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Рух - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 вересня 2024, 15:30 - Skif Stadium
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
3'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рух
48%
Нічия
26%
Колос
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and Kolos Kovalivka is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Rukh Lviv playing at home, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 6-3 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 11 meetings, FC Rukh Lviv have won 4 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 5 times. The goal difference is 12-9 in favour of Kolos Kovalivka.
  • FC Rukh Lviv's last home win against Kolos Kovalivka was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Rukh Lviv at home) and 0-1 (Kolos Kovalivka at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 54% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 7 games.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not conceded a goal so far this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-1-2.
  • Igor Krasnopir is FC Rukh Lviv's top scorer with 4 goals. Andriy Tsurikov has scored 2 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Rukh Lviv have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 27% of their matches, Kolos Kovalivka in 16% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 27% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 1 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, Kolos Kovalivka won 2, 2 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Rukh Lviv scores 0.6 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and Kolos Kovalivka is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.57 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 9 in the table with 9 points. Now they are number 13 with 6 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
3
Перемог
9
Ігор
4
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Верес П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Оболонь П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Рух
48%
Нічия
26%
Колос
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 14
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 77
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Александр Постеев
Трансляція
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Колоса: Горох, Мисак, Бурда, Шершень, Ільїн, Гусол, Салабай, Дієго, Криворучко, Велетень, Безбородько, Паулаускас
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк, Цуріков, Бондаренко, Козик, Поправка, Демченко, Краснычі, Оріховський, Алефіренко, Третьяков, Болівар
Інфо
Запасні Руху: Герета, Ванівський, Клайвер, Климчук, Руніч, Квас, Плюман, Семотюк, Товарницький, Лях
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Дідик, Холод, Сич, Роман, Підгурський, Притула, Федор, Квасниця, Карабін, Краснопір
У Колоса 14-те місце - 6 очок після 7 матчів
Рух йде на 6-му місці в таблиці, маючи в активі 11 очок після 6 поєдинків
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Ігор Пасхал
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 8-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Колос
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Колос 29.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Рух у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Колос можна подивитися 29.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Динамо - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній матч команди Колос був зіграний проти Зоря - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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