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Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 вересня 2024, 14:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City when Newcastle United is playing at home is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Newcastle United and Manchester City is 0-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 8 times, there have been 6 draws while Manchester City have won 13 times. The goal difference is 43-33 in favour of Manchester City.
  • During the last 53 meetings, Newcastle United have won 10 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 33 times. The goal difference is 105-48 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Newcastle United (1-0 at home and 3-2 away).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • Newcastle United have a winning streak of 3 matches.
  • Newcastle United haven't lost in their last 7 games.
  • Newcastle United have won 4 home matches in a row.
  • Newcastle United haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 18 away matches.
  • Harvey Barnes is Newcastle United's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 10 times for Manchester City.
  • A year ago, Newcastle United were number 13 in the table with 3 points. Now they are number 3 with 10 points.
  • Newcastle United have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 42% of their matches, Manchester City in 54% of their matches.
  • Newcastle United wins 42% of halftimes, Manchester City wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 57% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Newcastle United.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Newcastle United scores 0.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.6 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Manchester City is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Manchester City is 1.4.
  • Newcastle United scores 2.39 goals when playing at home and Manchester City scores 2.63 goals when playing away (on average).
  • Jacob Murphy has assisted the most goals for Newcastle United with 2. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (2).
  • Newcastle United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Did you know that Manchester City scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
2
Перемог
27
Ігор
22
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.01.2024 - 19:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 18:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.08.2024 - 16:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Манчестер Сіті йде першим із 4 перемогами та 1 нічиєю — 13 очок.
Інфо
Ньюкасл іде шостим із 3 перемогами, 1 нічиєю та 1 поразкою — 10 очок.
Запасні: Ортега, Карсон, Стоунз, Доку, Савіо, Нунес, Фоден, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Сілва, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Запасні: Дубравка, Крафт, Осула, Лівраменто, Альмірон, Келлі, Віллок, Лонгстафф, А. Мерфі.
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Берн, Голл — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Гордон, Барнс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Джарред Джиллетт (Австралія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англія) зіграють Ньюкасл та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" 28.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Фулгем - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Уотфорд - 24.09.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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