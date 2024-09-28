Оболонь - Інгулець онлайн трансляція матчу

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Інгулець (Петрово):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Інгулець у попередньому футбольному матчі 30.07.2020 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Шахтар - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Минулий матч команди Інгулець був зіграний проти Верес - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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