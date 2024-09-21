Інгулець - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Інгулець - Верес 22.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 22.09.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Чорноморець - 14.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Попередній матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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