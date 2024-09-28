Рух - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Колос 29.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 29.09.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Рух, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Рух у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній поєдинок команди Рух був зіграний проти Динамо - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній матч команди Колос був зіграний проти Зоря - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

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