Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Який же момент в Манчестер Юнайтед! Дало віддав чудову передачу на Гарначо, той з меж штрафного пробив по воротах, але влучив у поперечину, після відскоку м'яч опинився в Фернандеша, той в один дотик пробив і після відскоку від газону м'яч також влучив у поперечину і вийшов за межі поля