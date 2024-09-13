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ФК Олександрія - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 вересня 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
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перерыв
Лівий Берег
Киев
Хід матчу
44' Sukhoruchko, Danyil 45' Sukhoruchko, Danyil
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
33%
Нічия
27%
Лівий Берег
40%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 10 games.
  • FC Oleksandriya have won 3 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 18% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 35% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 18% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 35%.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Oleksandriya scores 1.07 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
12.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 2 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
Кубок України 2024/2025
13.08.2024 - 12:00 Кудрівка-Нива 3 - 2 Завершено Лівий Берег П
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Головні події
45'
Sukhoruchko, Danyil
44'
Sukhoruchko, Danyil
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
33%
Нічия
27%
Лівий Берег
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 23
    Geovani
    Форвард
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 55
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
    45 44
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Виталий Первак
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
У першому таймі Олександрія мала ініціативу, але Лівий Берег досить впевнено оборонявся. Моментів у господарів фактично не було. Головний момент другого тайму – вилучення Сухоручка за дві жовті, які він схопив наприкінці тайму за 3 хвилини ігрового часу. На другий тайм гості вийдуть у меншості
45+4'
Свисток
Ну і все, свисток на перерву! 0:0 у нас після першого тайму!
45+2'
Друга жовта
Ось так! Друга жовта у Сухоручка, який пішов у небезпечний підкат під Калюжного – у меншості гості!
45'
Небезпечний штрафний для господарів - Кампуш довго готувався, але пробив просто по центру - Механів кулаками виніс куди подалі
44'
Жовта картка
А ось і перша жовта – Сухоручко отримав гірчичник за підніжку проти Беззери
43'
Знову Беззера з флангу, з досить гострого кута пробив, але знову не дуже небезпечно для досвідченого Механіва
40'
Досить жорсткий стик у нас стався у центрі поля. Цікаво, що поки що без карток у нас гра
38'
Лівий Берег зараз не може навіть перейти середину поля. Дуже інтенсивний футбол зараз господарі пропонують гостям
36'
Беззера з флангу навісив - влучив у голову Ковальцю, але удар не вийшов у Кирила - набагато вищий від воріт
33'
Кутовий
А ось і перший кутовий для Лівого Берега - і навіть після навісу Банада пробував пробити головою, але в боротьбі Євген пробив не найкращим чином
31'
Кутовий
3:0 за кутовими на користь господарів, правда нічого цікавого з них Олександрія вичавити поки що не може
29'
Джевані знову активізує, ось змістився з флангу і пробив у ближній кут - Механів не спить
26'
Володимир Шаран також трибунах. Спостерігає за грою своєї колишньої команди
24'
Дійшов м'яч і до Єрмакова – виловив його кіпер господарів після навісу з флангу
22'
А ось Джевані постраждав у зіткненні з Банадою, на газоні бразилець
20'
Небезпечний момент
А ось то був момент! Беззера на швидкості увірвався в зону, накрутив захисника, увійшов у штрафну і пробив, але Механів класно зіграв, скоротивши кут!
19'
Лівий Берег грає дуже компактно та низько. Високо фактично не піднімається команда у обороні. Пройти такі редути непросто
16'
Олександрія більше володіє м'ячем, але поки що без моментів. Не найшвидша гра у нас
13'
Лівий Берег огризнувся - Іван Когут добре пройшов флангом, та й скинув трохи назад у центр непогано, але партнер просто не обробив м'яч під удар
10'
А ось і перший удар у площину - Смирний головою пробивав після навісу з флангу, але цей удар абсолютно без проблем для Механіва
9'
А ось небезпечний штрафний для Олександрії. Десь на розі штрафного. Вирішили розіграти господарі, але гості були готові до такого повороту подій
6'
Шабанов у боротьбі за верховий м'яч отримав ліктем по обличчю. Неприємно, але нічого страшного, все обійшлося
5'
Загалом поки що все спокійно на полі, не поспішають команди
3'
Беззера пробував з флангу загострити, віддаючи у штрафний майданчик, але Ковалець на цю передачу не встиг
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Запасні Лівого Берега: Фастов, Сташков, Соколов, Самар, Сідней, Співаков, Косовський, Приходько, Войцехівський, Галас, Кобзар
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Астахов, Якимів, Семенов, Шаповал, Банада, Дідух, Синиця, Когут Іван, Когут Микола, Сухоручко
Інфо
Запасні Олександрії: Макаренко, Костишин, Мишньов, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Козак, Шостак, Шевченко, Погорілий
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Калюжний, Ковалець, Джевані, Кампос, Мартинюк, Беззера, Філіппов, Смирний
Лівий Берег після не вдалого старту в сезоні підтягнувся до середини таблиці - 6 очок і 10-е місце
Олександрія йде у лідерах чемпіонату. Після 5 матчів у команди 13 очок та 3-е місце у турнірній таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Денис Шурман
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 7-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Лівий Берег.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Лівий Берег 21.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Лівий Берег можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Лівий Берег, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Оболонь - 13.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Кривбас - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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