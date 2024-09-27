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ЛНЗ - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 вересня 2024, 15:30 - Центральный стадион
Головний суддя: Mihaylyuk, Artem
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Оновити
31'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
29%
Нічия
29%
Чорноморець
43%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-2 (LNZ Cherkasy at home) and 1-3 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Chernomorets Odessa have lost 8 away matches in a row.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Chernomorets Odessa have not scored a goal so far this season.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 5 in the table with 12 points. Now they are number 12 with 6 points.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 15% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 24% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 15% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 24%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 2 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 1, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • LNZ Cherkasy scores 1 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Chernomorets Odessa is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Chernomorets Odessa is 0.33.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • LNZ Cherkasy scores 1.13 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.64 goals when playing away (on average).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 12 in the table with 7 points. Now they are number 4 with 11 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 15:35 Чорноморець 1 - 3 Завершено ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершено Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Чорноморець 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 15:30 ЛНЗ 3 - 1 Завершено Рух В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець П
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
29%
Нічия
29%
Чорноморець
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 16
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 44
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 12
    Aniagboso, Chijoke
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Andres Carrasco
  • Бабич, Александр
Трансляція
26'
Офсайд
Ще раз огризнувся Чорноморець, пройшов класний розрізний пас на Хобленка, який майже вискочив сам на сам. Майже - бо був там офсайд
25'
А ось ЛНЗ непогано розігнало атаку з флангу, ось тільки простріл пішов не в хід партнерам, так і не дійшла справа до удару
23'
Небезпечний момент
Ух, Кучеренко привіз, віддавши пас просто на Хобленка! Форвард одеситів пробивав із гострого кута, але Яшарі підстрахував свого воротаря і виніс м'яч із лінії!
20'
20 хвилин відіграли команди, за які у нас не було жодного небезпечного моменту...
17'
Топалов ось протягнув м'яч метрів 15, але пробив абсолютно не небезпечно - набагато вище воріт
16'
Цікаво, що кіпер ЧО Кінгслі, який сьогодні проводить першу свою гру за команду, любить і вміє виносити м'яч з ударвів від воріт - мало не до чужого штрафного летить м'яч після його виносів
15'
Олійник апелює, що був кутовий... Але ні, там після рикошету м'яч пішов усе-таки від гравця ЛНЗ
13'
Травмований Тілль відверто нудьгує на трибунах. Воно й не дивно
10'
ЛНЗ більше володіє м'ячем, але багато браку, причому в діях обох команд
8'
Уболівальники ЛНЗ також присутні на матчі, намагаються створити домашню атмосферу для своєї команди
5'
Офсайд
Пробував ЛНЗ щось організувати біля чужого штрафного, але Момо заліз в офсайд
4'
Удод невелике ушкодження отримав - невдало впав на руку гравець одеситів
3'
Традиційний як для УПЛ дещо сумбурний у нас початок матчу
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Чорноморця: Вічний, Савченко, Янаков, Калин, Пшеничнюк, Васильєв, Єрмаков, Лотоцький, Сігєєв, Кисіль
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Аніагбосо, Бутко, Скиба, Удод, Жаржу Мозес, Габелок, Лацабідзе, Білошевський, Кайо Гомес, Попов, Хобленко
Інфо
Чорноморець на 12-му місці в таблиці. У моряків в активі 6 очок після 7 поєдинків
Інфо
ЛНЗ наразі йде на 5-й позиції в турнірній таблиці. У команди 11 очок після 7 матчів
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Молло, Авагімян, Наумець, Халайла
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Пасіч, Бойко, Нонікашвілі, Топалов, Яшарі, Олійник, Момо
Окремо зазначимо, що гра пройде в Ковалівці - у Черкасах триває процес перестилання газону
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Артем Михайлюк!
Добрий день усім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 8-го туру УПЛ, в якому ЛНЗ прийме Чорноморець.
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Анонс матчу ЛНЗ - Чорноморець 28.09.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Чорноморець можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Полісся - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Карпати - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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