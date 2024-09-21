Полісся - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 01.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Верес - 15.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 16.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився нічиєю.
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