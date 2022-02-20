Венеція - Дженоа онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Венеція" (Венеция) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadio Pierluigi Penzo.
Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами "Венеція" (Венеция) та командою "Дженоа" (Генуя):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Венеція" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 20.02.2022 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эусебио Ди Франческо и Алберто Жилардино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Венеція" (Венеция)
Рік заснування "Венеція" (Венеция): 1907
Країна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти
Попередній поєдинок команди "Венеція" був зіграний проти "Мілан" - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Попередній поєдинок команди "Дженоа" був зіграний проти Рома - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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