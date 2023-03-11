Реал - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Еспаньол 21.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 21.09.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Еспаньол (Барселона):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 11.03.2023 закінчилось з рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Gonzalez, Manolo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Штутгарт - 17.09.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)

Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900

Країна: Испания

Тренер: Диего Мартинес



Попередній поєдинок команди Еспаньол був зіграний проти "Алавес" - 14.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Еспаньол.

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