себальос, Михавко, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв, Буяльський, Ванат
У Руху після 5 зіграних поєдинків 10 балів та 6-е місце у таблиці
Кияни зі 100% показником очолюють турнірну таблицю – 15 очок після 5 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судити гру буде Віталій Романов
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн центрального матчу 7-го туру УПЛ, в якому Динамо прийме Рух
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Анонс матчу Динамо - Рух 21.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Динамо у попередньому футбольному матчі 25.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Рух можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Ворскла - 18.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Ворскла - 15.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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