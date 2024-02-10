Баварія - Байєр онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - Байєр 28.09.2024, Чемпіонат Німеччини

Протистояння між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 28.09.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Баварія" (Мюнхен) та командою Байєр (Леверкузен):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Байєр, тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Минулий поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Вердер - 21.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)

Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904

Країна: Германия

Тренер: Хаби Алонсо



Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Вольфсбург - 22.09.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Байєр.

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