  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рома - Удінезе Дивитися онлайн
У тренді

Рома - Удінезе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 22 вересня 2024, 19:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Feliciani, Ermanno
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Удінезе
Удине
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
32%
Нічия
36%
Удінезе
32%
Цікаві факти
  • During the last 32 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 20 times, there have been 5 draws while Udinese Calcio have won 7 times. The goal difference is 62-35 in favour of AS Roma.
  • During the last 64 meetings, AS Roma have won 36 times, there have been 11 draws while Udinese Calcio have won 17 times. The goal difference is 108-72 in favour of AS Roma.
  • Last season AS Roma won both games against Udinese Calcio (3-1 at home and 2-1 away).
  • AS Roma haven't won in their last 5 games.
  • Udinese Calcio haven't lost in their last 4 games.
  • Udinese Calcio haven't won any of their last 3 games against AS Roma.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Udinese Calcio in their last 4 encounters.
  • AS Roma wins 1st half in 36% of their matches, Udinese Calcio in 36% of their matches.
  • AS Roma wins 36% of halftimes, Udinese Calcio wins 36%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Udinese Calcio leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Udinese Calcio is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Serie A, Udinese Calcio has better performance than AS Roma.
  • Udinese Calcio's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Udinese Calcio (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 3, Udinese Calcio won 1, 1 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Udinese Calcio.
  • Udinese Calcio have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma scores 1.8 goals in a match against Udinese Calcio and Udinese Calcio scores 1.4 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Udinese Calcio is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Udinese Calcio is 1.
  • AS Roma scores 1.89 goals when playing at home and Udinese Calcio scores 0.91 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AS Roma were number 12 in the table with 4 points. Now they are number 16 with 3 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
18
Перемог
26
Ігор
5
Перемог
Удінезе
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 19:00 Рома 3 - 1 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 21:45 Удінезе 4 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Удінезе 1 - 1 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Емполі П
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Кальярі 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Емполі 2 - 1 Завершено Рома П
Показати більше
Останні матчі - Удінезе
Чемпіонат Італії 2024/2025
16.09.2024 - 19:30 Parma 2 - 3 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Удінезе 1 - 0 Завершено Комо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Удінезе 2 - 1 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 19:30 Болонья 1 - 1 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.05.2024 - 21:45 Фрозіноне 0 - 1 Завершено Удінезе В
Показати більше
Новини команд
Офіційно: Генеральний директор Роми йде у відставку після скандалу з Де Россі 22.09.2024 в 14:56 Офіційно: Генеральний директор Роми йде у відставку після скандалу з Де Россі Повідомляється, що саме гендиректор стояв за звільненням Де Россі
22.09.2024 в 11:54 "Вони можуть грати разом." Новий тренер Роми - про трійку Дібала, Довбик та Соуле Поділився тактичними планами
Рома – Удінезе. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Серії А 22.09.2024 в 10:26 Рома – Удінезе. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Серії А Артем Довбик під керівництвом нового тренера
Рома - Удінезе. Анонс та прогноз матчу Серії А на 22.09.2024 22.09.2024 в 01:01 Рома - Удінезе. Анонс та прогноз матчу Серії А на 22.09.2024 На тлі хаосу доводиться грати в футбол
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
32%
Нічия
36%
Удінезе
32%
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Удінезе"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Ерманно Фелічіані.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Анхеліньйо, НʼДіка, Манчіні — Ель-Шаараві, Пізіллі, Крістанте, Пеллегріні (к), Челік — Довбик, Дібала. Головний тренер — Іван Юрич.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Крістенсен — Камара, Еккеленкамп, Карлстрем, Ехізібуе — Бреннер, Товен (к) — Лукка. Головний тренер — Коста Руняїч.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду Серії А між Ромою та Удінезе.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:55 - Сьогодні Кривбас Кривбас 1 Ворскла Ворскла 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Байєр Байєр 3 Вольфсбург Вольфсбург 3 Завершено 16:00 - Сьогодні Монако Монако 3 Гавр Гавр 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Монца Монца 1 Болонья Болонья 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 2 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Рома - "Удінезе" 22.09.2024, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Удінезе" (Удине) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Рома (Рим) та командою "Удінезе" (Удине):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда "Удінезе" залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Удінезе" у попередньому футбольному матчі 26.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Удінезе" можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Удінезе", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти "Дженоа" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Удінезе" (Удине)
Рік заснування "Удинезе" (Удине): 1896
Країна: Италия
Тренер: Габриэле Чоффи

Попередній матч команди "Удінезе" був зіграний проти - 16.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Удінезе".

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Удінезе" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.