  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Жирона - Райо Вальєкано Дивитися онлайн
У тренді

Жирона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 вересня 2024, 20:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
перерыв
Райо Вальєкано
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
20' Віктор Циганков 45' Díaz, Pedro
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
48%
Нічия
30%
Райо Вальєкано
22%
Цікаві факти
  • During the last 12 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 4 times, there have been 4 draws while Rayo Vallecano have won 4 times. The goal difference is 18-17 in favour of Girona FC.
  • During the last 22 meetings, Girona FC have won 8 times, there have been 6 draws while Rayo Vallecano have won 8 times. The goal difference is 31-28 in favour of Girona FC.
  • Last season Girona FC won both games against Rayo Vallecano (3-0 at home and 2-1 away).
  • Rayo Vallecano haven't won any of their last 3 games against Girona FC.
  • When playing at home, Girona FC have not lost to Rayo Vallecano in their last 3 encounters.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 1 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC wins 1st half in 37% of their matches, Rayo Vallecano in 17% of their matches.
  • Girona FC wins 37% of halftimes, Rayo Vallecano wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 3 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 games against Rayo Vallecano (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 3, Rayo Vallecano won 0, 2 draws.
  • Girona FC have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • Rayo Vallecano have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Girona FC.
  • Girona FC scores 2.4 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 1.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Rayo Vallecano is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Rayo Vallecano is 2.2.
  • Girona FC scores 2.62 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 0.86 goals when playing away (on average).
  • Rayo Vallecano's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Girona FC have lost 3 matches in a row.
  • In LaLiga, Rayo Vallecano has better performance than Girona FC.
  • Girona FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
5
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.02.2024 - 22:00 Жирона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Валенсія 2 - 0 Завершено Жирона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 17:15 Жирона 1 - 4 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 20:00 Севілья 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 20:00 Жирона 4 - 0 Завершено Осасуна В
Показати більше
Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
16.09.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 3 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
31.08.2024 - 20:15 Еспаньол 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.08.2024 - 22:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.08.2024 - 22:30 Хетафе 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Показати більше
Головні події
45'
Díaz, Pedro
Віктор Циганков
20'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
48%
Нічия
30%
Райо Вальєкано
22%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
4
Arnau, Martinez
20
Bryan Gil
23
Martin, Ivan
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
9
Ruiz, Abel
10
Asprilla, Yaser
13
Batalla, Augusto
20
Balliu, Ivan
16
Mumin, Abdul
24
Lejeune, Florian
3
Chavarria, Pep
2
Ratiu, Andrei
4
Díaz, Pedro
23
Valentin, Oscar
7
Palazon, Isi
14
Camello, Sergio
21
Адрiан Ембарба
Стартовий склад
  • 9
    Ruiz, Abel
  • 10
    Asprilla, Yaser
    Півзахисник
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    20
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 14
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 21
    Адрiан Ембарба
    Півзахисник
  • 2
    Ratiu, Andrei
    Захисник
  • 4
    Díaz, Pedro
    Півзахисник
    45
  • 23
    Valentin, Oscar
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 3
    Chavarria, Pep
    Захисник
  • 13
    Batalla, Augusto
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Перез, Иньиго
Статистика матчу
67%
Володіння м'ячем
33%
7
Штрафні
5
2
Кутові
2
3
Фоли
7
2
Офсайди
1
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Райо Вальєкано
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Мартіна збив Ісі в центрі поля.
45'
Жовта картка
Підкотився в ноги Аспрільї на лівому фланзі оборони Діас.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
45'
Балліу подав із лівого флангу на голову захиснику Жирони.
42'
Дограється тайм якось повільно, хоча команди й не намагались розігнатись.
39'
Контроль м'яча на власній половині від Жирони.
37'
Небезпечний момент
Циганков загострив на правий фланг штрафного для Аспрільї, але той навіть не змін приборкати м'яч.
35'
Небезпечний момент
Аспрілья на дальній замикав подачу Мігеля з лівого флангу, але з рикошетом від газону запустив м'яч над воротами.
33'
Заміна
Де Фрутос вийшов замість травмованого Чаваррії.
30'
Чаваррія потягнув м'яз на лівому фланзі штрафного, дав прострілити Аспрільї, але партнери перехопили на ближній.
28'
Валентін у підкаті на власній половині зачепив ноги Еррери.
26'
Почали команди дрібно фолити.
24'
Офсайд
У офсайді Хіль на правому фланзі штрафного, після відскоку прострілу з правого флангу від Арнау від захисника.
22'
Чаваррія не встигав за переведенням на хід до лівого флангу атаки.
20'
Жовта картка
Чаваррія на лівому фланзі оборони отримав підкат у ноги ззаду від Циганкова.
18'
Аспрілья з передачі до правого флангу атаки від Циганкова жахливо подав до штрафного.
16'
Офсайд
Аспрілья з лівого флангу виконав подачу в офсайд для Давіда Лопеса.
15'
Лежен із фолом атакував Руїса в центрі поля.
13'
Діагональ на правий фланг пролетіла над Циганковим.
11'
Поштовх у спину від Ісі проти Хіля в зоні перед чужим штрафним.
9'
Гості почали високо пресингувати на чужій половині.
7'
Арнау не пустив до штрафного простріл Чаваррії з лівого флангу.
5'
Багато дальнього пасу від гостей на старті, але все летить абикуди.
3'
Заблоковано простріл із правого флангу штрафного від Мартіна.
1'
Контроль м'яча від Жирони на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Райо Вальєкано йде десятим із 2 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 8 очок.
Інфо
Жирона йде тринадцятою з 2 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками — 7 очок.
Запасні: Карденас, Арідане, Сісс, Трехо, Де Томас, Хамес, Нтека, Гвардіола, Гумбау, У. Лопес, А. Гарсія, Де Фрутос.
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія — Діас, Валентін — Балліу, Паласон, Ембарба — Камельйо.
Запасні: Карлос, П. Лопес, ван де Бек, Стуані, Данжума, Ромеу, Хуанпе, Франсес, Крейчі, Соліс, Порту, Місехой.
Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера, Мартін, Хіль — Аспрілья, Руїс.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Хуан Мартінес Мунуера (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 7-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та мадридський Райо Вальєкано.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 03:30 - Сьогодні Рівер Плейт Рівер Плейт 1 Colo-Colo Colo-Colo 0 Завершено 22:00 - Вчора Уїком Уондерерс Уїком Уондерерс 1 Астон Вілла Астон Вілла 2 Завершено 22:00 - Вчора Торіно Торіно 1 Емполі Емполі 2 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 3 Алавес Алавес 2 Завершено 21:45 - Вчора Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 0 Блекпул Блекпул 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Жирона - Райо Вальєкано 25.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 25.09.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Райо Вальєкано залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Райо Вальєкано у попередньому футбольному матчі 26.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Перез, Иньиго розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Райо Вальєкано можна подивитися 25.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Райо Вальєкано, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий поєдинок команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Попередній матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти "Атлетіко" - 22.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Райо Вальєкано онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.