ФК Олександрія - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 15:30
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 13.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Кривбас - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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