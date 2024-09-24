  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Алавес Дивитися онлайн
У тренді

Реал - Алавес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 вересня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
2 - 0
Оновити
перерыв
Алавес
Витория-Гастейс
Дивитись трансляцію
Хід матчу
1' Лукас Васкес 4' Федеріко Вальверде 30' Junior, Vinicius 40' Кіліан Мбаппе
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
28%
Алавес
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Deportivo Alaves when Real Madrid is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Deportivo Alaves is 3-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 11 times, there have been 0 draws while Deportivo Alaves have won 2 times. The goal difference is 40-8 in favour of Real Madrid.
  • During the last 26 meetings, Real Madrid have won 21 times, there have been 2 draws while Deportivo Alaves have won 3 times. The goal difference is 72-18 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Deportivo Alaves (5-0 at home and 1-0 away).
  • Real Madrid haven't lost in their last 8 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 35 home matches.
  • Deportivo Alaves haven't won any of their last 5 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not conceded a goal so far this season.
  • Deportivo Alaves haven't scored in 0 of their 3 away matches in LaLiga this season.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 3 goals. Toni Martinez has scored 2 times for Deportivo Alaves.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 46% of their matches, Deportivo Alaves in 26% of their matches.
  • Real Madrid wins 46% of halftimes, Deportivo Alaves wins 26%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 5 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Deportivo Alaves leads 0-1 away, they win in 53% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 83% of their matches.
  • When Deportivo Alaves is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Deportivo Alaves.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Deportivo Alaves's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Deportivo Alaves (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, Deportivo Alaves won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Deportivo Alaves.
  • Deportivo Alaves have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 3.4 goals in a match against Deportivo Alaves and Deportivo Alaves scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Deportivo Alaves is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Deportivo Alaves is 1.2.
  • Real Madrid scores 2.71 goals when playing at home and Deportivo Alaves scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
12
Перемог
14
Ігор
2
Перемог
Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Реал 3 - 0 Завершено Алавес
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.08.2021 - 23:00 Алавес 1 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Штутгарт В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 22:30 Реал 2 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.08.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Реал Н
Показати більше
Останні матчі - Алавес
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.09.2024 - 22:00 Алавес 2 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 17:15 Еспаньол 3 - 2 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Алавес 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.08.2024 - 22:30 Реал Сосьєдад 1 - 2 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.08.2024 - 20:15 Алавес 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
40'
Junior, Vinicius
30'
Федеріко Вальверде
4'
ГООЛ! Лукас Васкес
1'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
45%
Нічия
28%
Алавес
28%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
14
Tchouameni, Aurelien
8
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
1
Антонiо Сiвера
16
Novoa, Hugo
12
Mourino, Santiago
16
Abqar, Abdel
22
Diarra, Moussa
3
Sanchez, Manu
20
Romero, Luka
23
Benavidez, Carlos
8
Blanco, Antonio
10
Conechny, Tomas
9
Villalibre, Asier
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
    30
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    40
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
    4
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
    1
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 9
    Villalibre, Asier
    Форвард
  • 20
    Romero, Luka
    Півзахисник
  • 23
    Benavidez, Carlos
    Півзахисник
  • 8
    Blanco, Antonio
    Півзахисник
  • 10
    Conechny, Tomas
    Півзахисник
  • 16
    Novoa, Hugo
    Півзахисник
  • 12
    Mourino, Santiago
    Захисник
  • 16
    Abqar, Abdel
    Захисник
  • 22
    Diarra, Moussa
    Захисник
  • 3
    Sanchez, Manu
    Півзахисник
  • 1
    Антонiо Сiвера
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Луис Гарсия
Статистика матчу
7
Штрафні
4
3
Фоли
7
2
ЖК
2
Удари в отвір
1
69%
Володіння м'ячем
31%
2
Блоковано ударів
2
3
Кутові
2
1
Сейви
1
Офсайди
2
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Алавес"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
40'
Гоооол!!!
Все ж таки Мбаппе без голу з поля не піде! Дуже легко, ніби на тренуванні Кіліан обігрується з Беллінгемом, прибирає захисника та кладе мʼяч у лівий кут. Алавес моментами майже не чинить спротиву.
30'
Жовта картка
Вінісіус завівся після епізоду, в якому проти нього навіть не фолили. Арбітру захотілося трохи заспокоїти майбутнього володаря ЗМ.
22'
Офсайд
Мбаппе отримав пас від Вінісіуса і у два дотики розібрався з воротарем. От тільки гол не зарахували через офсайд.
13'
Непоганий шанс був у Конечни. З меж штрафного завдав удару в дальній кут, Куртуа довелося вступити в гру.
4'
Жовта картка
Вальверде договорився з арбітром на жовту картку.
1'
Гоооол!!!
Реал вийшов уперед вже на 56-й секунді! Вінісіус красиво обробив мʼяч, обіграв кількох суперників і відпасував на партнера, який відкрився на лінії воротарського майданчика. Цим партнером був Васкес і він упевнено відправив мʼяч у сітку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Муніс Руїс.
Запасні: Лунін (в), Фран (в), Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Ендрік, Модрич, Рамон, Хіменес.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Менді, Рюдігер, Мілітан, Васкес (к) — Беллінгем, Чуамені, Вальверде — Вінісіус, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Овоно (в), Вісенте, Гарсія, Гевара, Гуріді, Мартінес, Мартін, Піка, Реббаш, Седлар, Стоїчков, Хоан Хордан.
Інфо
Стартовий склад Алавеса: Сівера — Санчес, Діарра, Абкар, Моуріньйо, Новоа Рамос — Конечни, Бланко, Бенавідес (к), Ромеро — Вільялібре. Головний тренер — Луїс Гарсія.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 7-го раунду Ла Ліги Реал Мадрид — Алавес.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Валенсія Валенсія 0 Осасуна Осасуна 0 Завершено 20:00 - Сьогодні Севілья Севілья 2 Вальядолід Вальядолід 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Кальярі Кальярі 1 Кремонезе Кремонезе 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Лечче Лечче 0 Сассуоло Сассуоло 2 Завершено 13:00 - Сьогодні Діназ Діназ 1 Вікторія Вікторія 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Реал - "Алавес" 24.09.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 24.09.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Алавес" (Витория-Гастейс):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Алавес" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Алавес" у попередньому футбольному матчі 14.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Луис Гарсия розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Алавес" можна подивитися 24.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Алавес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Еспаньол - 21.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Рік заснування "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Минулий матч команди "Алавес" був зіграний проти "Севілья" - 20.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Алавес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.