ЛНЗ - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Полісся - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Карпати - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
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