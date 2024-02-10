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Баварія - Байєр онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 28 вересня 2024, 19:30 - Альянц Арена . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Байєр
Леверкузен
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
39%
Нічия
30%
Байєр
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Bayer Leverkusen when Bayern Munich is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Bayer Leverkusen is 2-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 26 times, there have been 5 draws while Bayer Leverkusen have won 2 times. The goal difference is 77-26 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 70 meetings, Bayern Munich have won 43 times, there have been 12 draws while Bayer Leverkusen have won 15 times. The goal difference is 144-86 in favour of Bayern Munich.
  • Bayer Leverkusen's last away win against Bayern Munich was in 2019.
  • Last season's matches: 2-2 (Bayern Munich at home) and 3-0 (Bayer Leverkusen at home).
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches in Bundesliga.
  • Did you know that Bayern Munich scores 19% of their goals between the minutes 0-15?
  • Bayern Munich have a winning streak of 10 matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 12 games.
  • Bayern Munich have won 5 home matches in a row.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Bayer Leverkusen have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to Bayer Leverkusen in their last 4 encounters.
  • Harry Kane is Bayern Munich's top scorer with 5 goals. Florian Wirtz has scored 3 times for Bayer Leverkusen.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Bayer Leverkusen have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 51% of their matches, Bayer Leverkusen in 59% of their matches.
  • Bayern Munich wins 51% of halftimes, Bayer Leverkusen wins 59%.
  • The winner of their last meeting was Bayer Leverkusen.
  • On their last meeting Bayer Leverkusen won by 3 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • Bayer Leverkusen have lost just 1 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 1, Bayer Leverkusen won 2, 2 draws.
  • Bayer Leverkusen have lost just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have won just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayer Leverkusen.
  • Bayern Munich scores 1.6 goals in a match against Bayer Leverkusen and Bayer Leverkusen scores 1.6 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Bayer Leverkusen is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Bayer Leverkusen is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Bayern Munich scores 2.88 goals when playing at home and Bayer Leverkusen scores 2.26 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
15
Перемог
28
Ігор
7
Перемог
Байєр
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
10.02.2024 - 19:30 Байєр 3 - 0 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
15.09.2023 - 21:30 Баварія 2 - 2 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Байєр 2 - 1 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
30.09.2022 - 21:30 Баварія 4 - 0 Завершено Байєр
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
21.09.2024 - 16:30 Вердер 0 - 5 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Баварія 9 - 2 Завершено Динамо В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Хольштайн 1 - 6 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
01.09.2024 - 18:30 Баварія 2 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
25.08.2024 - 16:30 Вольфсбург 2 - 3 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.09.2024 - 16:30 Байєр 4 - 3 Завершено Вольфсбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 19:45 Феєноорд 0 - 4 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
14.09.2024 - 16:30 Хоффенхайм 1 - 4 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
31.08.2024 - 19:30 Байєр 2 - 3 Завершено РБ Лейпциг П
Кубок Німеччини 2024/2025
28.08.2024 - 19:00 Карл Цейсс 0 - 1 Завершено Байєр В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
39%
Нічия
30%
Байєр
30%
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Байєр
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Головний тренер Баварії Мюнхен: Венсан Компані
На лаві запасних:
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Ноєр - Девіс, Кім, Упамекано, Геррейро - Павлович, Кімміх - Гнабрі, Мусіала, Олісе - Кейн
Після провального попереднього сезону Баварія впевнено почала новий і йде без поразок з різницею м'ячів 16:3. В свою чергу Баєр, після феноменального чемпіонського сезону, зазнав поразки у поточній кампанії і з дев'ятьма очками розташовується на четвертій сходинці Бундесліги, але РБ Лейпциг та Боруссія Дортмунд вже провели свої матчі п'ятого туру
Матч пройде у Мюнхені на Альянц Арені та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу п'ятого туру німецької Бундесліги, в якому Баварія Мюнхен прийме у гостях Баєр Леверкузен
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Анонс матчу "Баварія" - Байєр 28.09.2024, Чемпіонат Німеччини

Протистояння між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 28.09.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Байєр, тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Вердер - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Вольфсбург - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Байєр.

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