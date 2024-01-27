Вільярреал - Барселона онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эстадио де ла Серамика.
Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 27.01.2024 закінчилось з такими результатами: 3:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Марселино и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
Попередній матч команди Вільярреал був зіграний проти Мальорка - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Монако - 19.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.
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