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Полісся - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 вересня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 1
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перерыв
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
21' Krushynskyi, Borys 26' Геннадій Пасіч 29' Putrya, Ilya 34' Дмитро Топалов
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
43%
Нічия
29%
ЛНЗ
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Polissya Zhytomyr and LNZ Cherkasy is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 1-2 (LNZ Cherkasy at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 27% of their matches, LNZ Cherkasy in 12% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 27% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 12%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 4 games against LNZ Cherkasy (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Polissya Zhytomyr won 3, LNZ Cherkasy won 1, 0 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.5 goals in a match against LNZ Cherkasy and LNZ Cherkasy scores 1 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and LNZ Cherkasy is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and LNZ Cherkasy is 0.75.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.19 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.06 goals when playing away (on average).
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 2-1-0.
  • Oleksandr Nazarenko has assisted the most goals for FC Polissya Zhytomyr with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (2).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 14 in the table with 4 points. Now they are number 4 with 10 points.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.03.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Полісся
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Полісся 2 - 1 Завершено ЛНЗ
Перша ліга України 2022/2023
01.05.2023 - 13:00 ЛНЗ 1 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
11.08.2024 - 18:36 Шахтар 0 - 1 Завершено Полісся В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершено ФК Олександрія П
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Головні події
34'
Дмитро Топалов ГООЛ!
29'
Putrya, Ilya
26'
Геннадій Пасіч
Krushynskyi, Borys
21'
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
43%
Нічия
29%
ЛНЗ
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 31
    Maisuradze, Giorgi
    Захисник
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
    21
  • 90
    Paixao
    Форвард
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 9
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
    26
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
    34
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
    29
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Andres Carrasco
Статистика матчу
1
ЖК
2
Трансляція
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 3 хв.
43'
Момо не встиг за пасом на хід до лівого флангу штрафного.
40'
Яшарі отримав по ногах від Бабенка перед власним штрафним.
37'
Полісся намагається вигадати відповідь.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Навіс Авагімяна з лівого флангу в центрі захисник перевів на Яшарі перед штрафним, той у дотик перевів праворуч на Топалова, а Дмитро пробив у лівий кут.
33'
Тримається м'яч у Полісся в центрі поля.
31'
Небезпечний момент
Гуцуляк отримав закидання з глибини до правого флангу штрафного, перекинув воротаря, але не влучив у лівий кут.
29'
Жовта картка
Фол від Путрі проти Назаренка на правому фланзі оборони.
27'
Назаренко спрямував подачу на голову супернику.
26'
Господарі заробили штрафний на правому фланзі.
24'
Помітно обережна гра від обох команд. До першої хиби.
21'
Жовта картка
Груба гра від Крушинського в центральному колі проти Бойка.
20'
Небезпечний момент
Удар із штрафного від Нонікашвілі полетів над правою дев'яткою.
19'
Фол від Крушинського в зоні перед власним штрафним проти Яшарі.
16'
Підкат Путрі на правому фланзі оборони збив Михайліченка.
15'
Офсайд
Закидання на правий фланг атаки на Топалова завершилось пасом на Момо з офсайду, тож удар сенсу не мав.
12'
Бабенко здалеку з лівого флангу пробив у захисника, заробивши кутовий.
10'
Пасіч штовхнув Таллеса на лівому фланзі оборони.
9'
Небезпечний момент
Удар здалеку з правого флангу Гуцуляк пустив низом повз ближню стійку.
7'
Небезпечний момент
Топалов зіграв із правого флангу на дальній бік штрафного на Пасіча, який перекинув Волинця, але не влучив у правий кут.
4'
ЛНЗ опинився під пресингом на власній половині від самого початку гри.
2'
Небезпечний момент
Путря на лінії воріт виносив м'яч на ближній, після подачі кутового з правого флангу від Назаренка.
1'
Смикнув Віалле за футболку Саліху в центрі поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
ЛНЗ іде п'ятим із 3 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 10 очок.
Інфо
Полісся йде третім із 4 перемогами та 1 нічиєю — 13 очок.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Наумець, Молло, Халайла, Олійник.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч — Бойко, Яшарі, Нонікашвілі — Топалов, Момо, Авагімян.
Запасні: Кудрик, Поспєлов, Брістрич, Луїфер, Шастал, Лєднєв, Мустафаєв, Борел, Йока, Мельниченко, Матич, Смоляков.
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Крушинський — Гуцуляк, Пайшао, Назаренко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Панчишин (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Житомир, Україна) зіграють житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ.
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Анонс матчу Полісся - ЛНЗ 22.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 01.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - ЛНЗ можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Верес - 15.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 16.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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