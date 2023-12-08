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Верес - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 вересня 2024, 18:20 - Авангард
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Верес
21%
Нічия
27%
Шахтар
52%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Veres Rivne playing at home, Veres Rivne have won 0 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 4 times. The goal difference is 10-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 11 meetings, Veres Rivne have won 0 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 10 times. The goal difference is 25-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 1-1 (Veres Rivne at home) and 2-0 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Veres Rivne have a losing streak of 3 matches at home.
  • Veres Rivne have played 5 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's home record this season: 0-1-3.
  • Veres Rivne wins 1st half in 32% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 46% of their matches.
  • Veres Rivne wins 32% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Veres Rivne.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 0, FC Shakhtar Donetsk won 4, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Veres Rivne scores 0.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Shakhtar Donetsk is 0.8.
  • Veres Rivne scores 1.3 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Верес
0
Перемог
12
Ігор
11
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.12.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес В
Кубок України 2024/2025
22.08.2024 - 17:00 Металіст 1925 0 - 4 Завершено Верес В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 19:45 Болонья 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег П
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Верес
21%
Нічия
27%
Шахтар
52%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 17
    Yuriiovych, Protasevych Mykhailo
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 2
    Smiyan, Maksym
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 8
    Dmytro Vasylovych, Hodia
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 38
    Pedrinho
    Півзахисник
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Марино Пушич
Трансляція
Інфо
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Когут (в), Ющишин (в), Гайдучик, Гакман, Куція, Мрвальєвич, Чечер, Шарай, Шевченко.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич — Луан, Сікейра, Кльоц, Дахновський — Степанюк (к), Годя. Головний тренер — Олег Шандрук.
Запасні: Фесюн (к), Азаров, Глущенко, Грам, Егіналду, Зубков, Марлон Гомес, Назарина, Степаненко, Тобіас, Франьїч, Швед.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник — Педро Енріке, Матвієнко (к), Бондар, Конопля — Криськів — Невертон, Судаков, Бондаренко, Педріньйо — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
Господарям буде непросто перервати свою серію без перемог. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 8-го раунду УПЛ між Вересом і Шахтарем.
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Анонс матчу Верес - Шахтар 27.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 27.09.2024
Час початку матчу: 18:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Верес у попередньому футбольному матчі 08.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Шахтар можна подивитися 27.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Інгулець - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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