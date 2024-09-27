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Вулверхемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 28 вересня 2024, 19:30 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC when Wolverhampton Wanderers is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 2 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 8 times. The goal difference is 18-8 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 24 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 17 times. The goal difference is 40-15 in favour of Liverpool FC.
  • Last season Liverpool FC won both games against Wolverhampton Wanderers (2-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Liverpool FC scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Wolverhampton Wanderers have lost 3 matches in a row.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 4 games.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 5 away matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 3 games against Liverpool FC.
  • When playing away, Liverpool FC have not conceded a goal so far this season.
  • Matheus Cunha is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 2 goals. Luis Diaz has scored 5 times for Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 31% of their matches, Liverpool FC in 51% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 31% of halftimes, Liverpool FC wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Liverpool FC won 4, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Liverpool FC is 1.2.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.52 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
2
Перемог
16
Ігор
13
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.05.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 14:30 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.09.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 18:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
28.08.2024 - 21:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Бернлі В
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Останні матчі - Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Мілан 1 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
32%
Ліверпуль
36%
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Ліверпуль іде третім із 4 перемогами та 1 поразкою — 12 очок.
Інфо
Вулвергемптон іде останнім із 1 нічиєю та 4 поразками — 1 очко.
Запасні: Келлегер, Дж. Гомес, Ендо, К'єза, Джонс, Гакпо, Цимікас, Кванса, Бредлі.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Жота.
Запасні: Са, Доерті, Хван, Гомеш, Дойл, Сарабія, Форбс, Гедеш, Понд.
Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Буено, Тоті, Аїт-Нурі — Леміна, Андре, Ж. Гомес, Бельгард — Кунья — Ларсен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Молінью (Вулверхемптон, Англія) зіграють Вулвергемптон та Ліверпуль.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль" 28.09.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль" можна подивитися 28.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Попередній матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Астон Вілла" - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 25.09.2024, у рамках турніру Кубок англійської ліги 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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