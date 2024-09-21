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Інгулець - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 вересня 2024, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Kubryak, Dmitriy
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
39%
Верес
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Veres Rivne have won 3 times, there have been 1 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 7-2 in favour of Veres Rivne.
  • Veres Rivne have a losing streak of 3 matches at home.
  • Veres Rivne have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 7 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 7 away matches.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-3.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-3-3.
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 32% of their matches, FC Ingulets Petrove in 33% of their matches.
  • Veres Rivne wins 32% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 3, FC Ingulets Petrove won 1, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 1.4 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.4 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Ingulets Petrove is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Ingulets Petrove is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Veres Rivne scores 1.2 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.22 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:03 Верес 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Верес
Перша ліга України 2016/2017
23.04.2017 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Верес
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 15:15 Пробій 3 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
22.08.2024 - 17:00 Металіст 1925 0 - 4 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:35 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
35%
Нічия
39%
Верес
26%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Дмитро Кубряк.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич — Шарай, Куція, Сікейра, Луан — Гайдучик, Степанюк (к). Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Дубілей — Козак (к), Волохатий, Пʼятов, Білоцерковець — Сад, Кисленко. Головний тренер — Василь Кобін.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру УПЛ Верес – Інгулець.
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Анонс матчу Інгулець - Верес 22.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Інгулець (Петрово) та командою Верес (Ровно):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Інгулець у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Чорноморець - 14.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній матч команди Верес був зіграний проти Полісся - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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