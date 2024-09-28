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Оболонь - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 вересня 2024, 13:00 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Mykhailo, Ryda
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 0
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39'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
18' Vilivald, Volodymyr
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
39%
Інгулець
29%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Obolon Kyiv have won 3 times, there have been 3 draws while FC Ingulets Petrove have won 2 times. The goal difference is 10-8 in favour of FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 8 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 8 away matches.
  • When playing at home, FC Obolon Kyiv have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 4 encounters.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv's home record this season: 0-2-2.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-4-3.
  • FC Obolon Kyiv have not managed to score in their last 7 matches.
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Ingulets Petrove in 33% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 1, FC Ingulets Petrove won 2, 2 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 1 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Ingulets Petrove is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Ingulets Petrove is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.75 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • FC Obolon Kyiv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Obolon Kyiv haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
3
Перемог
8
Ігор
2
Перемог
Інгулець
Перша ліга України 2021
30.07.2020 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Інгулець
Первая лига Украины 2019/2020
06.10.2019 - 15:00 Інгулець 2 - 0 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2020
10.05.2019 - 18:00 Інгулець 3 - 2 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2018
14.10.2018 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 15:15 Пробій 3 - 2 Завершено Інгулець П
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Головні події
18'
Vilivald, Volodymyr
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
32%
Нічия
39%
Інгулець
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 25
    Віталій Груша
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Захисник
    18
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 18
    Sad, Valerii
    Півзахисник
  • 9
    Pushkarov, Oleh
    Півзахисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 99
    Kyslenko, Sergiy
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Василий Кобин
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
37'
Жовта картка
30'
28'
28'
Козак чудово прострілив у дотик злету, одразу двоє партнерів могли замикати цю передачу, але обидва зазнали невдачі.
20'
Сад не влучив з лінії карного в дальній кут.
18'
Жовта картка
Вілівальд вибивав мʼяч і наступив на ногу Суханову, який його активно пресингував.
17'
Кияни класно комбінують біля чужих воріт, однак на етапі завершення виникають проблеми. До удару справа доходить рідко, а якщо доходить, то з запізненням.
14'
Черненко з кутового закрутив мʼяч у площину воріт. Паламарчук був на місці й не дав «сухому листу» відбутися.
9'
Небезпечний момент
Оболонь втратила гольовий момент! Блізніченко повільно працював із мʼячем, тому Паламарчук встиг скоротити дистанцію і парирувати удар з дуже небезпечної позиції.
6'
Після серії рикошетів Кисленко зміг пробити по воротах приблизно з межі штрафного майданчика. Мʼяч пішов точно туди, де розташовувався Федорівський.
1'
Вже на 20-й секунді Оболонь завдає удару по воротах суперника. Груша з-за меж штрафного пробив злету, був далекий від цілі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Михайло Райда.
Запасні: Марченко (в), Рибка (в), Карась, Курко, Ломницький, Лукʼянчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Тарануха, Теслюк.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський (к) — Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо — Вітенчук — Блізніченко, Черненко, Груша, Мединський — Суханов. Головний тренер — Сергій Шищенко.
Запасні: Жилкін (в), Богунов, Білоцерковець, Дубілей, Козиренко, Лосенко, Лісняк, Мисик, Могильний, Резепов, Сидоренко.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук — Мельничук, Вілівальд, Шершень, Малиш — Козак (к), Пʼятов, Волохатий, Пушкарьов — Кисленко, Сад. Головний тренер — Василь Кобін.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го раунду УПЛ між Оболонню та Інгульцем.
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Інгулець 29.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Інгулець (Петрово):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Інгулець у попередньому футбольному матчі 30.07.2020 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Верес - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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