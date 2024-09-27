Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

"Брайтон" виходить уперед! Жеоржиньо Рюттер зіткнувся з Кукурельєю, лежить на газоні, медики вже на полі, але перед цим усім футболіст встиг головою проштовхнути м'яч у сітку після того, як снаряд завис у повітрі.