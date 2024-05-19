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Валенсія - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 вересня 2024, 19:30 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
0 - 0
Оновити
перерыв
Жирона
Жирона
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Хід матчу
24' Juanpe
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
29%
Нічия
29%
Жирона
42%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Valencia CF have won 4 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 4 times. The goal difference is 10-9 in favour of Girona FC.
  • Last season Girona FC won both games against Valencia CF (2-1 at home and 3-1 away).
  • Valencia CF haven't won in their last 5 games.
  • Valencia CF haven't won any of their last 3 games against Girona FC.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 2 goals. Abel Ruiz has scored 2 times for Girona FC.
  • Valencia CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 28% of their matches, Girona FC in 40% of their matches.
  • Valencia CF wins 28% of halftimes, Girona FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Valencia CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 2, Girona FC won 3, 0 draws.
  • Valencia CF scores 1.2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.6 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and Girona FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and Girona FC is 0.8.
  • Valencia CF scores 0.91 goals when playing at home and Girona FC scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 3 in the table with 13 points. Now they are number 9 with 7 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • A year ago, Valencia CF were number 6 in the table with 9 points. Now they are number 20 with 1 points.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Валенсія
4
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 20:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Жирона
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 22:00 Атлетіко 3 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.08.2024 - 20:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.08.2024 - 20:00 Сельта 3 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
17.08.2024 - 22:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Жирона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 22:30 Атлетіко 3 - 0 Завершено Жирона П
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Головні події
24'
Juanpe
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
29%
Нічия
29%
Жирона
42%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
12
Correia, Thierry
3
Mosquera, Cristhian
15
Tarrega, Cesar
21
Vazquez, Jesus
5
Barrenechea, Enzo
22
Rioja, Luis
18
Pepelu
8
Guerra Moreno, Javier
16
Lopez, Diego
17
Gomez, Dani
13
Пауло Гассаніга
16
Frances, Alejandro
15
Juanpe
18
Krejci, Ladislav
17
Blind, Daley
22
Solis, Jhon
14
Оріоль Ромеу
10
Asprilla, Yaser
19
Miovski, Bojan
9
Ruiz, Abel
11
Danjuma, Arnaut
Стартовий склад
  • 17
    Gomez, Dani
    Форвард
  • 22
    Rioja, Luis
  • 18
    Pepelu
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 16
    Lopez, Diego
    Захисник
  • 5
    Barrenechea, Enzo
    Півзахисник
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 15
    Tarrega, Cesar
    Захисник
  • 21
    Vazquez, Jesus
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 11
    Danjuma, Arnaut
    Форвард
  • 22
    Solis, Jhon
    Півзахисник
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 16
    Frances, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
    24
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Мишел
Статистика матчу
34%
Володіння м'ячем
66%
6
Штрафні
4
4
Фоли
5
1
Кутові
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Удари повз
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
45+1'
Свисток
Перерва.
45'
Жовта картка
Данжума двічі вступив у боротьбу з суперником, жодного разу не зігравши в мʼяч. Арбітр оцінив ці дії жовтою карткою.
39'
Лопес з меж штрафного майданчика стріляв по воротах Гассаніги. Було небезпечно, але мʼяч пройшов над поперечиною.
34'
Небезпечно Данжума закидав мʼяч на дальню стійку. Мамардашвілі не без проблем вийшов з лінії і перехопив цю передачу. Руїс уже був готовий замикати.
30'
Данжума змістився з флангу в центр і одразу завдав удару, незважаючи на те, що відстані до воріт була десь 30 метрів. Звичайно ж, не влучив.
24'
Жовта картка
Хуанпе попереджений за зрив потенційно небезпечної контратаки.
19'
Герра трохи повозив суперників і отримав можливість пробити, от тільки удар прийшовся в іще одного захисника.
17'
Хаос розпочався в штрафному Валенсії після подачі з правого флангу, але ані Руїс, ані Міовський так і не змогли завдати завершального удару.
11'
Швидко заспокоїлися футболісти. Не змогли нічого витиснути на перших хвилинах і більше сконцентрувалися на контролі мʼяча, позиційних атаках.
5'
Обидві команди починають сміливо. Гра йде фактично без центра поля, хоча моментів поки не було.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Ернандес.
Запасні: Дімітрієвський (в), Фулькьє, Кофре, Гасьоровський, Абахас, Гільямон, Фран Перес, Валера, Канос, Мадрігал, Техон, Алмейда.
Інфо
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Таррега, Васкес — Барренечеа — Ріоха, Пепелу (к), Герра, Лопес — Гомес. Головний тренер — Рубен Бараха.
Запасні: Хуан Карлос (в), Пау Лопес (в), Давід Лопес, Гутьєррес, Арнау, Циганков, Мартін, Хіль, Місехой, Еррера, ван де Бек, Стуані.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Хуанпе (к), Франсес — Данжума, Ромеу, Соліс, Аспрілья — Міовський, Руїс. Головний тренер — Мічел Санчес.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду Ла Ліги між Валенсією і Жироною.
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Анонс матчу "Валенсія" - Жирона 21.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Жирона у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Жирона можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Минулий матч команди "Валенсія" був зіграний проти "Атлетіко" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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