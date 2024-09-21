Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Інтер" - 18.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Аталанта" - 19.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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