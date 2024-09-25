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Барселона - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 вересня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
1 - 0
Оновити
30'
Хетафе
Хетафе
Дивитись трансляцію
Хід матчу
19' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
28%
Хетафе
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Getafe CF when FC Barcelona is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Getafe CF is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 0 times. The goal difference is 60-13 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 42 meetings, FC Barcelona have won 29 times, there have been 9 draws while Getafe CF have won 4 times. The goal difference is 91-30 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 4-0 (FC Barcelona at home) and 0-0 (Getafe CF at home).
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona have a winning streak of 5 matches.
  • FC Barcelona have won 5 home matches in a row.
  • Getafe CF haven't won in their last 7 games.
  • Getafe CF haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Getafe CF in their last 21 encounters.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Getafe CF have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 40% of their matches, Getafe CF in 18% of their matches.
  • FC Barcelona wins 40% of halftimes, Getafe CF wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 4 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Getafe CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Getafe CF has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 2, Getafe CF won 0, 3 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 1 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 0 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Getafe CF is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Getafe CF is 0.4.
  • FC Barcelona scores 2.15 goals when playing at home and Getafe CF scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Getafe CF haven't scored in 1 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF's away record this season: 0-1-2.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
18
Перемог
26
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.08.2023 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 19:30 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Монако 2 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Барселона 7 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
18.09.2024 - 20:00 Бетіс 2 - 1 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:15 Хетафе 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.08.2024 - 20:00 Атлетік 1 - 1 Завершено Хетафе Н
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Головні події
ГООЛ! Роберт Левандовскі
19'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
40%
Нічия
28%
Хетафе
32%
Склади команд
13
Pena, Inaki
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
14
Torre, Pablo
24
Garcia, Eric
17
Casado, Marc
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
19
Yamal, Lamine
13
Soria, David
21
Iglesias, Juan
4
Berrocal, Juan
15
Alderete, Omar
2
Djene
17
Perez, Carles
20
Santiago, Yellu
5
Milla, Luis
7
Sola, Alex
6
Uche, Christantus
11
Alena, Carles
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    19
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 14
    Torre, Pablo
    Півзахисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 6
    Uche, Christantus
    Півзахисник
  • 11
    Alena, Carles
    Півзахисник
  • 17
    Perez, Carles
  • 20
    Santiago, Yellu
    Півзахисник
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 7
    Sola, Alex
    Захисник
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 4
    Berrocal, Juan
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 2
    Djene
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Patri
Статистика матчу
3
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
5
1
Кутові
2
3
Фоли
3
3
Удари в отвір
1
2
Офсайди
1
Сейви
2
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Хетафе
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
26'
Офсайд
23'
Небезпечний момент
19'
Гоооол!!!
Барселона відкрила рахунок! Сорія помилився на виході, змахнув подачу Кунде просто на Левандовського, а той без жодних проблем відправив мʼяч у сітку.
10'
Офсайд
Левандовський із відмінної позиції атакував ворота, але через очевидний офсайд у поляка цей епізод не мав особливого значення.
8'
Небезпечний момент
Перес небезпечно пробив головою з району одинадцятиметрової позначки. Пенья виконав непоганий сейв.
5'
Початок матчу сумбурний. Обидві команди несуться в атаку, не затримуючись у центрі поля. Хетафе навіть активніший, як не дивно.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Пабло Гонсалес Фуертес.
Запасні: Астралага (в), Яакобішвілі (в), Віктор, Домінгес, Куенка, Мартін, Педрі, Торрес, Фаті, Гільє Фернандес, Тоні Фернандес, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Торре, Гарсія, Касадо — Рафінья (к), Левандовський, Ямаль. Головний тренер — Гансі Флік.
Запасні: Летачек (в), Меденіца (в), Аргельєс, Арамбаррі, Гомес да Коста, Дуарте, Кейта, Майораль, Петер Федеріко, Ріко, Їлдирим.
Інфо
Стартовий склад Хетафе: Сорія — Джене (к), Альдерете, Баррокаль, Іглесіас — Сола, Мілья, Сантьяго, Перес — Аленья, Уче. Головний тренер — Хосе Бордалас.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла Ліги Барселона – Хетафе.
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Анонс матчу "Барселона" - Хетафе 25.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 25.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою Хетафе (Хетафе):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Хетафе у попередньому футбольному матчі 24.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Patri розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Хетафе можна подивитися 25.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Вільярреал - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Минулий поєдинок команди Хетафе був зіграний проти Бетіс - 18.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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