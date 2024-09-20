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Крістал Пелес - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 вересня 2024, 19:30 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
36' Garnacho, Alejandro
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
32%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester United when Crystal Palace is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Manchester United is 0-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 2 times, there have been 5 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 19-12 in favour of Manchester United.
  • During the last 33 meetings, Crystal Palace have won 5 times, there have been 8 draws while Manchester United have won 20 times. The goal difference is 55-24 in favour of Manchester United.
  • Last season Crystal Palace won both games against Manchester United (4-0 at home and 1-0 away).
  • When playing at home, Crystal Palace have not lost to Manchester United in their last 4 encounters.
  • A year ago, Crystal Palace were number 7 in the table with 7 points. Now they are number 16 with 2 points.
  • Crystal Palace wins 1st half in 35% of their matches, Manchester United in 35% of their matches.
  • Crystal Palace wins 35% of halftimes, Manchester United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Crystal Palace.
  • On their last meeting Crystal Palace won by 4 goals.
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Crystal Palace.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 2, Manchester United won 2, 1 draws.
  • Crystal Palace have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Manchester United is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Manchester United is 1.4.
  • Crystal Palace scores 1.92 goals when playing at home and Manchester United scores 1.7 goals when playing away (on average).
  • Crystal Palace haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
24
Ігор
15
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.05.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2023/2024
26.09.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023
04.02.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Квінз Парк Рейнджерс 1 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Норвіч Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 7 - 0 Завершено Барнсли В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 14:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
16.08.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Фулгем В
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Головні події
36'
Garnacho, Alejandro
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
32%
Нічия
32%
Манчестер Юнайтед
37%
Склади команд
1
Henderson, Dean
26
Richards, Chris
6
Guehi, Marc
5
Lacroix, Maxence
3
Mitchell, Tyrick
18
Kamada, Daichi
20
Wharton, Adam
12
Munoz, Daniel
10
Eze, Eberechi
9
Nketiah, Eddie
14
Жан-Филипп Матета
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
6
Martinez, Lisandro
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
14
Крістіан Еріксен
16
Diallo, Amad
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Zirkzee, Joshua
Стартовий склад
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 9
    Nketiah, Eddie
    Форвард
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 18
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
    36
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Glasner, Oliver
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
7
Штрафні
2
2
Фоли
7
1
Кутові
7
27%
Володіння м'ячем
73%
1
Удари в отвір
5
5
Сейви
1
Удари повз
4
ЖК
1
Блоковано ударів
2
LIVE
Трансляція матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+1'
Свисток
Девід Кут дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
44'
Небезпечний момент
Чудовий момент в Орлів і після передачі з лівого флангу м'яч опинився в Езе в районі одинадцятиметрової, але той не очікував отримати м'яч і в один дотик пробив, а м'яч прилетів прямо у руки Онана
43'
Кутовий
Кутовий розіграли гості і після навісу м'яч вийшов за межі поля
41'
Небезпечний момент
Мейну пробив з-за меж штрафного, але влучив прямо у голову Еріксена, від якого м'яч вийшов за межі поля
39'
Фернандеш виконав закидання з правого флангу і Гендерсон чудово зіграв на виході та забрав м'яч у руки
37'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали господарі і після розіграшу та навісу м'яч влучив у Дало і перейшов до гравців Юнайтед
36'
Жовта картка
Гарначо втратив м'яч у боротьбі з Нкетіа і Орли вибігали в контратаку, Алехандро вирішив зупинити опонента, але вийшло зробити це з порушенням правил. Зривом потенційно небезпечної атаки Гарначо змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
35'
Після зрізки господарів на власній половині поля Фернандеш пробив з меж штрафного і влучив у суперника
33'
Кутовий
Знову кутовий в Юнайтед і цього разу, після навісу на дальню стійку, Зіркзе пробив головою, після чого м'яч пролетів поруч зі стійкою і вийшов за межі поля
30'
Інфо
Манчестер Юнайтед завдав шість ударів по воротах суперника, з яких чотири прийшлися у площину воріт, а ще два - у поперечину. В той же час в Орлів жодного удару за перші півгодини матчу
27'
Небезпечний момент
Який же момент в Манчестер Юнайтед! Дало віддав чудову передачу на Гарначо, той з меж штрафного пробив по воротах, але влучив у поперечину, після відскоку м'яч опинився в Фернандеша, той в один дотик пробив і після відскоку від газону м'яч також влучив у поперечину і вийшов за межі поля
24'
Після спроби атаки від господарів Юнайтед заволодів м'ячем і катає його по всьому полю
21'
Перша спроба позиційної атаки лондонців закінчилася передачою від Матета з правого флангу, після чого м'яч прилетів прямо у руки Онана
18'
Доволі непоганий розіграш атаки між Гарначо та Фернандешом і Алехандро вривався в штрафний, проте його випередив Муньйос та дав можливість голкіперу забрати м'яч у руки
16'
Інфо
Вже п'ять кутових виконали гравці Манчестер Юнайтед. На рахунку господарів жодного корнеру
14'
Кутовий
Черговий кутовий Юнайтед закінчився навісом на дальню стійку, після чого Мартінес виконав доволі дальній удар, але відправив м'яч вище воріт
14'
Кутовий
Знову кутовий і після навісу суперники вибили м'яч, але після серії передач м'яч опинився в Мартінеса прямо перед воротами, але той пробив прямо у голкіпера
13'
Кутовий
Знову кутовий виконали Червоні дияволи і після навісу на дальню стійку Де Лігт пробив головою і знову Гендерсон врятував свою команду
10'
Кутовий
Ще один кутовий заробили гості і після розіграшу Фернандеш намагався пробити з-за меж штрафного, але влучив у суперника
10'
Небезпечний момент
Чудова передача від Зіркзе на хід Гарначо, той увірвався у штрафний і пробив у дальній кут, але Гендерсон встиг зреагувати та перевести м'яч за межі поля
7'
Поки на полі доволі рівна боротьба і здебільшого гра відбувається в центральній частині
5'
Господарі доволі впевнено розпочали матч і здебільшого м'яч тримається в них
3'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу Де Лігт пробив головою, але м'яч прилетів прямо у руки голкіпера
1'
Свисток
Девід Кут дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Арбітр матчу: Девід Кут
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Ерік тен Хаг
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Онана - Дало, Мартінес, де Лігт, Мазрауі - Еріксен, Мейну - Гарначо, Фернандеш, Діалло - Зіркзе
Головний тренер Кристал Пелас: Олівер Гласнер
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас (3-4-2-1): Гендерсон - Річардс, Гуехі, Лакруа - Мітчелл, Камада, Вортон, Муньйос - Езе, Нкетіа - Матета
Перед початком матчу Кристал Пелас займає дев'ятнадцяту, передостанню сходинку турнірної таблиці маючи в своєму активі всього два бали. Манчестер Юнайтед двічі перемагав у поточному сезоні, що дозволяє їм займати одинадцяте місце
Матч пройде у Лондоні на арені Селхерст Парк та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Кристал Пелас прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед" 21.09.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Крістал Пелес" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Крістал Пелес", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 06.05.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Glasner, Oliver и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Крістал Пелес" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Крістал Пелес" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти Квінз Парк Рейнджерс - 17.09.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Барнсли - 17.09.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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