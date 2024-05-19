Валенсія - Жирона онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Месталья.
Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Жирона у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
Минулий матч команди "Валенсія" був зіграний проти "Атлетіко" - 15.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".
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