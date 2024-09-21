Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Ворскла у попередньому футбольному матчі 08.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Ворскла можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Лівий Берег - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 18.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.