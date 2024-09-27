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Карпати - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 вересня 2024, 18:00 - Украина
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
27%
Нічия
35%
Полісся
38%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr have a winning streak of 3 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 6 games.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Ambrosiy Chachua is Karpaty Lviv's top scorer with 3 goals. Oleksandr Nazarenko has scored 6 times for FC Polissya Zhytomyr.
  • Denis Miroshnichenko has more yellow cards (3) than any other player at Karpaty Lviv. Oleksiy Gutsulyak has collected 2 for FC Polissya Zhytomyr.
  • Karpaty Lviv have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 48% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 27% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 48% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Karpaty Lviv scores 2.31 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.33 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Полісся
Перша ліга України 2022/2023
27.11.2022 - 12:00 Карпати 1 - 2 Завершено Полісся
Перша ліга України 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Полісся 2 - 0 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 19:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Карпати П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 18:00 Карпати 3 - 0 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 15:30 Полісся 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
27%
Нічия
35%
Полісся
38%
Трансляція
Інфо
Запасні Полісся: Кудрик, Брістрич, Пайшао, Шастал, Таллес, Лєднєв, Йока, Кушніренко, Майсурадзе, Тейлор, Матич, Поспєлов
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець, Михайличенко, Смоляков, Чоботенко, Віале, Мельниченко, Крушинський, Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко, Луїфер
Інфо
Запасні Карпат: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Домчак
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін, Саків, Педросо, Бабогло, Мірошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа, Бруніньо, Підлепенець, Ігор Невес
Полісся - претендент на єврокубки. У команди зараз 14 очок після 6 зіграних матчів і 3-е місце в турнірній таблиці
У Карпат в активі після 7 зіграних матчів 8 очок і 10-те місце в таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00. Головний суддя поєдинку - Денис Резніков
Доброго дня всім любителям українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 8-го туру УПЛ, в якому Карпати прийматимуть Полісся
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Металіст Металіст 2 Прикарпаття Прикарпаття 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Нива-2 Нива-2 0 Рух-2 Рух-2 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Хетафе Хетафе 2 Алавес Алавес 0 Завершено 14:45 - Сьогодні Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 ФК Тростянець ФК Тростянець 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Reading Reading 2 Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 1

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Анонс матчу Карпати - Полісся 28.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Карпати (Львов) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Карпати (Львов) та командою Полісся (Житомир):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Карпати залишилася з поразкою . Зіткнення Карпати та Полісся у попередньому футбольному матчі 27.11.2022 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Полісся можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Карпати був зіграний проти Чорноморець - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий матч команди Полісся був зіграний проти ЛНЗ - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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