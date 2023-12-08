Верес - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Верес - Шахтар 27.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 27.09.2024

Час початку матчу: 18:20

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Верес у попередньому футбольному матчі 08.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Інгулець - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Оболонь - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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