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Лівий Берег - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 вересня 2024, 18:00 - Stadium Livyi Bereh
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
16%
Нічия
20%
Динамо
64%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 5 games.
  • FC Dynamo Kyiv have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 3-0-0.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 35% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 47% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 35% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 47%.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1.47 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.09 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.08.2024 - 17:00 Лівий Берег 1 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.08.2024 - 18:00 Шахтар 0 - 1 Завершено Лівий Берег В
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Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Лаціо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
16%
Нічия
20%
Динамо
64%
Трансляція
Запасні: Нещерет, Дячук, Волошин, Шапаренко, Ванат, Андрієвський, Кабаєв, Тимчик, Біловар, Дубінчак, Піхальонок, Михайленко.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Ярмоленко, Буяльський, Брагару — Герреро.
Запасні: Сташків, Фастов, Астахов, Семенов, Сіднней, Дударенко, Співаков, Банада, Косовський, Войцеховський, І. Когут, Непейпієв.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут, Синиця, Галас — Кобзар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Динамо йде третім із 5 перемогами та 1 нічиєю — 16 очок.
Інфо
Лівий берег іде тринадцятим із 2 перемогами та 5 поразками — 6 очок.
Андрій Коваленко (Полтава, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Лівий берег (Київ, Україна) зіграють київські Лівий берег та Динамо.
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Анонс матчу Лівий Берег - Динамо 29.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Динамо можна подивитися 29.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти ФК Олександрія - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Лаціо - 25.09.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лаціо.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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