Ньюкасл - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Джеймс Парк.
Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 14:30
Історія протистоянь між клубами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 16.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау
Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Фулгем - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Фулгем.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Уотфорд - 24.09.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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