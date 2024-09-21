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Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 22 вересня 2024, 18:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
20'
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Haaland, Erling
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
38%
Арсенал
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Arsenal FC when Manchester City is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 14 times, there have been 4 draws while Arsenal FC have won 11 times. The goal difference is 49-40 in favour of Manchester City.
  • During the last 65 meetings, Manchester City have won 25 times, there have been 13 draws while Arsenal FC have won 27 times. The goal difference is 91-88 in favour of Manchester City.
  • Arsenal FC's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Last season's matches: 0-0 (Manchester City at home) and 1-0 (Arsenal FC at home).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • Manchester City have won 5 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches away from home.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Arsenal FC in their last 10 encounters.
  • When playing away, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 9 goals. Kai Havertz has scored 2 times for Arsenal FC.
  • Bernardo Silva has assisted the most goals for Manchester City with 2. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (4).
  • Manchester City have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Arsenal FC in 51% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Arsenal FC wins 51%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Arsenal FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Arsenal FC is 0.8.
  • Manchester City scores 2.5 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
  • Manchester City haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
19
Перемог
33
Ігор
8
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 18:30 Арсенал 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2023
06.08.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
18.08.2024 - 18:30 Челсі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 14:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.08.2024 - 19:30 Астон Вілла 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
17.08.2024 - 17:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Haaland, Erling
9'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
38%
Арсенал
29%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
19
Ілкай Гюндоган
16
Родрi
11
Doku, Jeremy
20
Silva, Bernardo
26
Savinho
9
Haaland, Erling
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
7
Saka, Bukayo
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    9
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Сейви
1
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
2
Удари повз
56
Володіння м'ячем
43
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і тільки но вони його розіграли, як пролунав свисток. Родрі знову на газоні
15'
Небезпечний момент
Містяни заробили право на стандарт перед чужим карним майданчиком і Гюндоган став його виконувати та завдав прямого удару, але влучив у стійку
11'
Небезпечний момент
Атака Арсеналу закінчилася ударом від Сака після прострілу у карний майданчик, але він влучив у захисника
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Голанд відкриває рахунок з передачі Савіо! Бразилець віддав передачу на хід Ерлінгу і той увірвавшись в штрафний точно пробив у кут воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Сіті
8'
Поки на полі можна спостерігати доволі рівну боротьбу
4'
Вже на стартових хвилинах можна передбачити, що матч не буде нудним, адже через кілька хвилин після попереднього моменту Голанд на всій швидкості влетів в Саліба
3'
Гра поновилася і Каноніри заволоділи м'ячем
1'
І одразу пауза у грі. Мартінеллі влетів у Родрі одразу після стартового свистка і тепер іспанець потребує допомоги лікарів
1'
Свисток
Майкл Олівер дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Майкл Олівер
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Вайт, Габріел Жезус, Жоржинью, Кацуррі, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Нванері, Нету, Стерлінг
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-4-2): Рая - Калафіорі, Габріел, Саліба, Тімбер - Мартінеллі, Райс, Партей, Сака - Троссар, Гаверц
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Гріліш, Карсон, Ковачич, Льюїс, Макеті, Нунес, Ортега, Стоунс, Фоден
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Гвардіол, Аканджі, Діаш, Вокер - Гюндоган, Родрі - Доку, Сілва, Савіо - Голанд
Манчестер Сіті - єдина команда Прем'єр-ліги, яка досі не втратила ні одного балу. Перед початком матчу Містяни займають другу сходинку турнірної таблиці, адже їх випередив Ліверпуль, який зіграв свій матч поточного туру. В активі Арсеналу три перемоги та одна нічия, але так як ця гра замикає поточний тур то він займає п'яте місце. Перемога у сьогоднішньому матчі зробить будь-яку команду лідером першості
Матч пройде у Манчестері на арені Сіті оф Манчестер Стедіум та розпочнеться о 18:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться чемпіон та віце-чемпіон країни: Манчестер Сіті прийме у гостях Арсенал
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал 22.09.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Інтер" - 18.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Аталанта" - 19.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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