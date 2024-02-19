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Евертон - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 вересня 2024, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 1
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33'
Крістал Пелес
Лондон
Хід матчу
10' Guehi, Marc
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Крістал Пелес
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Crystal Palace when Everton FC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Crystal Palace is 0-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 8 times, there have been 4 draws while Crystal Palace have won 3 times. The goal difference is 31-17 in favour of Everton FC.
  • During the last 32 meetings, Everton FC have won 14 times, there have been 12 draws while Crystal Palace have won 6 times. The goal difference is 47-32 in favour of Everton FC.
  • Crystal Palace's last away win against Everton FC was in 2014.
  • Last season's matches: 1-1 (Everton FC at home) and 2-3 (Crystal Palace at home).
  • Everton FC have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Everton FC have lost 3 matches in a row.
  • Crystal Palace haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Everton FC have not lost to Crystal Palace in their last 10 encounters.
  • Dominic Calvert-Lewin is Everton FC's top scorer with 2 goals. Jean Philippe Mateta has scored 2 times for Crystal Palace.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Crystal Palace in 36% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Crystal Palace wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Crystal Palace has better performance than Everton FC.
  • Crystal Palace's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Crystal Palace won 0, 3 draws.
  • Everton FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Crystal Palace is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Crystal Palace is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Everton FC scores 1.4 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
  • Everton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Евертон
10
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.02.2024 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
17.01.2024 - 21:45 Евертон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес
Кубок Англії 2023/2024
04.01.2024 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут П
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 21:45 Евертон 3 - 0 Завершено Донкастер Роверс В
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Квінз Парк Рейнджерс 1 - 2 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 2 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Челсі 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
27.08.2024 - 22:00 Крістал Пелес 4 - 0 Завершено Норвіч Сіті В
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Головні події
10'
Guehi, Marc ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
33%
Нічия
33%
Крістал Пелес
33%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
16
Абдулайе Дукуре
8
Mangala, Orel
10
Ndiaye, Iliman
7
McNeil, Dwight
29
Lindstrom, Jesper
9
Calvert-Lewin, Dominic
1
Henderson, Dean
12
Munoz, Daniel
5
Lacroix, Maxence
6
Guehi, Marc
3
Mitchell, Tyrick
20
Wharton, Adam
8
Lerma, Jefferson
18
Kamada, Daichi
9
Nketiah, Eddie
10
Eze, Eberechi
14
Жан-Филипп Матета
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 8
    Mangala, Orel
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Форвард
  • 9
    Nketiah, Eddie
    Форвард
  • 10
    Eze, Eberechi
    Півзахисник
  • 20
    Wharton, Adam
    Захисник
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 18
    Kamada, Daichi
    Півзахисник
  • 12
    Munoz, Daniel
    Захисник
  • 5
    Lacroix, Maxence
    Захисник
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
    10
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Захисник
  • 1
    Henderson, Dean
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Glasner, Oliver
Статистика матчу
3
Штрафні
5
5
Фоли
3
42%
Володіння м'ячем
58%
1
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
4
2
Кутові
3
Сейви
1
Трансляція
20'
Миколенко наважився на дальній удар. Мʼяч не йшов у площину, але Гендерсон про всяк випадок накрив його.
15'
Евертон спробував відреагувати на пропущений мʼяч агресивно, але захист Кристал Пелас витримав. «Ірискам» вдалося лише виконати кілька стандартних положень без особливої небезпеки.
10'
Гоооол!!!
Кристал Пелас відкриває рахунок! Розіграли кутовий, Вортон подав, а Гехі підправив мʼяч у ворота після скидання Лакруа. Це назрівало.
9'
Езе взявся виконувати штрафний удар із перспективної позиції, влучив у стінку.
5'
На перших хвилинах Кристал Пелас виглядає більш переконливо. Атаку за атакою проводять гості, а Евертон відсиджується на своїй половині поля.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Енді Медлі.
Запасні: Віржінія (в), Армстронг, Бету, Гарнер, Гаррісон, Гує, Кін, ОʼБраєн, Іроегбунам.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Дукуре, Мангаля — Ндіає, Макніл, Ліндстрем — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
Запасні: Тернер (в), Агбінон, Ворд, Гʼюз, Клайн, Сарр, Уме, Чалоба, Шлупп.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Гендерсон — Мітчелл, Гехі (к), Лакруа, Муньйос — Камада, Лерма, Вортон — Езе, Нкетіа — Матета. Головний тренер — Олівер Гласнер.
Миколенко повертається на поле. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду АПЛ між Евертоном і Кристал Пелас.
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Анонс матчу Евертон - "Крістал Пелес" 28.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 19.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Крістал Пелес" можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Лестер Сіті" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 21.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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