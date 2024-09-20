  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Чорноморець - Карпати Дивитися онлайн
У тренді

Чорноморець - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 вересня 2024, 13:00 - Черноморец . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Карпати
Львов
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
28%
Нічия
34%
Карпати
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and Karpaty Lviv is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 7 draws while Karpaty Lviv have won 1 times. The goal difference is 17-11 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • During the last 30 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 7 times, there have been 14 draws while Karpaty Lviv have won 9 times. The goal difference is 36-26 in favour of Karpaty Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 26% of their matches, Karpaty Lviv in 48% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 26% of halftimes, Karpaty Lviv wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Karpaty Lviv.
  • On their last meeting Karpaty Lviv won by 3 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 1, Karpaty Lviv won 3, 1 draws.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.6 goals in a match against Karpaty Lviv and Karpaty Lviv scores 2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and Karpaty Lviv is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and Karpaty Lviv is 1.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.32 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv's away record this season: 0-1-2.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Карпати
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос В
Показати більше
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
28%
Нічия
34%
Карпати
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 43
    Zanetti Toledo, Stenio
    Форвард
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Владислав Лупашко
Трансляція
Інфо
Карпати йдуть дванадцятими з 1 перемогою, 2 нічиїми та 3 поразками — 5 очок.
Інфо
Чорноморець іде одинадцятим із 2 перемогами та 4 поразками — 6 очок.
Запасні: Кінарейкін, Підлепенець, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Педросо.
Карпати: Кемкін — Мірошніченко, Бабогло, Адамюк, Саків — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Стеніо, Ігор, Очеретько.
Запасні: Вічний, Лотоцький, Єрмаков, Савченко, Васильєв, Янаков, Жаржу, Сігеєв, Пшеничнюк, Нето, Попов, Шевцов.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Лацабідзе, Скиба, Удод, Кисіль — Габелок, Білошевський — Кайо, Хобленко, Петряк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Євтухов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Чорноморець (Одеса, Україна) зіграють одеський Чорноморець та львівські Карпати.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Алавес Алавес 2 Севілья Севілья 1 Завершено 22:00 - Вчора Сток Сіті Сток Сіті 1 Халл Сіті Халл Сіті 3 Завершено 21:45 - Вчора Еллас Верона Еллас Верона 2 Торіно Торіно 3 Завершено 21:45 - Вчора Стандард Стандард 0 Юніон Сент-Жілуаз Юніон Сент-Жілуаз 0 Завершено 21:30 - Вчора Погонь Погонь 1 Легія Легія 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Чорноморець - Карпати 21.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Карпати (Львов):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Карпати, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 21.08.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Карпати можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Карпати, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Карпати був зіграний проти Шахтар - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.