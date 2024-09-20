Чорноморець - Карпати онлайн трансляція матчу

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Карпати (Львов):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Шахтар - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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