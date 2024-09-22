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Інтер - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 22 вересня 2024, 21:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
0 - 0
Оновити
8'
Мілан
Милан
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Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
36%
Мілан
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and AC Milan when Inter Milano is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and AC Milan is 1-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 18 times, there have been 7 draws while AC Milan have won 10 times. The goal difference is 59-48 in favour of Inter Milano.
  • During the last 76 meetings, Inter Milano have won 34 times, there have been 19 draws while AC Milan have won 23 times. The goal difference is 111-90 in favour of Inter Milano.
  • Last season Inter Milano won both games against AC Milan (5-1 at home and 2-1 away).
  • Inter Milano haven't lost in their last 5 games.
  • Inter Milano have won 3 home matches in a row.
  • Inter Milano haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • AC Milan haven't won any of their last 8 away matches.
  • AC Milan haven't won any of their last 6 games against Inter Milano.
  • When playing at home, Inter Milano have not lost to AC Milan in their last 4 encounters.
  • When playing at home, Inter Milano have not conceded a goal so far this season.
  • Marcus Thuram is Inter Milano's top scorer with 4 goals. Christian Pulisic has scored 2 times for AC Milan.
  • A year ago, AC Milan were number 3 in the table with 9 points. Now they are number 10 with 5 points.
  • AC Milan have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Inter Milano wins 1st half in 54% of their matches, AC Milan in 38% of their matches.
  • Inter Milano wins 54% of halftimes, AC Milan wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 79% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AC Milan.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 5 games against AC Milan (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 5, AC Milan won 0, 0 draws.
  • Inter Milano scores 2.2 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 0.4 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and AC Milan is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and AC Milan is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Inter Milano scores 1.93 goals when playing at home and AC Milan scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інтер
19
Перемог
34
Ігор
6
Перемог
Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
16.09.2023 - 19:00 Інтер 5 - 1 Завершено Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
10.05.2023 - 22:00 Мілан 0 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 21:45 Монца 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.08.2024 - 21:45 Інтер 4 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 21:45 Інтер 2 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Дженоа 2 - 2 Завершено Інтер Н
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Останні матчі - Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 21:45 Мілан 4 - 0 Завершено Венеція В
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.08.2024 - 21:45 Лаціо 2 - 2 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Parma 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.08.2024 - 21:45 Мілан 2 - 2 Завершено Торіно Н
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
32%
Нічия
36%
Мілан
32%
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
15
Франческо Ачербі
28
Бенжамен Павар
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
20
Хакан Чалханоглу
23
Ніколо Барелла
2
Dumfries, Denzel
9
Thuram, Marcus
10
Martinez, Lautaro
16
Maignan, Mike
22
Емерсон
46
Gabbia, Matteo
23
Tomori, Fikayo
19
Hernandez, Theo
11
Крістіан Пулішич
29
Fofana, Youssouf
14
Reijnders, Tijani
10
Leao, Rafael
7
Альваро Мората
90
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
  • 90
    Abraham, Tammy
    Форвард
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 22
    Емерсон
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Фонсека, Паулу
Статистика матчу
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - "Мілан"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
6'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали Россонері і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
6'
Небезпечний момент
Мората пробив з меж карного майданчику, проте Зоммер зумів перевести м'яч за межі поля
4'
Леау виконав простріл з лівого флангу, але влучив в Ернандеса, від якого м'яч вийшов за межі поля
2'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Нерадзуррі і Ді Марко намагавя закрутити м'яч під ближню стійку, але той влучив в сітку воріт зі зворотної сторони
1'
Свисток
Мауріціо Маріані дає стартовий свисток. Номінальні гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Мауріціо Маріані
Головний тренер Мілану: Паулу Фонсека
На лаві запасних: Дзеролі, Йович, Лофтус-Чік, Муса, Окафор, Павлович, Равер, Терраччано, Торріані, Тіав, Хіменес, Чуквуезе
Інфо
Стартовий склад Мілану (4-4-2): Меньян - Ернандес, Томорі, Габбія, Емерсон Роял - Леау, Рейндерс, Фофана, Пулішич - Ебрахам, Мората
Головний тренер Інтеру: Сімоне Індзагі
На лаві запасних: Арнаутович, Асллані, Бісек, Дарміан, Де Врей, Ді Дженнаро, Зелінський, Карлос Аугусто, Корреа, Мартінес, Паласіос, Таремі, Фраттезі
Інфо
Стартовий склад Інтеру (3-5-2): Зоммер - Бастоні, Ачербі, Павар - Дімарко, Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфріс - Тюрам, Мартінес
Обидві команди доволі невпевнено розпочали сезон. На рахунку Інтеру по дві перемоги та нічиї, що дає їм право обіймати шосту сходинку турнірної таблиці. У Мілану ситуація ще гірша, адже в них лише одна перемога та дві нічиї, а це - тринадцяте місце Серії А
Матч пройде у Мілані на Стадіо Джузеппе Меацца, більш відомому як Сан-Сіро, та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу п'ятого туру італійської Серії А, в якому відбудеться Міланське дербі - Інтер зустрінеться з Міланом
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Анонс матчу "Інтер" - "Мілан" 22.09.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою "Мілан" (Милан) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Інтер" (Милан) та командою "Мілан" (Милан):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда "Мілан" залишилася з поразкою . Зіткнення "Мілан" та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 22.04.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Фонсека, Паулу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - "Мілан" можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - "Мілан", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 18.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Милан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній поєдинок команди "Мілан" був зіграний проти "Ліверпуль" - 17.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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