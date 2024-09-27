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Кривбас - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 вересня 2024, 13:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
20%
ФК Олександрія
47%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 2 times, there have been 1 draws while FC Oleksandriya have won 3 times. The goal difference is 8-6 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-0 (FC Oleksandriya at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 11 games.
  • FC Oleksandriya have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-1-0.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 39% of their matches, FC Oleksandriya in 19% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 39% of halftimes, FC Oleksandriya wins 19%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 2, FC Oleksandriya won 3, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.4 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Oleksandriya is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Oleksandriya is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.65 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Denys Kuzyk has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 2. Mykyta Kravchenko is FC Oleksandriya's biggest assister (2).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.12.2023 - 15:07 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Кривбас 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 21:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Бетіс П
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.08.2024 - 13:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
17.08.2024 - 13:45 Зоря 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Показати більше
Хто переможе?
15 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
20%
ФК Олександрія
47%
Трансляція
Інфо
Арбітр
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Кривбасу:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Олександрії:
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру УПЛ Кривбас – Олександрія.
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Останні матчі
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Анонс матчу Кривбас - ФК Олександрія 28.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Лівий Берег - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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