Чорноморець - Карпати онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Карпати 21.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 21.09.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Карпати (Львов):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпаты (Львов): 2021

Країна: Украина



Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Шахтар - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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