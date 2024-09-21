Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Ворскла 22.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 22.09.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Ворскла у попередньому футбольному матчі 08.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Лівий Берег - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 18.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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