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Кривбас - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 вересня 2024, 16:00 - Стадион Металлург . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
35%
Нічия
30%
Ворскла
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times, there have been 5 draws while FC Vorskla Poltava have won 1 times. The goal difference is 12-8 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 20 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 6 times, there have been 8 draws while FC Vorskla Poltava have won 6 times. The goal difference is 20-19 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Vorskla Poltava's last away win against FC Kryvbas Kriviy Rih was in 2009.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-4 (FC Vorskla Poltava at home).
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 6 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 43% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 43% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, FC Vorskla Poltava won 1, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.8 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Vorskla Poltava is 1.2.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.68 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.04.2024 - 18:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 4 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбас 1 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
35%
Нічия
30%
Ворскла
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 97
    Poe, Jean Morel
    Форвард
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Dolganskyi, Sergiy
Трансляція
Інфо
Матч розпочнеться о 16:00!
15:30 - мабуть, матч розпочнеться з невеликою затримкою
Інфо
У Кривому Розі була повітряна тривога, яка завершилась о 15.10. Тому можливо, що початок матчу буде трохи зрушено
Інфо
Запасні Кривбасу: Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Конате, Аморозо, Ілич, Луньов, Задерака, Шевченко, Каплунов
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Бандейра, Романчук, Драмбаєв, Кузик, Вакулко, Твердохліб, Бізімана, По, Микитишин, Соса
Інфо
Запасні Ворскли: Ященко, Ковталюк, Ндукве, Кулаковський, Нестеренко, Прус, Черниш, Ізотов, Шкріель
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Пердута, Гучек, Чорноморець, Крупський, Скляр, Хрипчук, Челядін, Мякушко, Кане, Ієде
У Ворскли 8 очок в активі (6 зіграних матчів) і команда йде на 10-му місці в таблиці
Кривбас після 5 зіграних матчів набрав 10 очок і зараз йде на 6-му місці в турнірній таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Олександр Шандор
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 7-го туру УПЛ, в якому Кривбас прийме Ворсклу
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Анонс матчу Кривбас - Ворскла 22.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Ворскла у попередньому футбольному матчі 08.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Ворскла можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Лівий Берег - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 18.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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