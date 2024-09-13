ФК Олександрія - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

У першому таймі Олександрія мала ініціативу, але Лівий Берег досить впевнено оборонявся. Моментів у господарів фактично не було. Головний момент другого тайму – вилучення Сухоручка за дві жовті, які він схопив наприкінці тайму за 3 хвилини ігрового часу. На другий тайм гості вийдуть у меншості