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Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 вересня 2024, 18:00 - Славутич-Арена
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
1 - 0
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51'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
45' Пилип Будківський
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
33%
Нічия
30%
Ворскла
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 8 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 23-13 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 36 meetings, FC Zorya Lugansk have won 14 times, there have been 12 draws while FC Vorskla Poltava have won 10 times. The goal difference is 44-38 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Vorskla Poltava's last away win against FC Zorya Lugansk was in 2018.
  • Last season FC Zorya Lugansk won both games against FC Vorskla Poltava (1-0 at home and 2-1 away).
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 5 games against FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 6 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 13 in the table with 5 points. Now they are number 8 with 9 points.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 32% of their matches, FC Vorskla Poltava in 22% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 32% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 5, FC Vorskla Poltava won 0, 0 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.18 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.21 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
12
Перемог
28
Ігор
8
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 15:30 Рух 3 - 0 Завершено Зоря П
Кубок України 2024/2025
21.08.2024 - 13:00 Олімпія 1 - 4 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
16.08.2024 - 19:35 Ворскла 2 - 0 Завершено Оболонь В
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Головні події
ГООЛ! Пилип Будківський
45'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
33%
Нічия
30%
Ворскла
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 4
    Eskinja, Gabriel
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 10
    Juninho
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
    45
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Dolganskyi, Sergiy
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Команди порадували активним футболом. Початок зустрічі був за Ворсклою, ближче до середини тайму вже Зоря віднайшла свою гру. Під завісу першої половини саме луганці вийшли вперед завдяки вдалому стандарту.
45+1'
Свисток
Перерва.
45'
Гоооол!!!
Зоря відкриває рахунок перед самою перервою! Кутовий став результативним. Будківський відклеївся від Гучека та, дочекавшись скидання Джордана, розстріляв ворота.
40'
Мʼякушко завдав прямого удару зі штрафного, незважаючи на серйозну відстань до воріт. Всі знають, за якою незручною траєкторією він вміє запускати мʼячі. Турбаєвський теж знає, тому був готовий до цього удару.
36'
Небезпечний момент
Відмінний шанс забити втратив Яцик! Мічин пройшов флангом і знайшов у районі напівкола партнера. Той у дотик спрямовував мʼяч у ближню девʼятку, трохи не докрутив.
31'
Мічин знову пробиває здалеку, навіть позиція приблизно та ж. Вже трохи ближче до цілі. Так рано чи пізно серб забʼє, якщо центральні захисники не почнуть його зустрічати.
26'
Небезпечний момент
Який же божевільний сейв здійснив Ісенко! Горбач з кількох метрів розстрілював ворота, голкіпер Ворскли ногами відбив мʼяч, а потім ще й завадив форварду на добиванні.
20'
Крупський виконав подачу просто на голову Нестеренку, але Іван не зумів завдати повноцінного удару. Врешті-решт, він плеймейкер, а не фінішер.
16'
Нестеренко протягнув мʼяч зі зміщенням з флангу в центр, після чого спробував уразити ближню девʼятку. Не найгірша спроба, але все ж повз ціль.
13'
Знову гостро діють луганці. Антюх увійшов до штрафного та зряче прострілював на дальню стійку, де відкривався Будківський. Чорноморець здійснив дуже важливе перехоплення.
9'
Нарешті Зоря відповідає. Мічин з дальньої дистанції непогано приклався, але все ж таки не влучив у площину.
6'
Пердута показав техніку, прибравши на замасі опонента та пробивши з підступів до карного. Рикошет скоригував траєкторію польоту мʼяча, зробивши її зручною для воротаря.
5'
Крупський підключився до атаки та пробив, щойно дістався лінії штрафного майданчика. Над поперечиною просвистів мʼяч.
4'
Мʼякушко прийняв мʼяч у карному, розвернувся та завдав щільного удару по воротах. Турбаєвський продемонстрував чудову реакцію, викинувши руку та парирувавши цю спробу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Клим Заброда.
Запасні: Мацапура (в), Сапутін (в), Башич, Вакула, Волошин, Кирюханцев, Кораблін, Ндур, Слесар, Супряга, Тронтель, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський — Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Антюх, Яцик, Дришлюк, Мічин — Горбач, Будківський (к). Головний тренер — Младен Бартулович.
Запасні: Домолега (в), Єрмолов (в), Бацула, Ковталюк, Кулаковський, Ндукве, Островський, Прус, Челядін, Черниш, Шкрієль, Ізотов.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Пердута (к), Чорноморець, Гучек, Крупський — Хрипчук, Нестеренко, Скляр — Мʼякушко, Ієде, Кане. Головний тренер — Сергій Долганський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру УПЛ Зоря – Ворскла.
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Анонс матчу Зоря - Ворскла 30.09.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 30.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 26.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Ворскла можна подивитися 30.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Колос - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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