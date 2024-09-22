Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Обидві команди доволі невпевнено розпочали сезон. На рахунку Інтеру по дві перемоги та нічиї, що дає їм право обіймати шосту сходинку турнірної таблиці. У Мілану ситуація ще гірша, адже в них лише одна перемога та дві нічиї, а це - тринадцяте місце Серії А