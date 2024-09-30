Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 30.09.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між клубами Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 26.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Минулий поєдинок команди Зоря був зіграний проти Колос - 23.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Кривбас - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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