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Динамо - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 вересня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
54%
Нічия
19%
Ворскла
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Vorskla Poltava when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Vorskla Poltava is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 15 times, there have been 3 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times. The goal difference is 33-11 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 41 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 26 times, there have been 11 draws while FC Vorskla Poltava have won 4 times. The goal difference is 76-28 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Vorskla Poltava (2-0 at home and 5-1 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 47% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 47% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 4 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, FC Vorskla Poltava won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Vorskla Poltava is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Vorskla Poltava is 1.6.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.96 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.37 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
21
Перемог
29
Ігор
3
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
21.08.2024 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Зальцбург П
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.08.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар П
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
54%
Нічия
19%
Ворскла
27%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Ворскла
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В ефірі
2+2
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Анонс матчу Динамо - Ворскла 18.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 18.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Динамо у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Ворскла можна подивитися 18.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Зоря - 14.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Рух - 15.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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