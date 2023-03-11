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Реал - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 вересня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
7'
Еспаньол
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
30%
Еспаньол
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Espanyol Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Espanyol Barcelona is 2-0. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 25 times, there have been 3 draws while Espanyol Barcelona have won 1 times. The goal difference is 77-18 in favour of Real Madrid.
  • During the last 58 meetings, Real Madrid have won 43 times, there have been 6 draws while Espanyol Barcelona have won 9 times. The goal difference is 129-42 in favour of Real Madrid.
  • Espanyol Barcelona's last away win against Real Madrid was in 1996.
  • Real Madrid haven't lost in their last 7 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 34 home matches.
  • Espanyol Barcelona haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Espanyol Barcelona in their last 27 encounters.
  • When playing at home, Real Madrid have not conceded a goal so far this season.
  • When playing away, Espanyol Barcelona have not scored a goal so far this season.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 3 goals. Javi Puado has scored 3 times for Espanyol Barcelona.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 46% of their matches, Espanyol Barcelona in 23% of their matches.
  • Real Madrid wins 46% of halftimes, Espanyol Barcelona wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 83% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Espanyol Barcelona.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, Espanyol Barcelona won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.4 goals in a match against Espanyol Barcelona and Espanyol Barcelona scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Espanyol Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Espanyol Barcelona is 1.8.
  • Real Madrid scores 2.7 goals when playing at home and Espanyol Barcelona scores 0.75 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
23
Ігор
2
Перемог
Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Еспаньол 2 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Штутгарт В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 22:30 Реал 2 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Реал 3 - 0 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 17:15 Еспаньол 3 - 2 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 20:15 Еспаньол 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.08.2024 - 22:30 Атлетіко 0 - 0 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 22:30 Еспаньол 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.08.2024 - 20:00 Вальядолід 1 - 0 Завершено Еспаньол П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
30%
Еспаньол
30%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
20
Garcia, Francisco
14
Tchouameni, Aurelien
3
Militao, Eder
2
Данiель Карвахаль
10
Лука Модрiч
8
Федеріко Вальверде
11
Rodrygo
5
Bellingham, Jude
15
Guler, Arda
9
Кіліан Мбаппе
1
Garcia, Joan
23
El Hilali, Omar
4
Kumbulla, Marash
6
Леандро Кабрера
22
Romero, Carlos
12
Tejero, Alvaro
20
Kral, Alex
10
Lozano, Pol
17
Carreras, Jofre
16
Cheddira, Walid
7
Puado, Javi
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 15
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 16
    Cheddira, Walid
    Форвард
  • 7
    Puado, Javi
    Форвард
  • 12
    Tejero, Alvaro
    Захисник
  • 20
    Kral, Alex
  • 10
    Lozano, Pol
    Півзахисник
  • 17
    Carreras, Jofre
    Форвард
  • 23
    El Hilali, Omar
    Захисник
  • 4
    Kumbulla, Marash
    Захисник
  • 6
    Леандро Кабрера
    Захисник
  • 22
    Romero, Carlos
    Захисник
  • 1
    Garcia, Joan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Gonzalez, Manolo
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Еспаньол
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
3'
Хоану на ближній дістався простріл Гюлера з правого флангу штрафного.
1'
Пуадо привів м'яч через лівий фланг атаки точно до рук Куартуа.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Еспаньйол іде дванадцятим із 2 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 7 очок.
Інфо
Реал іде другим із 3 перемогами та 2 нічиїми — 11 очок.
Запасні: Пачеко, Фортуньйо, Гомес, Калеро, Веліс, Мілья, Оліван, Грагера, Агуадо, Санчес, Кардона, Юнювар.
Еспаньйол: Х. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро, Лосано, Крал, Каррерас — Шеддіра, Пуадо.
Запасні: Лунін, Фран Гонсалес, Вінісіус, Ендрік, Васкес, Вальєхо, Рюдігер, Менді.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Чуамені, Мілітао, Фран Гарсія — Вальверде, Модрич — Гюлер, Беллінгем, Родріго — Мбаппе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Луїс Мунуера (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та каталонський Еспаньйол.
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Анонс матчу Реал - Еспаньол 21.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 21.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось з рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Gonzalez, Manolo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Еспаньол можна подивитися 21.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Еспаньол, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Штутгарт - 17.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Попередній поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Алавес" - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Еспаньол онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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