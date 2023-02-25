Арсенал - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Напередодні поєдинку Арсенал займає четверту сходинку турнірної таблиці і має в своєму активі одинадцять очок за три перемоги та дві нічиї. Лестер Сіті за п'ять матчів ще жодного разу не перемагав, але завоював три нічиї і з трьома очками займає п'ятнадцяте місце