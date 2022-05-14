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Рома - Венеція онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 29 вересня 2024, 16:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Росарио Абиссо
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Венеція
Венеция
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рома
43%
Нічия
26%
Венеція
30%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, AS Roma have won 4 times, there have been 2 draws while Venezia FC have won 2 times. The goal difference is 17-10 in favour of AS Roma.
  • AS Roma haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Venezia FC in their last 4 encounters.
  • Venezia FC haven't scored in 2 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • Venezia FC's away record this season: 0-1-2.
  • AS Roma wins 1st half in 38% of their matches, Venezia FC in 35% of their matches.
  • AS Roma wins 38% of halftimes, Venezia FC wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Venezia FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Venezia FC is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Serie A, Venezia FC has better performance than AS Roma.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Venezia FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 2, Venezia FC won 1, 2 draws.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Venezia FC.
  • Venezia FC have won just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma scores 2.2 goals in a match against Venezia FC and Venezia FC scores 1.2 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Venezia FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Venezia FC is 1.4.
  • AS Roma scores 1.93 goals when playing at home and Venezia FC scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • A year ago, AS Roma were number 13 in the table with 5 points. Now they are number 9 with 6 points.
  • In Serie A, AS Roma has better performance than Venezia FC.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Venezia FC's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Рома
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Венеція
Чемпіонат Італії 2021/2022
14.05.2022 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Венеція
Чемпіонат Італії 2021/2022
07.11.2021 - 13:30 Венеція 3 - 2 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
15.09.2024 - 13:30 Дженоа 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
01.09.2024 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершено Емполі П
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Останні матчі - Венеція
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.09.2024 - 16:00 Венеція 2 - 0 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2024/2025
14.09.2024 - 21:45 Мілан 4 - 0 Завершено Венеція П
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.08.2024 - 19:30 Венеція 0 - 1 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2024/2025
25.08.2024 - 19:30 Фіорентина 0 - 0 Завершено Венеція Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
18.08.2024 - 21:45 Лаціо 3 - 1 Завершено Венеція П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Рома
43%
Нічия
26%
Венеція
30%
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Венеція"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Розаріо Абіссо
Головний тренер Венеції: Еусебіо Ді Франческо
На лаві запасних: Ель Хаддад, Саградо, Шингтгьєнн, Андерсен, Бруно, Гранді, Гютк'єр, Думбія, Карбоні, Раймондо, Станкович, Чрнігой, Шверко
Інфо
Стартовий склад Венеції (3-4-2-1): Йоронен - Свобода, Ідзес, Кандела - Хапс, Еллертссон, Ніколуссі Кавілья, Дзампано - Бузіо, Орістаніо - Пох'янпало
Головний тренер Роми: Іван Юрич
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Гуммельс, Даль, Дибала, Ермосо, Марін, Паредес, Пізіллі, Раян, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-4-2-1): Свілар - Анхеліно, Н'Діка, Манчіні - Ель-Шаараві, Крістанте, Коне, Челік - Пеллегріні, Суле - Довбик
Рома доволі нестабільно розпочала сезон і в перших п'яти матчах завоювала лише одну перемогу та тричі зіграла внічию, що дозволяє їй займати лише одинадцяту сходинку турнірної таблиці. Венеція повернулася в Серію А та вже завоювала одну перемогу та одну нічию, але це лише вісімнадцяте місце
Матч пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 16:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу шостого туру італійської Серії А, в якому Рома прийме у гостях Венецію
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Останні матчі
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Анонс матчу Рома - "Венеція" 29.09.2024, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Венеція" (Венеция) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Венеція" (Венеция):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та "Венеція" у попередньому футбольному матчі 14.05.2022 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий матч команди Рома був зіграний проти Атлетік - 26.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Венеція" (Венеция)
Рік заснування "Венеция" (Венеция): 1907
Країна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти

Минулий поєдинок команди "Венеція" був зіграний проти "Дженоа" - 21.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Венеція".

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