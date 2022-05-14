Рома - Венеція онлайн трансляція матчу

Рома доволі нестабільно розпочала сезон і в перших п'яти матчах завоювала лише одну перемогу та тричі зіграла внічию, що дозволяє їй займати лише одинадцяту сходинку турнірної таблиці. Венеція повернулася в Серію А та вже завоювала одну перемогу та одну нічию, але це лише вісімнадцяте місце