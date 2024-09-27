Карпати - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Полісся 28.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 28.09.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою Полісся (Житомир):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Полісся у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Чорноморець - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий матч команди Полісся був зіграний проти ЛНЗ - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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