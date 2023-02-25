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Арсенал - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 вересня 2024, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
33'
Лестер Сіті
Лестер
Хід матчу
20' Martinelli, Gabriel 21' Джеймі Варді
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
36%
Лестер Сіті
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Leicester City when Arsenal FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 14 times, there have been 2 draws while Leicester City have won 1 times. The goal difference is 43-15 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 35 meetings, Arsenal FC have won 22 times, there have been 8 draws while Leicester City have won 5 times. The goal difference is 72-35 in favour of Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 9 games.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Leicester City haven't won any of their last 5 games against Arsenal FC.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 2 goals. Jamie Vardy has scored 2 times for Leicester City.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 5. Wilfred Ndidi is Leicester City's biggest assister (3).
  • Leicester City have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 52% of their matches, Leicester City in 44% of their matches.
  • Arsenal FC wins 52% of halftimes, Leicester City wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Leicester City.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 5, Leicester City won 0, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Leicester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Leicester City is 1.6.
  • Arsenal FC scores 2.48 goals when playing at home and Leicester City scores 1.59 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Арсенал
11
Перемог
19
Ігор
4
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 18:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершено Болтон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 14:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон Н
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Останні матчі - Лестер Сіті
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Уолсол 0 - 0 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Лестер Сіті 4 - 0 Завершено Транімер Роверс В
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Головні події
21'
Джеймі Варді
ГООЛ! Martinelli, Gabriel
20'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
36%
Нічия
36%
Лестер Сіті
28%
Склади команд
22
Raya, David
33
Calafiori, Riccardo
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
19
Trossard, Leandro
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
30
Hermansen, Mads
2
Justin, James
3
Faes, Wout
5
Okoli, Caleb
16
Kristiansen, Victor
8
Winks, Harry
22
Skipp, Oliver
40
Facundo, Buonanotte
6
Ndidi, Wilfred
10
Mavididi, Stephy
9
Джеймі Варді
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
    20
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
    21
  • 40
    Facundo, Buonanotte
    Півзахисник
  • 6
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 10
    Mavididi, Stephy
    Форвард
  • 8
    Winks, Harry
    Півзахисник
  • 22
    Skipp, Oliver
  • 2
    Justin, James
    Захисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 5
    Okoli, Caleb
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 30
    Hermansen, Mads
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Cooper, Steven
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
1
Блоковано ударів
1
58%
Володіння м'ячем
42%
4
Удари в отвір
3
Кутові
Сейви
3
ЖК
1
1
Удари повз
Трансляція
32'
Черговий стандарт господарів на чужій половині поля завершився невдало і після навісу Райса суперники вибили м'яч
31'
Жовта картка
Калафіорі вибігав в атаку і Ндіді вирішив упинити це збивши його у підкаті на власній половині поля. За свої дії гравець Лестеру отримав попередження від рефері
27'
Кутовий
Ще один кутовий виконали Каноніри і після навісу Германсен вибив м'яч кулаком, який прилетів до Сака і Букайо пробив з-за меж штрафного, проте влучив у ногу суперника
25'
Небезпечний момент
Чергова втрата м'яча гостей на власній половині поля призвела до передачі на Габріела, той пробив з меж штрафного, але влучив прямо у голкіпера
24'
Лондонці заробили стандарт на половині поля суперника, проте простріл Райса вийшов невдалим і суперники перехопили м'яч
23'
Кутовий
Кутовий виконали господарі і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
21'
Жовта картка
Після пропущеного голу Варді побіг до рефері апелювати стосовно його законності, але зайвими розмовами змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мартінеллі відкриває рахунок! Атака розпочата з центру поля на правому фланзі, Сака віддав м'яч на Тімбера і той точним прострілом віддав м'яч у ноги Мартінеллі в район одинадцятиметрової позначки звідки бразилець точним ударом відправив м'яч під саму стійку! Рахунок стає 1:0 на користь Арсеналу
16'
Небезпечний момент
Захисники Лестеру помилилися у захисті, м'яч перехопили каноніри і віддали передачу на Мартінеллі у штрафний майданчик, той опинився один перед голкіпером, але занадто довго обробляв м'яч і в результаті пробив вище воріт
15'
Небезпечний момент
Сака пробив з-за меж штрафного у нижній кут, але Германсен дотягнувся до м'яча
15'
Мартінеллі закинув м'яч з лівого флангу у бік воріт і Гаверц зумів дотягнутися до м'яча, проте не зумів пробити
12'
Гаверц виконав закидання з правого флангу, але передачу перехопив Фас та вибив м'яч
10'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу Германсен впевнено забрав м'яч у руки
8'
Лондонці контролюють м'яч та продовжують тиснути на ворота суперника
5'
Джастін отримав м'яч у карному майданчику Арсеналу і завдав удару, проте прямо перед ним був суперник і він заблокував удар
3'
В першій спробі атаки Канонірів Сака проривався правим флангом, але програв боротьбу Околі і втратив м'яч
1'
Свисток
Самюель Берротт дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Самюель Берротт
Головний тренер Лестер Сіті: Стівен Купер
На лаві запасних: Аю, Ворд, Де Кордова-Рід, Едуар, Ель-Ханнус, Коуді, Перейра, Фатаву, Чудхурі
Інфо
Стартовий склад Лестер Сіті (4-2-3-1): Германсен - Крістіансен, Околі, Фас, Джастін - Скіпп, Вінкс - Мавідіді, Ндіді, Буонанотте - Варді
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Габріел Жезус, Жоржинью, Кацуррі, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Нванері, Нету, Ніколз, Стерлінг
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Калафіорі, Габріел, Саліба, Тімбер - Троссард, Партей, Райс - Мартінеллі, Гаверц, Сака
Напередодні поєдинку Арсенал займає четверту сходинку турнірної таблиці і має в своєму активі одинадцять очок за три перемоги та дві нічиї. Лестер Сіті за п'ять матчів ще жодного разу не перемагав, але завоював три нічиї і з трьома очками займає п'ятнадцяте місце
Матч пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шостого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Лестер Сіті
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Останні матчі
Завершено 15:30 - Сьогодні Металіст Металіст 2 Прикарпаття Прикарпаття 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Нива-2 Нива-2 0 Рух-2 Рух-2 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Хетафе Хетафе 2 Алавес Алавес 0 Завершено 14:45 - Сьогодні Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 ФК Тростянець ФК Тростянець 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Reading Reading 2 Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 1

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Анонс матчу Арсенал - "Лестер Сіті" 28.09.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Cooper, Steven розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Лестер Сіті" можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти Болтон - 25.09.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти Уолсол - 24.09.2024, у рамках чемпіонату Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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