Рома - Удінезе онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Удінезе" (Удине) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою "Удінезе" (Удине):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Удінезе" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Удінезе" у попередньому футбольному матчі 26.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Дженоа" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Удінезе" (Удине)
Рік заснування "Удинезе" (Удине): 1896
Країна: Италия
Тренер: Габриэле Чоффи
Попередній матч команди "Удінезе" був зіграний проти - 16.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Удінезе".
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