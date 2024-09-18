Динамо - Ворскла онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Динамо у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Зоря - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Рух - 15.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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