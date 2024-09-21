Манчестер Сіті - Арсенал онлайн трансляція матчу

Манчестер Сіті - єдина команда Прем'єр-ліги, яка досі не втратила ні одного балу. Перед початком матчу Містяни займають другу сходинку турнірної таблиці, адже їх випередив Ліверпуль, який зіграв свій матч поточного туру. В активі Арсеналу три перемоги та одна нічия, але так як ця гра замикає поточний тур то він займає п'яте місце. Перемога у сьогоднішньому матчі зробить будь-яку команду лідером першості