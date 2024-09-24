Реал - Алавес онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 24.09.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 14.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 21.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти "Севілья" - 20.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".
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