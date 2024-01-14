Манчестер Юнайтед - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Твенте - 25.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Карабах - 26.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
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