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Венеція - Дженоа онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 21 вересня 2024, 16:00 - Stadio Pierluigi Penzo . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Marchetti, Matteo
Рейтинг матчу:
Венеція
Венеция
0 - 0
Оновити
30'
Дженоа
Генуя
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Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Венеція
24%
Нічия
35%
Дженоа
41%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Venezia FC playing at home, Venezia FC have won 1 times, there have been 3 draws while Genoa CFC have won 3 times. The goal difference is 10-7 in favour of Genoa CFC.
  • During the last 16 meetings, Venezia FC have won 2 times, there have been 6 draws while Genoa CFC have won 8 times. The goal difference is 23-16 in favour of Genoa CFC.
  • Venezia FC's last home win against Genoa CFC was in 1997.
  • Venezia FC haven't won in their last 5 games.
  • A year ago, Genoa CFC were number 14 in the table with 3 points. Now they are number 10 with 4 points.
  • Venezia FC wins 1st half in 34% of their matches, Genoa CFC in 31% of their matches.
  • Venezia FC wins 34% of halftimes, Genoa CFC wins 31%.
  • The winner of their last meeting was Genoa CFC.
  • On their last meeting Genoa CFC won by 2 goals.
  • When Venezia FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Genoa CFC leads 0-1 away, they win in 28% of their matches.
  • When Venezia FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Serie A, Genoa CFC has better performance than Venezia FC.
  • Genoa CFC's performance of the last 5 matches is better than Venezia FC's.
  • Venezia FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Genoa CFC have lost just 1 of their last 5 games against Venezia FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Venezia FC won 1, Genoa CFC won 3, 1 draws.
  • Venezia FC scores 1.4 goals in a match against Genoa CFC and Genoa CFC scores 1.6 goals against Venezia FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Venezia FC and Genoa CFC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Venezia FC and Genoa CFC is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Venezia FC scores 2.15 goals when playing at home and Genoa CFC scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Venezia FC have not managed to score in their last 3 matches.
Особисті зустрічі
Венеція
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Венеція 1 - 1 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
31.10.2021 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершено Венеція
Останні матчі - Венеція
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 21:45 Мілан 4 - 0 Завершено Венеція П
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.08.2024 - 19:30 Венеція 0 - 1 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 19:30 Фіорентина 0 - 0 Завершено Венеція Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Венеція П
Кубок Італії 2024/2025
11.08.2024 - 19:00 Брешія 3 - 1 Завершено Венеція П
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Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 19:30 Дженоа 0 - 2 Завершено Еллас Верона П
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.08.2024 - 21:45 Монца 0 - 1 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
17.08.2024 - 19:30 Дженоа 2 - 2 Завершено Інтер Н
Кубок Італії 2024/2025
09.08.2024 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершено Реджана В
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Новини команд
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Венеція
24%
Нічия
35%
Дженоа
41%
Склади команд
1
Joronen, Jesse
7
Zampano, Francesco
30
Svoboda, Michael
4
Idzes, Jay
27
Candela, Antonio
5
Haps, Ridgeciano
77
Ellertsson, Mikael
38
Andersen, Magnus
6
Busio, Gianluca
20
Pohjanpalo, Joel
11
Oristanio, Gaetano
95
П'єрлуїджі Голліні
4
De Winter, Koni
13
Bani, Mattia
22
Хоан Васкес
20
Sabelli, Stefano
32
Frendrup, Morten
47
Мілан Бадель
17
Руслан Малиновський
3
Martin, Aaron
9
Carvalho, Vítor
18
Калєб Екубан
Стартовий склад
  • 20
    Pohjanpalo, Joel
    Форвард
  • 11
    Oristanio, Gaetano
    Півзахисник
  • 5
    Haps, Ridgeciano
    Захисник
  • 77
    Ellertsson, Mikael
    Форвард
  • 38
    Andersen, Magnus
    Півзахисник
  • 6
    Busio, Gianluca
    Півзахисник
  • 7
    Zampano, Francesco
    Захисник
  • 30
    Svoboda, Michael
  • 4
    Idzes, Jay
  • 27
    Candela, Antonio
  • 1
    Joronen, Jesse
  • 9
    Carvalho, Vítor
    Форвард
  • 18
    Калєб Екубан
    Форвард
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 3
    Martin, Aaron
  • 4
    De Winter, Koni
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 95
    П'єрлуїджі Голліні
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эусебио Ди Франческо
  • Алберто Жилардино
Статистика матчу
2
Удари повз
1
53%
Володіння м'ячем
47%
1
Удари в отвір
1
3
Штрафні
1
Офсайди
3
1
Сейви
1
Кутові
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Венеція" - "Дженоа"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
22'
Вітінья затягнув мʼяч до штрафного, пішов під ліву та завдав удару в ближній кут. Йоронен перевів гру на кутовий, яким Дженоа не скористався.
17'
Офсайд
Вітінья отримав по ногах у чужому карному, але перед цим забіг в офсайд, унеможлививши пенальті.
15'
Еллертссон наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Мʼяч звалився з ноги та пройшов на великій відстані від площини.
10'
Небезпечний момент
Венеція мала забивати! Голліні потягнув удар Орістаніо впритул, добивання Бузіо прийшлося в захисника, а потім ще й Хапс запустив мʼяч над воротами. Потрійний момент не використали господарі.
4'
Похʼянпало невдало приземлився на газон після боротьби за верховий мʼяч із Бані. Медики надають допомогу капітану Венеції. Сподіваємося, він зможе продовжити зустріч. UPD. Фін уже повернувся на поле.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Маттео Маркетті.
Інфо
Стартовий склад Венеції: Йоронен — Дзампано, Ідзес, Свобода, Хапс, Кандела — Бузіо, Еллертссон, Андерсен, Орістаніо — Похʼянпало (к). Головний тренер — Ейсебіо Ді Франческо.
Інфо
Стартовий склад Дженоа: Голліні — Васкес, Де Вінтер, Бані — Мартін, Френдруп, Бадель (к), Маліновський, Сабеллі — Екубан, Вітінья. Головний тренер — Альберто Джилардіно.
Рідкісна поява Маліновського в старті. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру Серії А Венеція – Дженоа.
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Анонс матчу "Венеція" - "Дженоа" 21.09.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Венеція" (Венеция) та командою "Дженоа" (Генуя) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Stadio Pierluigi Penzo.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Венеція" (Венеция) та командою "Дженоа" (Генуя):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Венеція" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 20.02.2022 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эусебио Ди Франческо и Алберто Жилардино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Венеція" - "Дженоа" можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Венеція" - "Дженоа", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Венеція" (Венеция)
Рік заснування "Венеція" (Венеция): 1907
Країна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Попередній поєдинок команди "Венеція" був зіграний проти "Мілан" - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Попередній поєдинок команди "Дженоа" був зіграний проти Рома - 15.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Венеція" - "Дженоа" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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