Рома - Венеція онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Венеція" (Венеция) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Венеція" (Венеция):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рома та "Венеція" у попередньому футбольному матчі 14.05.2022 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий матч команди Рома був зіграний проти Атлетік - 26.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Венеція" (Венеция)
Рік заснування "Венеция" (Венеция): 1907
Країна: Италия
Тренер: Паоло Дзанетти
Минулий поєдинок команди "Венеція" був зіграний проти "Дженоа" - 21.09.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Венеція".
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