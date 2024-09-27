  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон Дивитися онлайн
У тренді

Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 вересня 2024, 17:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
3 - 1
Оновити
33'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Дивитись трансляцію
Хід матчу
7' Rutter, Georginio 21' Palmer, Cole
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
29%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 5 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 13-5 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 18 meetings, Chelsea FC have won 10 times, there have been 5 draws while Brighton & Hove Albion have won 3 times. The goal difference is 33-21 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against Brighton & Hove Albion (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Chelsea FC scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in their last 11 games.
  • Brighton & Hove Albion have lost none of their last 4 away matches.
  • Brighton & Hove Albion haven't won any of their last 4 games against Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 13 in the table with 5 points. Now they are number 5 with 10 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, Brighton & Hove Albion in 35% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Brighton & Hove Albion (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 4, Brighton & Hove Albion won 1, 0 draws.
  • Chelsea FC scores 2.2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1.6.
  • Chelsea FC scores 2.36 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Nicolas Jackson is Chelsea FC's top scorer with 4 goals. Danny Welbeck has scored 3 times for Brighton & Hove Albion.
  • Chelsea FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
14
Ігор
2
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Челсі
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Челсі 5 - 0 Завершено Барроу В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 21:30 Servette 2 - 1 Завершено Челсі П
Показати більше
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.09.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 14:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Кроулі Таун В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Palmer, Cole
21'
7'
Rutter, Georginio ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
38%
Нічия
29%
Брайтон енд Хоув Альбіон
33%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
3
Cucurella, Marc
6
Colwill, Levi
29
Fofana, Wesley
27
Gusto, Malo
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
19
Sancho, Jadon
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
1
Verbruggen, Bart
24
Kadioglu, Ferdi
4
Webster, Adam
5
Dunk, Lewis
30
Estupinan, Pervis
41
Hinshelwood, Jack
27
Wieffer, Mats
20
Baleba, Carlos
14
Rutter, Georginio
18
Welbeck, Danny
22
Mitoma, Kaoru
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    21
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 29
    Fofana, Wesley
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 14
    Rutter, Georginio
    7
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 41
    Hinshelwood, Jack
    Півзахисник
  • 27
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 20
    Baleba, Carlos
    Півзахисник
  • 24
    Kadioglu, Ferdi
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Фабиан Хурзелер
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
1
Блоковано ударів
2
Штрафні
4
Кутові
1
2
Офсайди
2
2
Фоли
1
Удари повз
2
Сейви
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
31'
Гоооол!!!
Палмер забиває зі штрафного! Коул класно закрутив м'яч над стінкою і влучив у дев'ятку!
30'
Жовта картка
Жовта Еступіньяну за те, що збив Мадуеке, і Фернандесу за те, що він просив для Еступіньяна червону.
28'
Гоооол!!!
Палмер оформляє дубль, реалізуючи 11-метровий!
27'
Небезпечний момент
Пенальті заробляє лондонський клуб. Енцо запустив Санчо до штрафного, але під час входу у володіння гостей Джейдона було збито.
23'
Офсайд
Розігрілися господарі. Дуже, дуже високо зустрічає «Брайтон» футболістів господарів. Мадуеке вирвався на ворота майже з центру поля і викотив під розстріл Санчо. ВАР перевірив - там офсайд,
21'
Гоооол!!!
Дотиснув «Челсі» гостей із третьої спроби! Знову Палмер! Цього разу самі «чайки» допомогли. Вебстер вивів Джексона поганим пасом на свого воротаря, сенегалець притримав м'яч і викотив Палмеру на порожні ворота.
20'
Офсайд
Дубль два, все те ж саме, але тепер Коул забрався в офсайд під час передачі Енцо.
19'
Небезпечний момент
«Челсі» зобов'язаний був забивати! Палмер вивалився на голкіпера після вертикальної передачі з глибини, правильно підсік м'яч над воротарем, але влучив у штангу!
15'
Тепер у «Брайтона» вийшла непогана атака, більш гостра. На навіс із правого флангу відгукувалося одразу кілька футболістів, Велбек гарну зробив подачу, але Санчес встиг викинути руку і м'яч перехопити.
11'
Позиційна атака лондонців - продерлися лівим флангом, Санчо прострілив, але в руки голкіперу гостей.
7'
Гоооол!!!
"Брайтон" виходить уперед! Жеоржиньо Рюттер зіткнувся з Кукурельєю, лежить на газоні, медики вже на полі, але перед цим усім футболіст встиг головою проштовхнути м'яч у сітку після того, як снаряд завис у повітрі.
4'
Санчо вивели на ударну позицію лівим півкраєм, уже в штрафному майданчику, але в останній момент захисник кинувся під м'яч і удар заблокував.
2'
У Мало Гюсто порвалася бутса. Буває ж. Гра зупиняється вже на початку, пауза, потрібно зробити заміну екіпіровки.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Брайтон": Вербрюгген, Вебстер, Данк (к), Жеоржиніо, Велбек, Балеба, Мітома, Кадіоглу, Віффер, Еступіньян, Хіншелвуд
Інфо
Михайло Мудрик - на лавці для запасних.
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 27. Гюсто, 29. Фофана, 6. Колвілл, 3. Кукурелья, 25. Кайседо, 8. Енцо (к), 11. Мадуеке, 20. Палмер, 19. Санчо, 15. Джексон
Інфо
Добрий день, пані та панове! Раді вітати вас на текстовому онлайні матчу 6-го туру АПЛ між "Челсі" і "Брайтоном". Зустрічаються сусіди по таблиці. Господарі йдуть на 6-му рядку (10 очок), а гості - на 7-му (9 балів).
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Металіст Металіст 2 Прикарпаття Прикарпаття 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Нива-2 Нива-2 0 Рух-2 Рух-2 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Хетафе Хетафе 2 Алавес Алавес 0 Завершено 14:45 - Сьогодні Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 ФК Тростянець ФК Тростянець 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Reading Reading 2 Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон 28.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 15.05.2024 закінчилось з такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Фабиан Хурзелер розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Барроу - 24.09.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Минулий поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти Ноттінгем Форест - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.