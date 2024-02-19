Евертон - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - "Крістал Пелес" 28.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 28.09.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Евертон (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Евертон та "Крістал Пелес" у попередньому футбольному матчі 19.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Glasner, Oliver розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий поєдинок команди Евертон був зіграний проти "Лестер Сіті" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Минулий матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 21.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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