Жирона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 25.09.2024
Час початку матчу: 20:00
Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 26.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Перез, Иньиго розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес
Попередній матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Атлетіко" - 22.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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