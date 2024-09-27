Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 15.05.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Фабиан Хурзелер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Барроу - 24.09.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Минулий поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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