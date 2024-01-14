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Манчестер Юнайтед - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 29 вересня 2024, 18:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
37'
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
3' Johnson, Brennan
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
32%
Тоттенхем
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Tottenham Hotspur when Manchester United is playing at home is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Tottenham Hotspur is 1-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 26 times, there have been 4 draws while Tottenham Hotspur have won 4 times. The goal difference is 64-28 in favour of Manchester United.
  • During the last 68 meetings, Manchester United have won 43 times, there have been 14 draws while Tottenham Hotspur have won 11 times. The goal difference is 116-67 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-2 (Manchester United at home) and 2-0 (Tottenham Hotspur at home).
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Tottenham Hotspur in their last 3 encounters.
  • Kobbie Mainoo has more yellow cards (3) than any other player at Manchester United. Rodrigo Bentancur has collected 3 for Tottenham Hotspur.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 2 in the table with 13 points. Now they are number 10 with 7 points.
  • Manchester United have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Manchester United wins 1st half in 33% of their matches, Tottenham Hotspur in 31% of their matches.
  • Manchester United wins 33% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Tottenham Hotspur won 1, 2 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.8 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.6 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Tottenham Hotspur is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Tottenham Hotspur is 1.6.
  • Manchester United scores 1.73 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.91 goals when playing away (on average).
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
12
Перемог
26
Ігор
8
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.01.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 22:15 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.10.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Твенте Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 7 - 0 Завершено Барнсли В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 14:30 Саутгемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 18:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Тоттенхем
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:35 Тоттенхем 3 - 0 Завершено Карабах В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Брентфорд В
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Ковентрі Сіті 1 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 16:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Тоттенхем П
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Головні події
3'
Johnson, Brennan ГООЛ!
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
32%
Нічия
32%
Тоттенхем
37%
Склади команд
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
6
Martinez, Lisandro
4
De Ligt, Matthijs
3
Mazraoui, Noussair
25
Ugarte, Manuel
37
Mainoo, Kobbie
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Zirkzee, Joshua
1
Vicario, Guglielmo
23
Porro, Pedro
17
Romero, Cristian
37
Van de Ven, Micky
13
Udogie, Destiny
21
Kulusevski, Dejan
30
Родріго Бентанкур
10
Maddison, James
22
Johnson, Brennan
19
Домінік Соланке
16
Тімо Вернер
Стартовий склад
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
    3
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 17
    Romero, Cristian
    Захисник
  • 37
    Van de Ven, Micky
    Захисник
  • 13
    Udogie, Destiny
    Захисник
  • 1
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
37%
Володіння м'ячем
63%
1
Удари повз
3
5
Штрафні
7
1
Офсайди
2
Сейви
2
6
Фоли
5
1
ЖК
Блоковано ударів
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
34'
Жовта картка
Перша жовта в матчі - для Мазрауї, здається, просто від злості фолив захисник МЮ, оскільки на фланзі суперники зараз возять манкуніанців
33'
Як майже двометровий Ромеро склався після навісу і пробив бічними ножицями! Мимо, але молодець!
32'
Знову Удоджі пробиває вже зі штрафного - рикошет та кутовий для гостей
31'
Інфо
37:63 володіння м'ячем. Дуже впевнено шпори почуваються на Траффорді
30'
Останні хвилин 5-7 за Тоттенгемом. Активні шпори, в тому числі і в пресингу
27'
Класно Джонсон прорвався до лицьової МЮ і прострілив небезпечно, але Мазрауї встигає вставити ногу і розрядити обстановку
25'
Хороший матч у нас для нейтрального глядача. Особливо якщо порівнювати з матчем УПЛ Рух - Колос...
23'
Небезпечний момент
Момент у МЮ! Після проходу з флангу пішов пас трохи назад на Зіркзе, той пробив, але суперсейв від Вікаріо, який тягне дуже нерпостой м'яч!
21'
У Удоджі пошкодження - це може бути проблемою для гостей
20'
Небезпечний момент
Ух! Так ось! Швидка контра гостей, вивели на удар Джонсона, який зарядив штангу! Везе МЮ в цьому епізоді!
19'
МЮ зараз прибрав ініціативу. Передбачувано. Тим більше що шпори особливо не протестують проти цього
17'
Рашфорд активний на фланзі... Ось Маркус по флангу втік за лицьову разом із м'ячем
15'
Начебто непогану атаку МЮ організував, але Решфорд з флангу прострілив не дуже вдало - Вікаріо цей пас прочитав і на виході забрав м'яч
13'
Інфо
3:0 за ударами по воротах, і 2:0 - за ударами у площину. На користь Тоттенгема звісно
11'
Небезпечний момент
Ох, а ось Медісон обігрався в стіночку з Кулушевскі, увійшов у штрафний, і ось уже Онана рятує МЮ від другого пропущеного гола!
10'
А ось пройшло класне закидання на Рашфорда, той відірвався від захисника, але заліз під досить гострий кут, і після такого удару Вікаріо було не так складно відбити удар
9'
У МЮ поки що, що цікаво, в атаці нічого немає. Просто не тримається м'яч у манкуніанців на чужій половині
6'
Шпори продовжують високо і активно пресингувати, і не завжди МЮ може вийти з під цього пресингу
4'
Так, жваво почали команди, жваво почав Тоттенгем!
3'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так початок! Тоттенгем! Як ван де Вен, пройшов півполя і трохи з флангу прострілив у воротарський, де Джонсон просто катнув у напівпорожні ворота! Шпори попереду!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Тоттенгема: Вікаріо, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі, Удоджі, Бентанкур, Меддісон, Кулушевскі, Джонсон, Соланке, Вернер
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Дало, Угарте, Майну, Гарначо, Фернандеш, Рашфорд, Зіркзее
Команди сусідять у турнірній таблиці. В обох по 7 очок і 10-11 місця в турнірній таблиці
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Кріс Кавана
Добрий вечір усім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 6-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед прийме Тоттенгем
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" 29.09.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 29.09.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем" у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" можна подивитися 29.09.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Твенте - 25.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти Карабах - 26.09.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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