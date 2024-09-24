Реал - Алавес онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Все ж таки Мбаппе без голу з поля не піде! Дуже легко, ніби на тренуванні Кіліан обігрується з Беллінгемом, прибирає захисника та кладе мʼяч у лівий кут. Алавес моментами майже не чинить спротиву.