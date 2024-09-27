Кривбас - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Ворскла - 22.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Лівий Берег - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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