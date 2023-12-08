Верес - Шахтар онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 27.09.2024
Час початку матчу: 18:20
Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Верес у попередньому футбольному матчі 08.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Інгулець - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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