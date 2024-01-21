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Ліверпуль - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 вересня 2024, 17:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
33%
Борнмут
28%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 7 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 24-4 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 18 meetings, Liverpool FC have won 15 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 51-12 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against AFC Bournemouth (3-1 at home and 4-0 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 12 games.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to AFC Bournemouth in their last 8 encounters.
  • Liverpool FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 49% of their matches, AFC Bournemouth in 27% of their matches.
  • Liverpool FC wins 49% of halftimes, AFC Bournemouth wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 4 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 3.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and AFC Bournemouth is 2.
  • Liverpool FC scores 2.64 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 17 in the table with 2 points. Now they are number 11 with 5 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
12
Перемог
16
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.01.2024 - 18:30 Борнмут 0 - 4 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Борнмут 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 14:30 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут В
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:45 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
39%
Нічия
33%
Борнмут
28%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Борнмут іде одинадцятим із 1 перемогою, 2 нічиїми та 1 поразкою — 5 очок.
Інфо
Ліверпуль іде п'ятим із 3 перемогами та 1 поразкою — 9 очок.
Запасні: Траверс, Сенесі, Брукс, Скотт, Уаттара, Сміт, Сіністерра, Гілл, Унал.
Борнмут: Аррісабалага — Араухо, Забарний, Гейсен, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт — Еванілсон.
Запасні: Ярош, Гомес, К'єза, Джонс, Гакпо, Жота, Цимікас, Кванса, Бредлі.
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Нуньєс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тоні Гаррінгтон (Клівленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та Борнмут.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Борнмут" 21.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 21.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Борнмут" можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Мілан" - 17.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Челсі" - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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