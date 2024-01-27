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Вільярреал - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 вересня 2024, 19:30 - Эстадио де ла Серамика . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
1 - 2
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
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Хід матчу
2' Данiель Парехо 20' Роберт Левандовскі 35' Роберт Левандовскі 38' Perez, Ayoze
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
32%
Нічия
36%
Барселона
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and FC Barcelona when Villarreal CF is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and FC Barcelona is 0-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 5 times, there have been 6 draws while FC Barcelona have won 15 times. The goal difference is 49-36 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 52 meetings, Villarreal CF have won 10 times, there have been 10 draws while FC Barcelona have won 32 times. The goal difference is 112-66 in favour of FC Barcelona.
  • Villarreal CF's last home win against FC Barcelona was in 2007.
  • Last season's matches: 3-4 (Villarreal CF at home) and 3-5 (FC Barcelona at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Villarreal CF scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Villarreal CF haven't lost in their last 5 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 3-0-0.
  • Ayoze Perez is Villarreal CF's top scorer with 3 goals. Robert Lewandowski has scored 4 times for FC Barcelona.
  • Alex Baena has assisted the most goals for Villarreal CF with 2. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (4).
  • A year ago, Villarreal CF were number 13 in the table with 6 points. Now they are number 4 with 11 points.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 25% of their matches, FC Barcelona in 40% of their matches.
  • Villarreal CF wins 25% of halftimes, FC Barcelona wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Villarreal CF.
  • On their last meeting Villarreal CF won by 2 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Villarreal CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 2, FC Barcelona won 3, 0 draws.
  • Villarreal CF scores 2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.2 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and FC Barcelona is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and FC Barcelona is 2.
  • Villarreal CF scores 1.88 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.93 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Вільярреал
2
Перемог
26
Ігор
19
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Барселона 3 - 5 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Вільярреал 3 - 4 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.02.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.10.2022 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 15:00 Мальорка 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.08.2024 - 22:30 Вільярреал 4 - 3 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.08.2024 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.08.2024 - 22:30 Вільярреал 2 - 2 Завершено Атлетіко Н
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Барселона 7 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 20:00 Барселона 2 - 1 Завершено Атлетік В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Perez, Ayoze
38'
35'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
20'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Данiель Парехо
2'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
32%
Нічия
36%
Барселона
32%
Склади команд
13
Conde, Diego
23
Cardona, Sergi
4
Bailly, Eric
2
Costa, Logan
17
Кіко Феменія
16
Baena, Alex
10
Данiель Парехо
14
Comesana, Santi
21
Pino, Yeremy
22
Perez, Ayoze
19
Pepe, Nicolas
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
36
Dominguez, Sergi
5
Martinez, Inigo
35
Martin, Gerard
14
Torre, Pablo
24
Garcia, Eric
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
Стартовий склад
  • 22
    Perez, Ayoze
    Форвард
    38
  • 19
    Pepe, Nicolas
    Форвард
  • 16
    Baena, Alex
    Півзахисник
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
    2
  • 14
    Comesana, Santi
    Півзахисник
  • 21
    Pino, Yeremy
    Форвард
  • 23
    Cardona, Sergi
    Захисник
  • 4
    Bailly, Eric
    Захисник
  • 2
    Costa, Logan
    Захисник
  • 17
    Кіко Феменія
    Півзахисник
  • 13
    Conde, Diego
    Воротар
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    35 20
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 14
    Torre, Pablo
    Півзахисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 36
    Dominguez, Sergi
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марселино
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
1
ЖК
2
Штрафні
7
2
Фоли
2
4
Удари в отвір
5
5
Удари повз
2
6
Кутові
2
5
Офсайди
3
Сейви
3
1
Блоковано ударів
1
35%
Володіння м'ячем
65%
LIVE
Трансляція матчу Вільярреал - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+3'
Заміна
Тер Штегена замінили на Пенью.
45+2'
Понесли тер Штегена на ношах.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 4 хв.
45'
Кутовий
Подача кутового з лівого флангу від господарів завершилась перехопленням тер Штегена, який при падінні травмував коліно.
43'
Перес запустив через центр Пепе на побачення з тер Штегеном, але ударом у лівий кут не вдалось переграти воротаря.
41'
На м'ячі Барселона перед чужим штрафним.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пепе отримав передачу до лівого флангу штрафного й продовжив на дальню для Переса.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовські замкнув ударом через себе відскок від воротаря, який до цього потягнув удар головою Еріка на завершення подачі з правого флангу на дальню стійку.
32'
У паніці вибивали захисники навіс із правого флангу від Кунде.
29'
Небезпечний момент
Пас на хід до центру штрафного Піно завершив ударом у тер Штегена, після чого праворуч добивав Перес, але перекинув ворота.
27'
Гості наразі підсіли в захист.
24'
Позиційні атаки від Вільярреала у відповідь.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пас Торре через центр до штрафного Левандовські завершив ударом у правий кут.
17'
Педрі другим темпом атаки пробивав із правого флангу, але поцілив низом повз праву стійку.
17'
Небезпечний момент
Штанга! Удар від Ямала з правого флангу штрафного полетів у дальню стійку.
13'
Небезпечний момент
Пепе з правого флангу штрафного в ближній тер Штегена не пробив, після чого на протилежному боці поля Кунде блокував добивання від Баени.
10'
Господарі тримають пресинг на чужій половині.
8'
Офсайд
Офсайд! Баена від центральної лінії закинув до правого флангу штрафного на Піно, який перекинув тер Штегена, але був у офсайді.
6'
Небезпечний момент
Пепе головою пробив на завершення подачі з лівого флангу від Переса, але поцілив повз дальню стійку.
4'
Утримує м'яч Барса на початку матчу.
2'
Жовта картка
Підкат від Парехо проти Торре перед власним штрафним.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Барселона йде першою з 5 перемогами — 15 очок.
Інфо
Вільярреал іде четвертим із 3 перемогами та 2 нічиїми — 11 очок.
Запасні: Пенья, Астралага, Кубарсі, Бальде, Фаті, Касадо, Віктор, Форт, Куенка, Г. Фернандес, А. Фернандес.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Домінгес, І. Мартінес, Мартін — Торре, Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Запасні: Жуніор, Альбіоль, Суарес, Ахомаш, Бернат, Баррі, Гує, Терратс, Наварро.
Вільярреал: Конде — Феменія, Баї, Кошта, Кардона — Піно, Комесанья, Парехо, Баена — Пепе, Перес.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Матео Бускетс Феррер (Балеарські о-ви, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Ла Сераміка (Вільярреал, Іспанія) зіграють Вільярреал та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Вільярреал - "Барселона" 22.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 22.09.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Барселона" (Барселона):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Вільярреал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 27.01.2024 закінчилось з такими результатами: 3:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Марселино и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - "Барселона" можна подивитися 22.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Попередній матч команди Вільярреал був зіграний проти Мальорка - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Монако - 19.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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