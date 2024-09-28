Лівий Берег - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Динамо 29.09.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 29.09.2024

Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Минулий матч команди Лівий Берег був зіграний проти ФК Олександрія - 21.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Лаціо - 25.09.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Лаціо.

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